ഏത് വിദേശിയും ഇവിടെ വിളയും; ബ്രസീൽ ജൈൻ്റ് മുതൽ ബ്ലാക്ക് ലീഫ് വരെ, ഡയസിന്റെ തോട്ടത്തിലെ പൈനാപ്പിള് വെറൈറ്റികള്
200 ഗ്രാം മുതൽ 20 കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കം വരുന്ന പൈനാപ്പിളുകള് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ വളരുന്നുണ്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 150 വെറൈറ്റി പൈനാപ്പിളുകളാണ് കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശി ഡയസിന്റെ ഫാമിലുള്ളത്.
Published : September 17, 2025 at 5:31 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 5:47 PM IST
എറണാകുളം: തായ്വാൻ ക്രൗ, ലാവാ ബ്രസ്റ്റ്, സിയാൻ റൂബി, വെരിഗേറ്റഡ് ഈ പേരുകള് എന്താണെന്ന് മനസിലായോ... പലരും ഇതൊക്കെ ആദ്യമായി കേള്ക്കുന്നവരാകും. വിവിധയിനം പൈനാപ്പിളുകളുടെ പേരാണ് ഇവയൊക്കെ. നമുക്കെല്ലാം ആകെ ഒറ്റ പേരേ അറിയുള്ളൂ പൈനാപ്പിള്.
എന്നാല് പല തരത്തിലും ഇനത്തിലും പൈനാപ്പിളുകളുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ വളരുന്നുമുണ്ട്. 200 ഗ്രാം മുതൽ 20 കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കം വരുന്ന പൈനാപ്പിളുകളും ഈ തോട്ടത്തിലുണ്ട്. കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശി ഡയസ് പി വർഗീസിൻ്റെ കൃഷി ഫാമിലാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 150 വെറൈറ്റി പൈനാപ്പിളുകളുള്ളത്.
ഡയസിൻ്റെ ഹോബി ഇതാണ്. സ്വദേശി ഇനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഫിലിപ്പൈൻസ്, ഇന്തോനേഷ്യ, ബ്രസീൽ, തായ്വാൻ, നൈജീരിയ, ശ്രീലങ്ക, ഹോണ്ട്യൂറസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തൈകള് എത്തിച്ച് സ്വയം പരിചരിച്ച് വളർത്തും. ആവശ്യക്കാർക്ക് തൈകളും നൽകും. എന്നാൽ വിൽക്കാനൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തി വാങ്ങിക്കാമെന്നേയുള്ളൂ. ആവശ്യക്കാർ ഇപ്പോള് കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വെറൈറ്റി പൈനാപ്പിള് ചെടികളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്.
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കായ്ച്ച ആഫ്രിക്കൻ മാംഗോ ഡയസിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ
പൈനാപ്പിള് കൂടാതെ മാവ്, അപൂർവ ഇനം വാഴകൾ, പ്ലാവുകൾ എന്നിവയും ഈ തോട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇവയെല്ലാം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. വെല്ലുവിളികള് ധാരാളമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കായ്ച്ച ആഫ്രിക്കൻ ഉദാരിയ മാംഗോ, കേരളത്തിൽ രണ്ടാമതായി കായ്ച്ച കെസുസിയോ മാംഗോ എന്നിവയെല്ലാം ഈ തോട്ടത്തിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഇത് കൂടാതെ അൻപതോളം പേരകൾ, ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ അപൂർവ ഇനം വാഴകൾ, പ്ലാവുകൾ, വിദേശ ഫലമായ അറുപതോളം ഇനം ജബോട്ടികാബ, ഡുക്കോം, ഇന്തൊനീഷ്യൻ കെസുസു, സച്ചാമാംഗോ തുടങ്ങിയ മുന്നേറോളം വിദേശയിനം ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഡയസിൻ്റെ തോട്ടത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു.
റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കണമെന്നോ ബിസിനസ് ആക്കണമെന്നോ ഡയസിന് ആഗ്രഹമില്ല. ഇക്കാണുന്ന ചെടികളെല്ലാം മക്കളെപ്പോലെ ഓമനിച്ച് വളർത്തുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ. ഓരോന്നിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിമാനമാണ്. വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. ചെടികളുടെ ഇനം, ഗുണം, രുചി, മണം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെപ്പറ്റിയും വാ തോരാതെ സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ. പൈനാപ്പിള് വെറൈറ്റിക്ക് പിന്നിലെ കഥ കുറച്ച് വെറൈറ്റിയാണ്.
ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വെറൈറ്റികള് ഇവിടെ:
എട്ട് വർഷം മുമ്പ് പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയായി തുടങ്ങിയതാണ്. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വിളവ് ലഭിക്കാതെ നഷ്ടത്തിലായതോടെ പൈനാപ്പിൾ കൃഷി നിർത്തി. എന്നാൽ അധികമാരും പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യത്യസ്തയിനം പൈനാപ്പിൾ ചെടികളുടെ ഫാം രണ്ടര വർഷം മുൻപ് ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വനത്തിലും ലഭിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ വെറൈറ്റികൾ ആദ്യം സംഘടിപ്പിച്ചു.
പിന്നീടിങ്ങോട്ട് രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ എവിടെയാണെങ്കിലും തേടി പിടിച്ചെടുക്കുകയെന്നതായി ലക്ഷ്യം. ഏകദേശം നാലര ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചു. അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വെറൈറ്റികള് കണ്ടെത്തി വീട്ടുവളപ്പിൽ നട്ടു.
