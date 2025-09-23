ETV Bharat / state

മലബാർ മാന്വലിലെ മുത്താച്ചി കുണ്ട്, ചരിത്രമായ കല്ലായി പുഴ; നശിച്ച് നാറാണക്കല്ലെടുക്കുന്നു, നടപടിയില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ

മുണ്ടക്കൽ നരിയോറ മലക്കു താഴെ മുത്താച്ചി കുണ്ടിലെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ലാതെ അനുദിനം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

കല്ലായ് പുഴ
Kallai River (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2025

കോഴിക്കോട്: നഗര ഹൃദയത്തെ ചുറ്റി അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന കല്ലായി പുഴ കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ ജീവ രക്തമാണ്. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള കല്ലായി പുഴയുടെ ഉത്ഭവകേന്ദ്രം ഇന്ന് നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് പോകുന്നു. പെരുവയൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടക്കലിലുള്ള കല്ലായിപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അതിദാരുണമായി തുടരുന്നു.

മുണ്ടക്കൽ നരിയോറ മലക്കു താഴെ മുത്താച്ചി കുണ്ടിലെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ലാതെ അനുദിനം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാടുപിടിച്ച് കിടക്കുന്ന നരിയോറ മലക്ക് താഴെയുള്ള മുത്താച്ചി കുണ്ടെന്നു പറയുന്ന ചെറിയ കുഴിയിൽ നിന്നാണ് കല്ലായി പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്.

കല്ലായ് പുഴ Kallai River kozhikod news The river pollution
കല്ലായി പുഴയുടെ ഉത്ഭവകേന്ദ്രം (ETV Bharat)

ആദ്യം മുത്താച്ചി കുണ്ടിൽ നിന്നും നീരുറവയായും പിന്നെ ചെറിയ തോടുകളായുമാണ് പുഴ ആരംഭിക്കുന്നത്. കുറ്റിക്കാട്ടൂരിൽ എത്തുന്നതോടെ ഈ തോടുകൾ മാമ്പുഴയായി വഴിമാറും. ഇത് പിന്നീട് പലഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വളഞ്ഞൊഴുകി നാൽപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റി കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ എത്തുന്നതോടെ കല്ലായി പുഴയായി മാറുന്നു.

എന്നാൽ മുത്താച്ചി കുണ്ടിലെ വ്യാപകമായ അനധികൃത കയ്യേറ്റം കല്ലായി പുഴയെ നാശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഏറെക്കാലം മുമ്പ് വിസ്‌തൃതിയോടെ ഒഴുകിയിരുന്ന തോടുകളില്‍ വ്യാപകമായ കയ്യേറ്റം നടന്നതോടെ കണ്ണീരുറവ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഏറെക്കാലമായി കല്ലായി പുഴയുടെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളും നാട്ടുകാരും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ പുഴയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്.

കല്ലായ് പുഴ Kallai River kozhikod news The river pollution
കല്ലായി പുഴയുടെ ഉത്ഭവകേന്ദ്രം (ETV Bharat)

സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് നരിയോറ മലയും അതിനു താഴെയുള്ള മുത്താച്ചി കുണ്ടും ഇതുവഴി ഒഴുകുന്ന തോടുകളും. ഈ ഭാഗം സർക്കാരോ പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തോ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കല്ലായി പുഴയുടെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രത്തിന് ശാപമോക്ഷം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

"മുൻപ് പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും ഇതുവരെ എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല, സ്ഥലത്തിൻ്റെ വില സംബന്ധിച്ച ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഏറ്റെടുക്കൽ നീണ്ടുപോവാൻ കാരണം" എന്ന് പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സുബിത പറയുന്നു.

വില്യൻ ലോഗൻ്റെ മലബാർ മാന്വലിൽ പോലും കല്ലായി പുഴയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആയ മുത്താച്ചി കുണ്ടിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാലമിത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും ചരിത്രമുള്ള കല്ലായി പുഴയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ ഇല്ലാത്തത് വലിയ ആശങ്കക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.

കല്ലായി പുഴയുടെ ഉത്ഭവകേന്ദ്രം ഇന്ന് നാശത്തിൻ്റെ വക്കില്‍ (ETV Bharat)

മുത്താച്ചി കുണ്ടിൻ്റെയും ഇവിടെനിന്ന് ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന നീർച്ചാലുകളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് നിരവധി തവണ പരാതികൾ നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഓരോ ദിവസവും പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളും വിദ്യാർഥികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പേരാണ് കല്ലായി പുഴയുടെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം കാണുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനുമെല്ലാം മുണ്ടക്കലെ നരിയോറ മലക്ക് താഴെയുള്ള മുത്താച്ചി കുണ്ട് പരിസരത്ത് വരാറുള്ളത്.

എന്നാൽ ഇവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു വഴി പോലും ഇല്ലെന്നതാണ് ഏറെ സങ്കടകരമായ കാര്യം. പലപ്പോഴും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വഴി അടിക്കാട് വെട്ടിതെളിയിക്കുന്നല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു പ്രവർത്തനവും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കയോടെ പറയുന്നു. നരിയോറ മലക്ക് മുകളിൽ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നിർമിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതോടെ മുത്താച്ചി കുണ്ടിലെ നീരുറവ ഓരോ ദിവസവും കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുത്താച്ചി കുണ്ടിനെയും പരിസരത്തെ തോടുകളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി കൈക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ കല്ലായി പുഴ തന്നെ ഭാവിയിൽ ഓർമയായി മാറും.

