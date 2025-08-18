ETV Bharat / state

യുവതിയുടെ മരണം: പ്രതി റമീസിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ, ഒളിവിൽ പോയത് സേലത്തേക്ക്

സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ടും മതം മാറാൻ നിർബന്ധിച്ചും യുവതിയെ റമീസും കുടുംബവും പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു. റമീസിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി യുവതി റജിസ്റ്റർ വിവാഹത്തിന് തയ്യാറായെങ്കിലും വീട്ടിൽ തടഞ്ഞുവച്ച് മർദിച്ചു.

Parents of Main Accused in Kothamangalam Suicide Case Taken into Custody (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2025 at 12:48 PM IST

എറണാകുളം: കോതമംഗലത്ത് യുവതിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ പറവൂർ സ്വദേശി റമീസിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായ റഹീം, ഷരീഫ എന്നിവർ കസ്റ്റഡിയിൽ. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സേലത്തുള്ള ഒരു ലോഡ്ജിൽനിന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ഇരുവരെയും പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റമടക്കമുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

യുവതിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റമീസ് ഒന്നാം പ്രതിയും പിതാവ് റഹീം രണ്ടാം പ്രതിയും മാതാവ് ഷരീഫ മൂന്നാം പ്രതിയുമാണ്. ഇവരെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ കോതമംഗലത്ത് എത്തിക്കുമെന്നും ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിക്കൽ, ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ, ദേഹോപദ്രവം ഏൽപിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് റമീസിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. റമീസിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊലീസിൻ്റെ അപേക്ഷയും കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും.

യുവതിയെ മതം മാറ്റാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്തതിനാലാണ് അവൾ ജീവനൊടുക്കിയതെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം ഒൻപതിനാണ് യുവതിയെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആദ്യം അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തതെങ്കിലും, റമീസാണ് തൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് റമീസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

റമീസിൻ്റെ വീട്ടുകാരെക്കുറിച്ചും സുഹൃത്തുക്കളെക്കുറിച്ചും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. യുവതിയും റമീസും ആലുവ യുസി കോളജിൽ ബിരുദ വിദ്യാർഥികളായിരുന്നപ്പോൾത്തന്നെ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഇരുവരും വിവാഹിതരാകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മതം മാറണമെന്ന് റമീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, പിന്നീട് അനാശാസ്യ കേസിൽ റമീസ് ഉൾപ്പെട്ടതോടെ മതം മാറാൻ യുവതി തയ്യാറല്ലെന്ന് അറിയിച്ചതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.

രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്യാൻ യുവതി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, ഇതിനായി വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് റമീസ് മർദിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്. മതം മാറിയാൽ മാത്രം പോരെന്നും തൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിയണമെന്നുമുള്ള നിബന്ധന കൂടി വെച്ചതോടെ യുവതി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. അമ്മയും സഹോദരനും വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്താണ് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.

താൻ ജീവനൊടുക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് യുവതി റമീസിനെയും കുടുംബത്തെയും അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 'മരിച്ചോളൂ' എന്നായിരുന്നു റമീസിൻ്റെ മറുപടി. റമീസിൻ്റെ വീട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യുവതിയുടെ അമ്മ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. സഹോദരിയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ റമീസിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സഹോദരൻ കോതമംഗലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

