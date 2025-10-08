ETV Bharat / state

പൈതൃക സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ: മട്ടാഞ്ചേരി, വില്ലിങ്ഡൺ ഐലൻഡ് ടെർമിനലുകൾ 11ന് നാടിന് സമർപ്പിക്കും

38 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് രണ്ട് ടെർമിനലുകളും പണികഴിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ വാട്ടർ മെട്രോ ടെർമിനലുകളുടെ എണ്ണം 12 ആയി. 29 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 50 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ എന്ന നേട്ടം വാട്ടർ മെട്രോ സ്വന്തമാക്കി.


കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ മട്ടാഞ്ചേരി ടെർമിനൽ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 6:59 PM IST

എറണാകുളം: കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ പുതിയ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ കൂടി പ്രവർത്തനസജ്ജമായി. മട്ടാഞ്ചേരി, വില്ലിങ്ഡൺ ഐലൻഡ് ടെർമിനലുകൾ ഈ മാസം 11ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിക്കും. കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ പാതയിലെ സുപ്രധാന സ്റ്റേഷനുകൾക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിനാണ് ഇതോടെ വിരാമമാകുന്നത്.

ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉൾപ്പടെ നഗരത്തിൽനിന്നും എളുപ്പത്തിൽ മട്ടാഞ്ചേരിയിലും വില്ലിങ്ഡൺ ഐലൻഡിലും എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയാണ് ഇതോടെ യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്. 38 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് രണ്ട് ടെർമിനലുകളും പണികഴിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ വാട്ടർ മെട്രോ ടെർമിനലുകളുടെ എണ്ണം 12 ആയി.

വെള്ളത്തിലൊരുങ്ങിയ ടെർമിനൽ

പൈതൃക സമ്പത്ത് സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് ടെർമിനലുകളും പൂർണമായും വെള്ളത്തിലാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 8000 ചതുരശ്രയടി വലിപ്പമുള്ള മട്ടാഞ്ചേരി ടെർമിനൽ പൈതൃകമുറങ്ങുന്ന ഡച്ച് പാലസിന് തൊട്ടടുത്താണ്. പഴയ ഫെറി ടെർമിനലിന് അടുത്താണ് 3000 ചതുരശ്രയടി വിസ്തീർണമുള്ള വില്ലിങ്ഡൺ ഐലൻഡ് ടെർമിനൽ. മട്ടാഞ്ചേരിയിലെയും വില്ലിങ്ഡൺ ഐലൻഡിൻ്റെയും ചരിത്ര പൈതൃകത്തിന് ചേർന്ന നിർമാണ രീതിയാണ് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങളും പച്ചപ്പും അതേപടി നിലനിർത്തിയാണ് ടെർമിനൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.


കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ വില്ലിങ്ഡൺ ടെർമിനൽ (ETV Bharat)

രണ്ട് പ്രദേശത്തെയും വാണിജ്യ, ബിസിനസ്, ടൂറിസം വികസനത്തിന് വാട്ടർ മെട്രോയുടെ വരവ് ഊർജം പകരും. 50 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ എന്ന ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയാണ് കൊച്ചിയുടെ സ്വന്തം വാട്ടർ മെട്രോ പുതിയ രണ്ട് ഇടങ്ങളിലേക്ക് കൂടിയെത്തുന്നത്. പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി 29 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും വിപുലീകരണത്തിലും അഭിമാനകരമായ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്. ഒരു ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് പ്രോജക്ട് ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് ഇത്രയേറെ യാത്രക്കാരെ സ്വന്തമാക്കുന്നത് അപൂർവമാണ്.

കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ മികച്ച യാത്രാനുഭവമാണ് ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് ഇത്രയധികം യാത്രക്കാരെ ആകർഷിച്ചതെന്ന് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു. 2023 ഏപ്രിൽ 25നാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതി സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. ദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല, കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും പ്രമുഖർക്കും വാട്ടർ മെട്രോ ഒരു ആകർഷണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽനിന്ന് ദേശീയതലത്തിലേക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ മികവ് വ്യാപിച്ചു.

കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ദേശീയ തലത്തിലേക്ക്

കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ മികവുറ്റ പദ്ധതി നിർവഹണവും അതുല്യമായ സർവീസ് മികവും രാജ്യത്തെ 21 സ്ഥലങ്ങളിൽകൂടി ഇത് നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന് കരുത്തുപകർന്നിരിക്കുകയാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുവരെ ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം വരുന്നതായാണ് മെട്രോ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയത്. ലോക ബാങ്കും വാട്ടർ മെട്രോ സേവനവുമായി കൈകോർക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തനമികവിന് ഇതിനോടകം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും വാട്ടർ മെട്രോ സ്വന്തമാക്കി.

ഹൈക്കോർട്ട്, ഫോർട്ട് കൊച്ചി, വൈപ്പിൻ, ബോൾഗാട്ടി, മുളവുകാട് സൗത്ത്, ചിറ്റൂർ, ചേരാനല്ലൂർ, ഏലൂർ, വൈറ്റില, കാക്കനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടെർമിനലുകളിലൂടെയാണ് നിലവിൽ 20 ബോട്ടുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഇതോടൊപ്പമാണ് മട്ടാഞ്ചേരിയിലേക്കും വില്ലിങ്ഡൺ ഐലൻഡ് ടെർമിനലിലേക്കും ജല മെട്രോ എത്തുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ മൂന്ന് പുതിയ ടെർമിനലുകളുടെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മകുമ്പളം, പാലിയംതുരുത്ത്, കടമക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടെർമിനലുകളും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

പ്രതിദിനം 24 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ അഞ്ച് റൂട്ടുകളിലായി രാവിലെ 7.30ന് മുതൽ രാത്രി 9 മണിവരെ 125 ട്രിപ്പുകളാണ് വാട്ടർ മെട്രോ നടത്തുന്നത്.

