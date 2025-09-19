ETV Bharat / state

ഒരു വാർഡ്, 25 വീടുകൾ; കോതമംഗലത്ത് ഭവനരഹിതർക്ക് സ്വന്തം വീടെന്ന സ്വപ്‌നം യാഥാർഥ്യമാക്കി വാർഡ് മെമ്പർ

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാനായി, ഉദാരമതികളുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയത്.

വാർഡ് മെമ്പർ അഡ്വ. ഷിബു കുര്യാക്കോസ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 4:23 PM IST

എറണാകുളം: കോതമംഗലം നഗരസഭയിലെ 18ആം വാർഡിൽ ഭവനരഹിതരായ 25 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ ഒരുങ്ങി. വാർഡ് മെമ്പർ അഡ്വ. ഷിബു കുര്യാക്കോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷമായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ഈ വീടുകളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയായത്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് ഷിബു കുര്യാക്കോസ് ഈ വാർഡിലെ വീടില്ലാത്തവരുടെ ദുരിതം നേരിൽ കണ്ടത്.

അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. താൻ ജനപ്രതിനിധിയായാൽ വാർഡിലെ നൂറ് പേർക്ക് വീട് നിർമിച്ചുനൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപനം മാത്രമായി പലരും ഇതിനെ കണ്ടെങ്കിലും, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് വാർഡ് മെമ്പറായതോടെ അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ രംഗത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Kothamangalam Ward member fulfills promise builds houses for 25 families (ETV Bharat)

വീടോ, വീട് നിർമിക്കാൻ ഭൂമിയോ ഇല്ലാത്ത നൂറ് പേരെയാണ് ഗുണഭോക്താക്കളായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. വിധവകളും, പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മമാരും, കിടപ്പുരോഗികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിച്ചത്. ഒന്നേകാൽ ഏക്കർ ഭൂമി വാങ്ങി, അതിൽ 25 പേർക്ക് മൂന്ന് സെൻ്റ് വീതം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നൽകി. ഇതിൽ 16 പേർക്ക് പിഎംഎവൈ പദ്ധതി പ്രകാരം നാല് ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചു. നാല് പേർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ലോണെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ബാക്കിയുള്ള തുക മെമ്പറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദാരമതികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചു. അഞ്ച് വീടുകൾ കോതമംഗലം ലയൺസ് ക്ലബ് പൂർണമായും നിർമിച്ചു നൽകി. ഈ പദ്ധതിക്കായി ലയൺസ് ക്ലബ് 13 ലക്ഷം രൂപയാണ് സംഭാവന ചെയ്തത്. ഭവനരഹിതരുടെ പ്രയാസം സ്വന്തം വേദനയായി ഏറ്റെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ദൗത്യത്തിന് ഇറങ്ങിയതെന്ന് അഡ്വ. ഷിബു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ആദ്യം വലിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചു. കരിങ്കല്ല്, മണൽ, സിമൻ്റ് എന്നിവപോലും സംഭാവനയായി ലഭിച്ചു. നിർമാണസാമഗ്രികൾ വിലകുറച്ച് നൽകി വ്യാപാരികളും പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചു. ഒരാൾക്ക് അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് ലഭ്യമാക്കുകയെന്നതിനേക്കാൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമില്ലെന്നാണ് അഡ്വ. ഷിബുവിൻ്റെ നിലപാട്.

ഇതൊരു മാതൃകാപരമായ പദ്ധതിയാണെന്നും, ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളും ഭവനരഹിതർക്ക് വീട് വച്ച് നൽകാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മൂന്ന് സെൻ്റ് ഭൂമിയിൽ നിർമിച്ച ഓരോ വീടിനും രണ്ട് കിടപ്പുമുറി, ഹാൾ, അടുക്കള എന്നിവയുണ്ട്. എല്ലാ വീടുകൾക്കും പൊതുവായ കിണറും വാട്ടർ കണക്ഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Kothamangalam Ward member fulfills promise builds houses for 25 families (ETV Bharat)

കൂടാതെ, എല്ലാവർക്കും ഒത്തുചേരാൻ ഒരു പാർക്കും നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വീടിന് 13 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവായത്. ഇതേ ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് അഞ്ച് വീടുകൾ കൂടി നിർമിക്കുമെന്നും അഡ്വ. ഷിബു വ്യക്തമാക്കി. പണി പൂർത്തിയായ വീടുകളുടെ സമർപ്പണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ ശനിയാഴ്ച നിർവഹിക്കും.

