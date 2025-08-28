കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ കോഴിക്കോട് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി. പന്തീരാങ്കാവ് സ്വദേശിയായ 43കാരിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരെ ചൊവ്വാഴ്ച ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. മൈക്രോബയോളജി ലാബിൽ നടത്തിയ സ്രവ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പെരുമണ്ണ പുത്തൂർ മഠം ആറങ്ങാടി സ്വദേശിനിയായ 42കാരിക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നരമാസം മുമ്പാണ് ഇവർ പെരുമണ്ണയിൽ താമസമാക്കിയത്.
രോഗവിവരങ്ങൾ
സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 13 ആയി. വയനാട് സ്വദേശിയായ 25കാരനും മലപ്പുറം ചേലമ്പ്ര സ്വദേശിയായ 47കാരനും നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. താമരശ്ശേരിയിൽ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അഞ്ച് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ 49കാരൻ, ചേളാരി സ്വദേശിയായ 11കാരി, ഓമശ്ശേരി സ്വദേശിയായ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ്, അന്നശ്ശേരി സ്വദേശിയായ 38കാരൻ എന്നിവരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ നില അതീവഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. മറ്റ് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
പ്രതിരോധ നടപടികൾ
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പെരുമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനും കുളിക്കുന്നതിനും വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. ആരോഗ്യ വിഭാഗവും പഞ്ചായത്തും ചേർന്ന് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജലാശയങ്ങൾക്ക് സമീപം മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും ലഘുലേഖകൾ വീടുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യാനും നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. വാർഡ് തലങ്ങളിൽ ബോധവത്കരണ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും. മലിനജലം മൂക്കിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് രോഗാണുക്കൾ തലച്ചോറിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. 97 ശതമാനം വരെ മരണനിരക്കുള്ള രോഗമാണിത്.
രോഗലക്ഷണങ്ങൾ
അമീബ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒന്നുമുതൽ ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങും. കടുത്ത തലവേദന, പനി, ഛർദി, ഓക്കാനം, കഴുത്ത് തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അസഹ്യമായ വേദന എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഈ ലക്ഷണങ്ങളോടെ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ബാധിച്ചാണ് രോഗികളെല്ലാം ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നത്. മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനുള്ള ചികിത്സ നൽകിയിട്ടും രോഗം ഭേദമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സ്രവ പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് തലച്ചോറിനെയും സുഷുമ്നാ നാഡിയെയും പൊതിയുന്ന നേരിയ സ്തരത്തിനുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ്. വൈറൽ, ബാക്ടീരിയൽ, ഫംഗൽ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരം മെനിഞ്ചൈറ്റിസുകളുണ്ട്. ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഗുരുതരമായതിനാൽ അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. രോഗം വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണെന്ന് ഡോ. ഗീത പി. ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
രോഗത്തിൻ്റെ ഉറവിടം
രോഗത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സാധാരണയായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെയോ, പുഴയിലോ കുളത്തിലോ കുളിക്കുമ്പോഴോ മൂക്കിലൂടെ അമീബ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാണ് രോഗമുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ, ചികിത്സയിലുള്ള ചിലർ കുളത്തിലോ പുഴയിലോ പോയിട്ടില്ലെന്നും, മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിലാണ് കുളിപ്പിച്ചതെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. മൂക്കിലൂടെ വെള്ളം കയറുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നല്ല അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഈ രോഗം പിടിപെടാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗമാണെന്ന് ഡോ. ഗീത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read:- താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിൽ; ഗതാഗതം പൂർണമായി നിരോധിച്ചു