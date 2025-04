ETV Bharat / state

കോട്ടയത്തെ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ - KOTTAYAM COUPLE MURDER

Kottayam Murder ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : April 22, 2025 at 10:57 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 11:03 AM IST 1 Min Read

കോട്ടയം: ദമ്പതിമാരെ വീടിനുള്ളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയിലേക്ക്. കോട്ടയം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഓഡിറ്റോറിയം ഉടമ വിജയകുമാര്‍(64), ഭാര്യ മീര(60) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരനായിരുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ സംഭവം നടന്നതു മുതൽ കാണാനില്ല.

വീട്ടിൽ നിന്നും മൊബൈൽ കാണാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വീട്ടുകാർ ഇയാൾക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തിരുവാതുക്കല്‍ എരുത്തിക്കല്‍ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിലെത്തിയ ജോലിക്കാരിയാണ് രണ്ടുപേരെയും മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടത്. ഇവര്‍ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിജയകുമാറിനെ സ്വീകരണ മുറിയിലും മീരയെ കിടപ്പുമുറിയിലുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരുടെ സമീപത്ത് നിന്നും ഒരു കോടലി പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിടുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത് വരികയാമ് വിജയകുമാർ.

കോട്ടയം: ദമ്പതിമാരെ വീടിനുള്ളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയിലേക്ക്. കോട്ടയം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഓഡിറ്റോറിയം ഉടമ വിജയകുമാര്‍(64), ഭാര്യ മീര(60) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരനായിരുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ സംഭവം നടന്നതു മുതൽ കാണാനില്ല. വീട്ടിൽ നിന്നും മൊബൈൽ കാണാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വീട്ടുകാർ ഇയാൾക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തിരുവാതുക്കല്‍ എരുത്തിക്കല്‍ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിലെത്തിയ ജോലിക്കാരിയാണ് രണ്ടുപേരെയും മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടത്. ഇവര്‍ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിജയകുമാറിനെ സ്വീകരണ മുറിയിലും മീരയെ കിടപ്പുമുറിയിലുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരുടെ സമീപത്ത് നിന്നും ഒരു കോടലി പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിടുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത് വരികയാമ് വിജയകുമാർ.

Last Updated : April 22, 2025 at 11:03 AM IST