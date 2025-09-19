ETV Bharat / state

നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ നിറവിൽ പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണ മൂകാംബിക; കലോപാസകരെ വരവേറ്റ് ക്ഷേത്രാങ്കണം

പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണ മൂകാംബികയിലെ നവരാത്രി മഹോത്സവം 2025 സെപ്റ്റംബർ 18 മുതൽ ഒക്ടോബർ 2 വരെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.

NAVARATHRI UTSAVAM 2025 KOTTAYAM PANACHIKKADU TEMPLE DAKSHINA MOOKAMBIKA NAVARATHRI PROGRAMME
kottayam panachikkadu dakshina mookambika saraswathi temple Navarathri 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി കലോപാസകരെ വരവേറ്റ് കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം. ഇത്തവണ കലോപാസന അഞ്ചു ദിവസം കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കും. കലകാരന്മാരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർധന കണക്കിലെടുത്ത് അഞ്ച് ദിവസംകൂടി ഉത്സവദിനം വർധിപ്പിക്കാൻ ദേവസ്വം തീരുമാനിച്ചു.

കലാമണ്ഡപത്തിൽ കലോപാസനക്ക് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചത് സ്റ്റാർ സിംഗർ മാസ്റ്റർ വിധുരാജും ഫ്ളവേഴ്‌സ് ടോപ്പ് സിംഗർ ദേവനാരായണനും ചേർന്നാണ്. കേരളത്തിനകത്തുനിന്നും പുറത്തു നിന്നും നിരവധി പ്രശസ്‌തരായ കലാകാരന്മാരാണ് നവരാത്രിക്ക് കലാർച്ചന നടത്തുവാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1800ൽപരം കലാകാരന്മാർ ക്ഷേത്രത്തിലെ കലാമണ്ഡപത്തിൽ സംഗീത, നൃത്ത പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കും. സരസ്വതി വീണയിലെ സപ്‌തസ്വരങ്ങളുടെ സംഗീത അകമ്പടിയോടെ നൃത്തവും കഥകളിയും തുടങ്ങി ക്ഷേത്രകലകളുടെയും ആരാധന അനുഷ്‌ഠാനങ്ങളുടെയും 15 ദിനരാത്രങ്ങൾക്കാണ് ആരംഭം കുറിച്ചിരിയ്‌ക്കുന്നത്.

NAVARATHRI UTSAVAM 2025 KOTTAYAM PANACHIKKADU TEMPLE DAKSHINA MOOKAMBIKA NAVARATHRI PROGRAMME
സംഗീതസദസ് (ETV Bharat)

ദേശീയ സംഗീത നൃത്തോത്സവം 22 ന് ആരംഭിക്കും. 29ന് പൂജവയ്പ്പും ഒക്‌ടോബർ 2 ന് വിദ്യാരംഭവും നടക്കും. അയ്യായിരത്തിലധികം കുരുന്നുകൾ അന്ന് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കും. ഇരുപതിലധികം ആചാര്യൻമാരാണ് കുട്ടികളെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിപ്പിക്കാനായി എത്തുന്നത്. കലാ മണ്ഡപത്തിൽ ചെങ്കോട്ട ഹരിഹര സുബ്രഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ സംഗീതാർച്ചനയോടെ ആയിരിക്കും ദേശീയ സംഗീതോത്സവം ആരംഭിക്കുന്നത്.

ചിത്രായനത്തിൻ്റെ അനാച്ഛാദനം

ശ്രീ ആറ്റുകാൽ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, വാഴപ്പള്ളി അനിൽകുമാർ, ഗൗരീശപട്ടം സജികുമാർ മുഖർശംഖ് എന്നിവരാണ് പക്കമേളം. സംഗീത കച്ചേരി അരങ്ങേറുന്ന നാൾ മുതൽ മഹാനവമി വരെ സംഗീതോത്സവത്തിൽ നിരവധി കലാകാരന്മാരാണ് സംഗീത നൃത്താർച്ചനകൾ നടത്തുന്നത്. ക്ഷേത്ര അങ്കണത്തിൽ നടത്തുന്ന ഐതിഹ്യ ചിത്രപ്രദർശനമായ ചിത്രായനത്തിൻ്റെ അനാച്ഛാദനം ചിത്രകാരനായ മോഹൻദാസ് കുമാരനല്ലൂർ അന്നേദിവസം നിർവഹിക്കും.

രാത്രി 9.30 ന് ശ്രീ മഹാദേവ നൃത്ത വിദ്യാലയം ആർപ്പൂക്കര നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം. 10.30ന് ജയകേരള സ്‌കൂൾ ഓഫ് പെർഫോമിങ് ആർട്‌സ് പൊൻകുന്നം നടത്തുന്ന 11 നടനവർഷിണി, ശേഷം ആലപ്പുഴ കൃഷ്‌ണകല കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന ഭരതനാട്യവും ദേശീയ സംഗീത നൃത്തോത്സവും അരങ്ങേറും. എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സംഗീതസദസും നൃത്തനൃത്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ നിറവിൽ പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണ മൂകാംബിക (ETV Bharat)

സെപ്റ്റംബർ 29 വൈകുന്നേരം 5.30 ന് സംഗീതസരസ്വതി പുരസ്ക്കാര വിതരണം പനച്ചിക്കാട് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി കെ.എൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി നിർവഹിക്കും. പ്രശസ്‌ത കഥകളി സംഗീതജ്‌ഞൻ കോട്ടയ്ക്കൽ നാരായണൻ പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും. മലയാള മനോരമ കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആത്മജവർമ്മ തമ്പുരാൻ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കും. 6 മണിക്ക് ചെണ്ട, പഞ്ചാരിമേളം മോൻകുട്ടൻ വാകത്താനം & പാർട്ടി അവതരിപ്പിക്കും. തുടർന്ന് 6.30 ന് ദീപാരാധനയും ഗ്രന്ഥമെഴുന്നള്ളപ്പിനും ശേഷം പൂജവയ്‌പ്പ് നടക്കും.

വിശിഷ്‌ട ഗ്രന്ഥങ്ങളും പാഠപുസ്‌തകങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് കുഴിമറ്റം ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കും. പഞ്ചവാദ്യം, നാദസ്വരം തുടങ്ങിയ മേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ഘോഷയാത്ര ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലെ സരസ്വതി സന്നിധിയിൽ എത്തിചേരും. പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയ മണ്ഡപത്തിൽ പൂജവച്ചതിനു ശേഷം സംഗീത സദസും മറ്റ് പരിപാടികളും തുടർന്ന് നടക്കും.

Also Read: കേരളം ആയുഷ്‌ നോഡല്‍ സംസ്ഥാനം; 'ഇത് നൂതന സംരംഭങ്ങള്‍ക്കുള്ള അംഗീകാരം': ആരോഗ്യ മന്ത്രി

For All Latest Updates

TAGGED:

NAVARATHRI UTSAVAM 2025KOTTAYAM PANACHIKKADU TEMPLEDAKSHINA MOOKAMBIKANAVARATHRI PROGRAMMENAVARATHRI UTSAVAM 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.