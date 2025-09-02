ETV Bharat / state

പൂക്കളമിട്ട് 50,000 രൂപ നേടാം; കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ പൂക്കള മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു - KOCHI WATER METRO NEWS

'ഒരു പാരമ്പര്യ യാത്ര, ഐക്യത്തിൻ്റെ പൂക്കളം' എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മത്സരം. സെപ്റ്റംബർ 12ന് വാട്ടർ മെട്രോ വൈറ്റില ഹബ്ബിൽ വെച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.

Onam festival competition Water metro expansion study Kochi airport connectivity Vytilla Water Metro
Kochi Water Metro Announces Onam Pookkalam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2025 at 4:29 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 6:12 PM IST

2 Min Read

എറണാകുളം: ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ 'ഒരു പാരമ്പര്യ യാത്ര, ഐക്യത്തിൻ്റെ പൂക്കളം' എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പൂക്കള മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ വാട്ടർ മെട്രോ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നവർക്ക് 50,000 രൂപയും, രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടുന്നവർക്ക് 25,000 രൂപയും, മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നവർക്ക് 15,000 രൂപയും സമ്മാനമായി ലഭിക്കും.

ഇതുകൂടാതെ 5000 രൂപ വീതം രണ്ട് ടീമുകൾക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനവും നൽകും. സെപ്റ്റംബർ 12ന് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വാട്ടർ മെട്രോ വൈറ്റില ഹബ്ബിൽവച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുക. നാലുപേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് വാട്ടർ മെട്രോ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സെപ്റ്റംബർ 10ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായി ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി 9447744400, 9447014659 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക്

കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ആലുവയിൽനിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രാരംഭ സാധ്യത പഠനം തുടങ്ങി. ഇതിനായി രൂപീകരിച്ച ആഭ്യന്തര ഉന്നതതല കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Onam festival competition Water metro expansion study Kochi airport connectivity Vytilla Water Metro
Kochi Water Metro Announces Onam Pookkalam (ETV Bharat)

കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വാട്ടർ മെട്രോ സർവീസ് ആരംഭിക്കണമെന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ നിരന്തര ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനം. കൊച്ചി മെട്രോയെ വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമാന്തര ഗതാഗത മാർഗമായി വികസിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആദ്യം ഈ റൂട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്കും സിയാലിനും കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കാനും ഗതാഗത തടസം മൂലം യാത്രക്കാർക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയ്ക്കാനും വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പ്രാരംഭ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏത് തരം ബോട്ടാണ് സർവീസ് നടത്താൻ സാധ്യയുള്ളതെന്നും കണക്ടിവിറ്റി ഏതൊക്കെ മാർഗത്തിലാകണമെന്നും വിശദമായി പഠനം നടത്തും. ആലുവ സ്റ്റേഷനുമായും എയർപോർട്ടുമായും ഏത് തരത്തിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കാനാവുക, അതിന് നിലവിൽ സാധ്യമായ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എയർ വോക്ക് വേയാണോ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദം തുടങ്ങിയവയും പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കും. ഏകദേശം എട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ആലുവയിൽനിന്ന് പെരിയാറിലൂടെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം.

ആലുവയിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച് എയർപോർട്ടിൽ അവസാനിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻ്റ് സർവീസാണോ അതോ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കുന്നതാണോ അഭികാമ്യം എന്നും പരിശോധിക്കും. ഇതിനുവേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വികസിപ്പിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പ്രാരംഭ സാധ്യത പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് കൊച്ചി മെട്രോ അറിയിച്ചു.

Also Read:- ഓണത്തിന് മഴയെത്തും; അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

എറണാകുളം: ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ 'ഒരു പാരമ്പര്യ യാത്ര, ഐക്യത്തിൻ്റെ പൂക്കളം' എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പൂക്കള മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ വാട്ടർ മെട്രോ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നവർക്ക് 50,000 രൂപയും, രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടുന്നവർക്ക് 25,000 രൂപയും, മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നവർക്ക് 15,000 രൂപയും സമ്മാനമായി ലഭിക്കും.

ഇതുകൂടാതെ 5000 രൂപ വീതം രണ്ട് ടീമുകൾക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനവും നൽകും. സെപ്റ്റംബർ 12ന് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വാട്ടർ മെട്രോ വൈറ്റില ഹബ്ബിൽവച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുക. നാലുപേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് വാട്ടർ മെട്രോ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സെപ്റ്റംബർ 10ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായി ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി 9447744400, 9447014659 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക്

കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ആലുവയിൽനിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രാരംഭ സാധ്യത പഠനം തുടങ്ങി. ഇതിനായി രൂപീകരിച്ച ആഭ്യന്തര ഉന്നതതല കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Onam festival competition Water metro expansion study Kochi airport connectivity Vytilla Water Metro
Kochi Water Metro Announces Onam Pookkalam (ETV Bharat)

കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വാട്ടർ മെട്രോ സർവീസ് ആരംഭിക്കണമെന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ നിരന്തര ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനം. കൊച്ചി മെട്രോയെ വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമാന്തര ഗതാഗത മാർഗമായി വികസിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആദ്യം ഈ റൂട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്കും സിയാലിനും കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കാനും ഗതാഗത തടസം മൂലം യാത്രക്കാർക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയ്ക്കാനും വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പ്രാരംഭ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏത് തരം ബോട്ടാണ് സർവീസ് നടത്താൻ സാധ്യയുള്ളതെന്നും കണക്ടിവിറ്റി ഏതൊക്കെ മാർഗത്തിലാകണമെന്നും വിശദമായി പഠനം നടത്തും. ആലുവ സ്റ്റേഷനുമായും എയർപോർട്ടുമായും ഏത് തരത്തിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കാനാവുക, അതിന് നിലവിൽ സാധ്യമായ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എയർ വോക്ക് വേയാണോ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദം തുടങ്ങിയവയും പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കും. ഏകദേശം എട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ആലുവയിൽനിന്ന് പെരിയാറിലൂടെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം.

ആലുവയിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച് എയർപോർട്ടിൽ അവസാനിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻ്റ് സർവീസാണോ അതോ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കുന്നതാണോ അഭികാമ്യം എന്നും പരിശോധിക്കും. ഇതിനുവേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വികസിപ്പിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പ്രാരംഭ സാധ്യത പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് കൊച്ചി മെട്രോ അറിയിച്ചു.

Also Read:- ഓണത്തിന് മഴയെത്തും; അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

Last Updated : September 2, 2025 at 6:12 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ONAM FESTIVAL COMPETITIONWATER METRO EXPANSION STUDYKOCHI AIRPORT CONNECTIVITYVYTILLA WATER METROKOCHI WATER METRO NEWS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.