അതേസമയം വെറെറ്റി പെനാപ്പിൾ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ട്. പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വരെ വില വരുന്ന പൈനാപ്പിൾ ചെടികൾ വിൽപന നടത്താറുണ്ടെന്നും ഡയസ് പറഞ്ഞു. നിരവധിയാളുകളാണ് ഒരോ ദിവസവും പൈനാപ്പിൾ വെറൈറ്റികളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നും താൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും രുചിയുള്ളത് തായ്ലൻ്റിൽ നിന്നുളള ഹാൻ്റ്ബുള്ളിനാണെന്നും ഡയസ് പറയുന്നു. ബ്രസീൽ ജൈൻ്റ് എന്നയിനത്തിന് ഇരുപത് കിലോയിലേറെ തൂക്കമുണ്ടാകും. ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മാത്രം തൂക്കം വരുന്ന ബ്ലാക്ക് ലീഫ്, ലാവാ ബ്രസ്റ്റ്, ലാവാഫോ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളുമുണ്ട്.
നൂറ്റിയമ്പതിൽ നിന്നും പൈനാപ്പിൾ ചെടികളുടെ ശേഖരം ഇരുന്നൂറിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു ആഗ്രഹം. ഘട്ടം ഘട്ടമായി ലോകത്തുള്ള പെനാപ്പിൾ ചെടികളെല്ലാം തൻ്റെ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുകയെന്നതാണ് ഡയസിൻ്റെ സ്വപ്നം. ഇതിനെല്ലാം പൂർണ പിന്തുണയുമായി ഭാര്യ ഷീബയും മകൻ ജേക്കബും കൂടെയുണ്ട്. തോട്ടത്തിലെ പണികളെല്ലാം പലപ്പോഴും മൂവരും ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഒരേക്കറോളം വരുന്ന തൻ്റെ പുരയിടത്തിൽ നിറച്ച് ഫലവൃക്ഷതൈകളുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർ തേടിയെത്തുന്നതിനാൽ വരുമാനവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര ചൂടേറിയ കാലാവസ്ഥയിലും ഡയസിനും കുടുംബത്തിനും തണുപ്പും താങ്ങുമായി ഈ ഫലവൃക്ഷങ്ങള് ഒപ്പമുണ്ട്. ഡയസിൻ്റെ സമർപ്പണവും അധ്വാനവുമാണ് ഇത്രയേറെ വെറൈറ്റികളുള്ള ഫാം സാധ്യമാക്കിയതെന്നും നാട്ടുകാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നതെന്നും കൂത്താട്ടുകുളം വാർഡ് കൗൺസിലറായ പിസി ഭാസ്ക്കരൻ പറഞ്ഞു.
രുചിയേറിയ വിദേശയിനം പൈനാപ്പിളുകൾ: 'തായ് വാൻ ക്രൗ' പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തായ്വാനിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ഡയസ് തൻ്റെ തോട്ടത്തിലെത്തിച്ചതാണ്. ഒന്നരക്കിലോയെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ തൂക്കം വരുന്ന ഈയിനത്തിന് രുചിയേറെയാണെന്ന് ഡയസ് പറയുന്നു. സാധാരണ പൈനാപ്പിളിന് മുകളിൽ ഒരു മുകുളമാണങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ ഒന്നിലേറെ മുകുളങ്ങളുണ്ട്. ഇന്തോനേഷ്യൻ ഇനമാണ് ലാവാ ബ്രസ്റ്റ്. ഈ പൈനാപ്പിൾ ചെടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ചെലവായത്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വകഭേദമായ ലാവോ ഫ്ളോയും ഡയസിൻ്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്.
ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്നുള്ള വലിയ പൈനാപ്പിൾ ചെടിയാണ് ഫിലിപ്പൈൻസ് ജൈൻ്റ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും തൂക്കം കൂടിയ പൈനാപ്പിളാണ് ബ്രസീൽ ജൈൻ്റ്. ഒരു പൈനാപ്പിളിന് 20 കിലോയെങ്കിലും തൂക്കം വരുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇന്തോനേഷ്യൻ സുമോ പൈനാപ്പിൾ, തായ്ലൻ്റിൽ നിന്നുള്ള മാംഗോ പൈനാപ്പിൾ എന്നീ വെറൈറ്റികളുമുണ്ട്. മാങ്ങയുടെ രുചിയാണ് ഇവയ്ക്ക്. ഇലയ്ക്ക് ആറടി നീളം വരുന്ന തായ്ലൻ്റിൽ നിന്നുള്ള അനാനാസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന പൈനാപ്പിൾ ചെടിയും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.
സിയാൻ റൂബി (തായ്ലൻ്റ് ), വെരിഗേറ്റഡ്(തായ്ലൻ്റ്), കെനിയൻ റെഡ്, ബ്രസീൽ പെറോള, ക്രൗൺ ടു ഹെഡ് , ശ്രീരാച്ച (തായ്ലൻ്റ്), ടൈഗർ റെഡ്, ഗോമോ ഡീമെൽ, ഹാൻ്റ് ബുൾ, വെരിഗേറ്റഡ് ടൈഗർ റെഡ്, ഫിലിപ്പെൻസ് ബേബി പൈനാപ്പിൾ, മലേഷ്യൻ ഗോൾഡ്, പീഡ് ഡിലൈറ്റ്, പിങ്ക് സ്വീറ്റ്, വിയറ്റ്നാം ലാനോ തുടങ്ങിയവയും തോട്ടത്തിലുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ കായ്ച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇനങ്ങള് തൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ കായ്ക്കുമെന്നാണ് ഡയസിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.
Also Read: കണ്ടല്ച്ചെടികള്ക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നതിന് പരിഹാരം തേടി ഒരു കോളജ് പ്രൊഫസര്; ഭൂമിയുടെ 'കാവൽക്കാര്ക്ക്' കാവലാവാന് ശ്രീജ ടീച്ചറും പിള്ളേരും