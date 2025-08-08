കോട്ടയം: മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിക്കെട്ടിടഭാഗം തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച തലയോലപ്പറമ്പ് ഉമ്മാംകുന്ന് മേപ്പോത്തുകുന്നേൽ ബിന്ദുവിന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായധനം കൈമാറി. മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ വീട്ടിലെത്തിയാണ് ധനസഹായം കൈമാറിയത്.
ഇന്ന് ബിന്ദുവിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി പത്തു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ബിന്ദുവിൻ്റെ ഭർത്താവ് കെ വിശ്രുതൻ, അമ്മ സീതമ്മ, മകൻ നവനീത് എന്നിവർക്ക് കൈമാറി. ബിന്ദുവിൻ്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് അടിയന്തര സഹായധനമായി 50000 രൂപ നേരത്തേ സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നു. സി കെ ആശ എംഎൽഎ, ജില്ലാ കലക്ടര് ജോൺ വി സാമുവൽ, എഡിഎം എസ് ശ്രീജിത്ത്, വടയാർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ മോളി ഡാനിയേൽ എന്നിവർ മന്ത്രിക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
ബിന്ദുവിൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സർക്കാർ എന്നുമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു. മകൾ നവമിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും സർക്കാർ നൽകി. മകൻ നവനീതിന് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജോലി നൽകാൻ മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ ലഭിച്ചാലുടൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും. എംജി സർവകലാശാലയ്ക്കു കീഴിലുള്ള കോളജുകളിലെ എൻഎസ്എസ് യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീടിൻ്റെ നിർമാണം ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങും. ബിന്ദുവിൻ്റെ മരണശേഷം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൂടെനിന്ന സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയിലും സഹായത്തിലും ഏറെ തൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് ഭർത്താവ് വിശ്രുതനും അമ്മ സീതമ്മയും പറഞ്ഞു.
ജൂലൈ മൂന്നിന് രാവിലെ പത്തേമുക്കാലോടെയാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കല് കോളജില് കെട്ടിടം തകര്ന്നുവീണ് തലയോലപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ ബിന്ദു മരിക്കുന്നത്. മകളുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയതായിരുന്നു ബിന്ദു. അപകടം നടന്നയുടന് ബിന്ദുവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കള് അധികൃതരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്, രണ്ടര മണിക്കൂറിനു ശേഷമാണ് ബിന്ദുവിനെ കണ്ടെത്താനായത്. രാവിലെ കുളിക്കുന്നതിനാണ് പതിനാലാം വാർഡിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഈ സമയത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ മന്ത്രിമാരായ വി എന് വാസവനും വീണ ജോര്ജും ബിന്ദുവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി സര്ക്കാര് കുടുംബത്തിനൊപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തി അതിവേഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ കോട്ടയം ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. തുടക്കം മുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച വന്നതാണ് ബിന്ദുവിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന വിമർശനം ഉയര്ന്നിരുന്നു. എന്നാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ജില്ലാ കലക്ടര് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജൻ എൻ ഖോബ്രേഗാഡെയ്ക്ക് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നത്.
