കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ രാജ്യത്തിന് മാതൃക; താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ
2023 ഏപ്രിൽ 25-ന് ആരംഭിച്ച കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ, 2025 ഏപ്രിൽ വരെ നാല് ദശലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാർക്ക് സേവനം നൽകി.
Published : September 8, 2025 at 9:07 PM IST
എറണാകുളം: രാജ്യത്തെ ആദ്യ പൊതു വൈദ്യുതി ബോട്ട് സർവീസായ കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ മാതൃക സ്വീകരിക്കാൻ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ലോക്നാഥ് ബെഹെറ. എന്നാൽ, കപ്പൽ നിർമാണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വലിയ തടസ്സമായി തുടരുന്നു. ജലാശയങ്ങളുള്ള നദികൾ, തടാകങ്ങൾ, കടലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൊച്ചി മാതൃക ആവർത്തിക്കാം.
മുംബൈയിൽ കടലും അരുവി വെള്ളവും ചേർന്ന സങ്കരയിനം ജലാശയമായതുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി എല്ലായിടത്തും പൂർണമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് 2021ൽ കേരള പൊലീസിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ഐപിഎസ് ഓഫിസർ കൂടിയായ ബെഹെറ വ്യക്തമാക്കി. കെഎംആർഎൽ എംഡി കൂടിയായ ബെഹെറ, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സുസ്ഥിര ഗതാഗത മാതൃക ഇന്ത്യയിൽ പകർത്താൻ കേന്ദ്രം താൽപര്യമുള്ളവരാണെന്നും അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗോവ ഗതാഗത മന്ത്രി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു, അവിടെയും സമാന പദ്ധതി ആലോചിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് താൽപര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മലേഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളും പദ്ധതിയിൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബെഹെറ പറഞ്ഞു. നിരീക്ഷണത്തിനായി ഒരു സംഘത്തെ അയയ്ക്കാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മലേഷ്യൻ എംപിമാർ കൊച്ചി മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഇത് അവിടെയും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിൽ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതിനായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ചർച്ച നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന്, 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ കെഎംആർഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ ബെഹെറ പറഞ്ഞു.
ദേശീയ തലത്തിൽ പദ്ധതി ആവർത്തിക്കുന്നതിന് ആധുനിക ബോട്ടുകളുടെ നിർമാണം വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. ബോട്ടുകൾ നിർമിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് നിർമിക്കാൻ കഴിയാത്തത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കൊച്ചി കപ്പൽശാലയ്ക്ക് വർഷത്തിൽ അഞ്ചോ ആറോ ബോട്ടുകൾ മാത്രമേ നിർമിക്കാൻ കഴിയൂ.
70 ബോട്ടുകൾ ആവശ്യമുള്ള കെഡബ്ല്യുഎം നിലവിൽ 20 ബോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിനാൽ കൂടുതൽ സമയം വേണം. കപ്പൽശാലകളും സ്വകാര്യ കമ്പനികളും ചേർന്നുള്ള കൺസോർഷ്യം രൂപീകരിക്കാൻ ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയവുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യം മുഴുവൻ ബോട്ടുകൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മൂന്നോ നാലോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് 500 ബോട്ടുകളെങ്കിലും ആവശ്യമായി വരുമെന്നും, എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിക്കുമെന്ന് ബെഹെറ പറഞ്ഞു. മെട്രോ ബോട്ടുകൾക്ക് നൂതന നാവിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. മറ്റ് ബോട്ടുകളിൽ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലായിരിക്കാം. ആംബുലൻസ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വർക്ക് ബോട്ട് ഗരുഡ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തങ്ങൾക്ക് മികച്ച സുരക്ഷാ റെക്കോർഡാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ കാണുകയും കൂടുതൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വാട്ടർ മെട്രോ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാകും. കനാൽ പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതി നടക്കുകയാണ്, അടുത്ത നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചില കനാലുകൾ വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കും. പൂർണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമ്പോൾ, 1,136.83 കോടി രൂപ ചെലവിൽ സ്ഥാപിച്ച ഈ പദ്ധതി 78 ഇലക്ട്രിക് ബോട്ടുകളും 38 ടെർമിനലുകളും ഉപയോഗിച്ച് 10 ദ്വീപുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കും.
2023 ഏപ്രിൽ 25ന് ആരംഭിച്ച വാട്ടർ മെട്രോ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ലോകബാങ്ക് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025 ഏപ്രിൽ വരെ കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ നാല് ദശലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാർക്ക് സേവനം നൽകി, പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും പിന്നിട്ടത് അഭിമാനകരമാണ്.
സമീപകാല വാട്ടർ മെട്രോ അപകടങ്ങൾ 2025 മെയ് 31നും ജൂൺ മൂന്നിനും ആയിരുന്നു. ആദ്യ സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ അടിയൊഴുക്ക് കാരണം വൈപ്പിനിൽ ഒരു മെട്രോ ബോട്ട് റോ കപ്പലിൽ ഇടിച്ചു. ആർക്കും പരിക്കുണ്ടായില്ല. രണ്ടാമത്തെ അപകടത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രശ്നം മൂലം ഹൈക്കോടതി ടെർമിനലിൽ ഒരു ബോട്ട് ഇടിച്ചുകയറി, അതിൽ നാല് പേർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റു.
കെഎംആർഎൽ ഏപ്രിലിൽ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച്, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 21 സ്ഥലങ്ങളിൽ കെഡബ്ല്യുഎം മാതൃകയാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. 50 പേർക്ക് ഇരുന്നും 50 പേർക്ക് നിന്നും ആകെ 100 പേർക്ക് ഒരേസമയം യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന 23 ബോട്ടുകളും, 50 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന 55 ബോട്ടുകളുമാണ് വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നത്.
ബാറ്ററിയിലും ഡീസൽ ജനറേറ്റർ വഴിയും, ഇവ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹൈബ്രിഡ് രീതിയിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ബോട്ടുകൾക്ക് പുതുമയുണ്ട്. പശ്ചിമകൊച്ചിയിൽനിന്നും വൈപ്പിൻ ദ്വീപുകളിൽനിന്നും സുരക്ഷിതമായി നഗരത്തിൽ വേഗത്തിലെത്താനും, നഗരത്തിൽനിന്നും കൊച്ചിയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാനും വാട്ടർ മെട്രോ അവസരമൊരുക്കുന്നു.
യാത്രക്കാരായ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെയുള്ള ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ബോട്ടിലുണ്ട്. പൂർണമായും ശീതികരിച്ച ബോട്ടിലിരുന്ന് സുതാര്യമായ ഗ്ലാസിലൂടെ കായൽ കാഴ്ചകൾ പൂർണമായി ആസ്വദിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം. 100% പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ് ജലമെട്രോ എന്നതും സവിശേഷതയാണ്. കൊച്ചിയുടെ ഗതാഗത മേഖലയ്ക്കും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കും അനന്തസാധ്യതകളാണ് വാട്ടർ മെട്രോ തുറന്നിടുന്നത്.
Also Read: നേപ്പാളില് 'സോഷ്യല് മീഡിയ' കലാപം കത്തുന്നു; പതിനാലു പേര് മരിച്ചു, കച്ചവടക്കാര് തുടങ്ങി, യുവാക്കള് ഏറ്റെടുത്തു