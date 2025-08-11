എറണാകുളം: കോതമംഗലത്ത് യുവതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ പറവൂർ സ്വദേശി റമീസിനെ കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിക്കൽ, ആത്മഹത്യ പ്രേരണ, ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് റമീസിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രതിയുടെ കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൊലീസ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും.
യുവതിയുടെ മരണത്തിന് കാരണം റമീസും കുടുംബവുമാണെന്ന് കാണിച്ച് ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് യുവതിയുടെ കുടുംബം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. റമീസിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും കേസിൽ പ്രതിചേർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. വിവാഹാലോചന നടത്തി മതം മാറാൻ റമീസ് നിർബന്ധിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്തതിനാലാണ് യുവതി ജീവനൊടുക്കിയതെന്ന് സഹോദരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു യുവതിയെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അന്ന് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തെങ്കിലും, 'തൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണം റമീസാണ്' എന്ന യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് പൊലീസ് റമീസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. റമീസിനെതിരെ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ റമീസിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും കൂട്ടുകാർക്കുമെതിരെയും പരാമർശങ്ങളുണ്ട്.
പ്രണയവും തർക്കങ്ങളും
ആലുവ യുസി കോളജിൽ ബിരുദ വിദ്യാർഥികളായിരുന്ന റമീസും യുവതിയും ഏറെ നാളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും, വിവാഹത്തിനായി മതം മാറണമെന്ന് റമീസ് യുവതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന് യുവതി തയ്യാറായിരുന്നു. എന്നാൽ, റമീസ് ഒരു അനാശാസ്യ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മതം മാറാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് യുവതി അറിയിക്കുകയും രജിസ്റ്റർ വിവാഹത്തിന് സമ്മതം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.
രജിസ്റ്റർ വിവാഹത്തിനെന്ന വ്യാജേന റമീസ് യുവതിയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് മർദിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്. മതം മാറിയാൽ മാത്രം പോരെന്നും റമീസിൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിയണമെന്നുമുള്ള നിബന്ധന കൂടി വച്ചതോടെയാണ് യുവതി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. വീട്ടിൽ അമ്മയും സഹോദരനും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് യുവതി ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.
യുവതി ജീവനൊടുക്കുകയാണെന്ന് റമീസിനെയും അയാളുടെ ബന്ധുക്കളെയും അറിയിച്ചപ്പോൾ, "മരിച്ചോളൂ" എന്നായിരുന്നു റമീസിൻ്റെ മറുപടിയെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. റമീസിൻ്റെ വീട്ടുകാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ജോലിക്ക് പോയ അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും യുവതി മരിച്ചതായി ബന്ധുക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. യുവതിയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ റമീസിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തണമെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സഹോദരൻ കോതമംഗലം സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
