ETV Bharat Impact: മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ ആത്മഹത്യ വർധിക്കുന്ന വിഷയം; പ്രമേയം പാസാക്കി കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ

മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ ആത്മഹത്യ വർധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരത് സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ കെ ശശീന്ദ്രൻ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു.

Muthambi Bridge (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2025 at 6:43 PM IST

3 Min Read
കോഴിക്കോട്: കൊയിലാണ്ടി പേരാമ്പ്ര പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ ആത്മഹത്യകൾ കൂടുന്നു എന്ന ഗൗരവമേറിയ വിഷയത്തിൽ പ്രമേയം പാസാക്കി കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ. ഇടിവി ഭാരത് വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് നഗരസഭയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായതും കൗൺസിലിൽ ആദ്യ അജണ്ടയായി വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതും. ഇരുപതാം വാർഡ് മെമ്പറും പ്രദേശവാസിയുമായ വിഷ്‌ണുവാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്.

പാലത്തിൻ്റെ കൈവരികൾക്ക് ഉയരമില്ലാത്തതും സുരക്ഷ ഇല്ലാത്തതും വിജനമായ പ്രദേശമായതുകൊണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് പുഴയിലേക്ക് ചാടി ജീവനൊടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഈയിടെയായി വർധിച്ചെന്ന് കൗൺസിലർ പ്രമേയത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു. ആത്മഹത്യ വർധിച്ചതോടെ ഈ പാലത്തിന് തന്നെ ദുഷ്പേര് വന്നു. നഗരസഭയെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് വിഷ്‌ണു ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ ആത്മഹത്യ വർധിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അധികൃതർ (ETV Bharat)

ആത്മഹത്യയെ ഒരിക്കലും തടയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന് ഒരു പരിധിവരെ സുരക്ഷ ഒരുക്കി തടയിടാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശത്തേയും വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ആണ് ജനങ്ങൾ പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് വിഷ്‌ണു പറഞ്ഞു.

അതേസമയം നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പാലങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ കഴിയുമോ, റെയിൽ പാളത്തിന് വേലി കെട്ടാൻ കഴിയുമോ, കടലിൽ ചാടി മരിക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നീ അപക്വമായ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് ഏതാനും മെമ്പർമാർ ഉന്നയിച്ചത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നു വിഷ്‌ണു പറഞ്ഞു.

ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതല്ലാതെ പ്രമേയത്തെ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് ആരും എതിർത്തില്ലെന്നും ഐക്യകണ്‌ഠനേനെയാണ് പ്രമേയം പാസാക്കിയതെന്നും കൗൺസിലർ വിഷ്‌ണു പറഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൗൺസിൽ യോഗത്തിന് ശേഷം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്‌സൺ സുധ കിഴക്കേപ്പാട്ട് പറഞ്ഞു. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമായിട്ടാണ് നഗരസഭ കാണുന്നത്. പ്രമേയത്തിലെ നിർദേശങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ അറിയിക്കും.

മുത്താമ്പി പാലം (ETV Bharat)

ഇരുവശത്തും ഇരുമ്പ് വേലി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കും. സിസിടിവി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടി ഉടൻ കൈക്കൊള്ളും. കെഎസ്ഇബിയുമായി ആലോചിച്ച് ആ പ്രദേശത്ത് തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ആലോചന നടത്തുമെന്നും ചെയർപേഴ്‌സൺ സുധ കിഴക്കേപ്പാട്ട് പറഞ്ഞു.

വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയമാണിത്. ആത്മഹത്യ പ്രവണത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സ്ഥലം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പലരും മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ എത്തി പുഴയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നത്. ഇത് തീർത്തും ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയാണ്.

അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസിലാക്കി ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ നഗരസഭ കൗൺസിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തയ്യാറാണെന്നും പാലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശവാസി കൂടിയായ വൈസ് ചെയർമാൻ അഡ്വ. കെ സത്യൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കൊയിലാണ്ടി - പേരാമ്പ്ര റോഡിലെ മുത്താമ്പി പാലത്തില്‍ നിന്ന് പുഴയിലേക്കു ചാടി ജീവനൊടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇടിവി ഭാരത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയിരുന്നു.

ഇത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതോടെയാണ് നഗരസഭയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ. ആറ് മാസത്തിനിടെ മുത്താമ്പി പാലത്തില്‍ പൊലിഞ്ഞത് നാല് ജീവനുകളാണ്. പാലത്തില്‍ നിന്നും ചാടിമരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷാവേലി കെട്ടണമെന്നാണ് പൊതു ആവശ്യം. തെരുവ് വിളക്കും സിസിടിവിയും സ്ഥാപിക്കണം എന്ന ആവശ്യങ്ങളും ശക്തമാണ്.

കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം (ETV Bharat)

മിക്കവരും ഇരുചക്രവാഹനത്തിലും മറ്റും എത്തിയാണ് അവിവേകം കാണിക്കുന്നത്. വളരെ ആഴമുളള സ്ഥലമായതിനാല്‍ രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനം പോലും ദുഷ്‌ക്കരമാണിവിടെ. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്‍ഷത്തിനിടെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ മരണമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാലത്തിനടിയില്‍ വലിയതോതിലുള്ള ഒഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാല്‍ പുഴയില്‍ ചാടിയാല്‍ ജീവനോടെ തിരികെ കിട്ടാന്‍ സാധ്യത കുറവാണ്.

മാത്രമല്ല, മുത്താമ്പി പുഴയില്‍ മീന്‍ പിടിക്കുന്നവര്‍ ഇല്ലാത്തതും പൊതുവേ വിജനമായ സ്ഥലമാണെന്നതും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമായി ഇവിടം തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ആത്മഹത്യയ്ക്കായി എത്തി നാട്ടുകാരുടെ കരുതലില്‍ തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയവരുമുണ്ട്.

മേപ്പയ്യൂര്‍, അരിക്കുളം, കീഴരിയൂര്‍, പന്തലായനി ഭാഗത്തു നിന്നുവരെ ആളുകള്‍ ഇവിടെയെത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്‌ത സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലോ ബസിലോ ഇവിടെയെത്തും. പാലത്തിന് സമീപം ഉടമസ്ഥനില്ലാതെ കാണുന്ന വാഹനവും ഊരി വെച്ച ചെരുപ്പും കാണന്നതോടെയാണ് നാട്ടുകാര്‍ ആരോ പുഴയിലേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കുന്നത്.

രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ച് ഒഴുകി പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഇവിടെ ആവര്‍ത്തിച്ച് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഫയർ ഫോഴ്‌സിൻ്റെ രക്ഷാദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായും പുഴ മാറി. ചുരുക്കത്തിൽ സൂയിസൈഡ് ബ്രിഡ്‌ജ് എന്ന ദുഷ്പേര് വരെ കിട്ടി. രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് എളുപ്പ മാർഗമായ മുത്താമ്പി പാലത്തിന്. എന്തായാലും നഗരസഭയുടെ സജീവ പരിഗണന വിഷത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്.

BRIDGE SAFETYMUTHAMBI BRIDGEKOYILANDY MUNICIPALITYLIFE SAVING INTERVENTIONSMUTHAMBI BRIDGE CRISIS RELIEF

