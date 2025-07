ETV Bharat / state

ചാലിയാറിൽ തോണി മറിഞ്ഞ് കാണാതായ പ്രവാസി അബ്‌ദുൽ സലാമിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി - RIVER TRAGEDY SEARCH

Body Of Missing Man Found After Boat Capsizes In Kozhikode River ( ETV Bharat )