കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ആഗോള ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു; വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്കും താൽപര്യം അറിയിച്ച് സമീപിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

നഗരത്തിന്‍റെയും ജനങ്ങളുടെയും ജീവിത നിലവാരത്തെ കാര്യമായി ഉയർത്താൻ മെട്രോ യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ കാരണമായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി

വാട്ടര്‍ മെട്രോ പുതിയ ടെര്‍മിനലുകളുടെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 11, 2025 at 2:27 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ആഗോള ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ മാതൃകയിൽ ജലഗതാഗത സംവിധാനമൊരുക്കാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച മട്ടാഞ്ചേരി, വില്ലിങ്ടണ്‍ ഐലന്‍റ് ടെർമിനലുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുംബൈ അടക്കം ഇരുപത് നഗരങ്ങളിൽ കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ സാധ്യതാ പഠനം നടത്തുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ കേരളത്തിന്‍റെ വാട്ടർ മെട്രോ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്ക് വളരുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഓരോ മലയാളിക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണിതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മട്ടാഞ്ചേരി ടെർമിനലിന് മുപ്പത് കോടിയും വില്ലിങ്ടണ്‍ ടെർമിനലിന് എട്ട് കോടിയും ചെലവിട്ടു. കൊച്ചിയിലെ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയായി വാട്ടർ മെട്രോ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നഗരത്തിന്‍റെയും ജനങ്ങളുടെയും ജീവിത നിലവാരത്തെ കാര്യമായി ഉയർത്താൻ മെട്രോ യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ കാരണമായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മുഖ്യമന്ത്രിയും സംഘവും വാട്ടര്‍ മെട്രോയില്‍ (Facebook.com)

പുതിയ ടെർമിനലുകളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനിടെ കൊച്ചി, തോപ്പുംപടി ടെർമിനലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

വാട്ടര്‍ മെട്രോ പുതിയ ടെര്‍മിനലുകളുടെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങ് (ETV Bharat)

രാജ്യത്ത് പല കാര്യങ്ങളിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിന് വാട്ടർ മെട്രോയിലൂടെ ജലഗതാഗത രംഗത്തും മാതൃകയാകാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്കായി 22 സെന്റ് സ്ഥലം സൗജന്യമായി നൽകിയ വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ചു.

വാട്ടര്‍ മെട്രോ പുതിയ ടെര്‍മിനലുകളുടെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങ് (ETV Bharat)

പുതിയ ടെർമിനൽ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് വാട്ടർ മെട്രോയിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി വില്ലിങ്ടണ്‍ ടെർമിനലിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ പാതയിലെ പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളായ മട്ടാഞ്ചേരി, വില്ലിങ്ടണ്‍ ഐലന്‍റ് ടെർമിനലുകളിലേക്കാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മട്ടാഞ്ചേരിയിലും കൊച്ചി തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വില്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിലും എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയാണ് ഇതോടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. 38 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് രണ്ട് ടെർമിനലുകളും പണികഴിപ്പിച്ചത്.

വാട്ടര്‍ മെട്രോ പുതിയ ടെര്‍മിനലുകളുടെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങ് (ETV Bharat)

ഇതോടെ വാട്ടർ മെട്രോ ടെർമിനലുകളുടെ എണ്ണം 12 ആയി. 8000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള മട്ടാഞ്ചേരി ടെർമിനൽ പൈതൃകമുറങ്ങുന്ന ഡച്ച് പാലസിന് തൊട്ടടുത്താണ്. പഴയ ഫെറി ടെർമിനലിന് സമീപമാണ് 3000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള വില്ലിങ്ടണ്‍ ഐലന്‍റ് ടെർമിനൽ.

പൈതൃക സമ്പത്ത് സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി രണ്ട് ടെർമിനലുകളും പൂര്‍ണമായും വെള്ളത്തിൽ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളും പച്ചപ്പും അതേപടി നിലനിർത്തിയാണ് ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. മട്ടാഞ്ചേരിയിലെയും വില്ലിങ്ടണ്‍ ഐലന്‍റിന്‍റെയും ചരിത്ര പൈതൃകത്തിന് ചേര്‍ന്ന നിര്‍മാണരീതിയാണ് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളുടെയും വാണിജ്യ, ബിസിനസ്, ടൂറിസം വികസനത്തിനും വാട്ടർ മെട്രോയുടെ വരവ് ഊർജം പകരും.

