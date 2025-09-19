ETV Bharat / state

നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് സജിമോൻ്റെ കരവിരുതിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മനോഹരമായ കലാസൃഷ്‌ടികളായി മാറുന്നത്. ഇതു മികച്ച തൊഴിലവസരമാക്കി മാറ്റാമെന്ന് കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കോതമംഗലം സ്വദേശി.

Kothmangalam native sajimon introduces job opportunity in fruit carving (ETV Bharat)
എറണാകുളം: പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അലങ്കരിക്കുന്ന കലാരൂപമായ ഫ്രൂട്ട് കാർവിങ്ങില്‍ കഴിവ് തെളിയിച്ച കലാകാരനാണ് കോതമംഗലം സ്വദേശിയായ സജിമോൻ. തണ്ണി മത്തൻ, കാരറ്റ്, ബീറ്റ്റൂട്ട്, തക്കാളി, ക്യാപ്‌സിക്കം, ഏത്തപ്പഴം, ആപ്പിൾ തുടങ്ങിയ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമെല്ലാം മനോഹരമായ പുഷ്‌പങ്ങളും മറ്റ് അലങ്കാര വസ്‌തുക്കളുമാക്കി മാറ്റുന്ന കലാരൂപമാണ് ഫ്രൂട്ട് കാർവിങ്. ഇത്തരത്തിൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് സജിമോൻ്റെ കരവിരുതിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മനോഹരമായ കലാസൃഷ്‌ടികളായി മാറുന്നത്.

സജിമോന്‍ (ETV Bharat)

ബീറ്റ്റൂട്ടും ക്യാപ്‌സിക്കവും ഉപയോഗിച്ച് ഞൊടിയിടയിലാണ് സജിമോന്‍ മനോഹരമായ പൂച്ചെടിയും ആന്തൂറിയവും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തണ്ണിമത്തനിൽ അരയന്നവും ബൊക്കയുമെല്ലാം ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന രീതിയില്‍ പെർഫെക്റ്റായാണ് സജിമോൻ്റെ കലാചാരുതയിൽ വിരിയുന്നത്. ഇവ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്‌ജില്‍ ദിവസങ്ങളോളം സൂക്ഷിക്കാനും കഴിയും. ചെറിയൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിയൊതുക്കിയാണ് ഫ്രൂട്ട് കാർവിങ് ചെയ്യുന്നത്. ബർത്ത്ഡേ, വിവാഹ പാർട്ടികളിലെല്ലാം ഫ്രൂട്ട് കാർവിങ് അലങ്കാരത്തിന് വലിയ സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത്.

ഫ്രൂട്ട് കാർവിങ്ങിൽ മികവ് തെളിയിച്ചൊരു പ്രതിഭ (ETV Bharat)

വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ വലിയ തൊഴിലവസരം

അമേരിക്കയിൽ ഫ്രൂട്ട് കാർവിങ്‌ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സജിമോൻ ഈ മേഖലയിലുള്ള, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി ഫ്രൂട്ട് കാർവിങ് മേഖയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സജിമോൻ പഴങ്ങളിലും പച്ചക്കറികളിലും മാത്രമല്ല, ബട്ടറിലും ഐസിലുമെല്ലാം കാർവിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പാർട്ടികളിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തതായി ഫ്രൂട്ട് കാർവിങ് മാറുകയാണ്. തായ്‌ലൻഡ്, ചൈന, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലും ഫ്രൂട്ട് കാർവിങ്ങിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണുള്ളത്. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കാൻ മാത്രമല്ല കരവിരുത് പ്രകടിപ്പിച്ച് തൊഴിലവസരമാക്കാമെന്നാണ് അനുഭവത്തിന്‍റെ വെളിച്ചത്തിൽ സജിമോൻ തെളിയിച്ചത്.

സജിമോന്‍ ചുമരില്‍ തീര്‍ത്ത ശില്‍പം (ETV Bharat)
സജിമോന്‍റെ ഫ്രൂട്ട് കാര്‍വിങ് വര്‍ക്ക് (ETV Bharat)
സജിമോന്‍റെ ഫ്രൂട്ട് കാര്‍വിങ് വര്‍ക്ക് (ETV Bharat)

'പരിശീലനമുണ്ടെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കും ചെയ്യാം'

സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും പരിശീലനത്തിലൂടെ സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഫ്രൂട്ട് കാർവിങ്ങെന്നാണ് സജിമോന്‍ പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ നല്ല വരുമാനം നേടുന്നവരുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മത്സരങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ വച്ച് നടന്ന ഫ്രൂട്ട് കാർവിങ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയാണ് തനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഹോം വിസ ലഭിച്ചതെന്നും സജിമോൻ പറഞ്ഞു.

സജിമോന്‍റെ ഫ്രൂട്ട് കാര്‍വിങ് വര്‍ക്ക് (ETV Bharat)

ഫ്രൂട്ട് കാർവിങ്ങില്‍ മാത്രല്ല, ശില്‍പകലയിലും ചിത്രകലയിലും കഴിവ് തെളിയിച്ച കലാകാരന്‍ കൂടിയാണ് സജിമോൻ. ഭാര്യ സീതാമായ, മക്കളായ വിഷ്‌ണു, വൈഷ്‌ണവ് എന്നിവരും സജിമോന് മികച്ച പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്.

