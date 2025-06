ETV Bharat / state

കൈമുതലായുള്ളത് കുടകരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും കരുത്തും മാത്രം; മടിക്കേരിയില്‍ നിന്ന് ഏഷ്യാ മാസ്‌റ്റേഴ്‌സിലേക്ക്, ചാട്ടം പിഴക്കാതെ ഗഗന്‍ മേദപ്പ - ASIAN ATHLETICS CHAMPIONSHIPS

Chelavara village native Gagan Medhappa Will represent long jump for the next Asian Games ( ETV Bharat )