'മൈൻഡ് സെറ്റാക്കൂ, ലൈഫ് കൂളാക്കൂ'; ലഹരിയിലേക്കുള്ള വഴി തടയാന്‍ വേറിട്ട ദൗത്യവുമായി കൊച്ചി പൊലീസ്

ലഹരി ഉപയോഗം തടയാൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന 'ഉദയം' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇതിനോടകം 300-ൽ അധികം സ്കൂളുകളിൽ 20,000-ത്തിലധികം കുട്ടികൾക്ക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ പുട്ട വിമലാദിത്യ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു (Etv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 4, 2025 at 11:41 PM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: ലഹരി ഉപയോഗം, ഡിജിറ്റൽ ദുരുപയോഗം ഉൾപ്പെടെ കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം മാനസികാരോഗ്യക്കുറവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് 'മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് വീക്ക്' സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 'മൈൻഡ് സെറ്റാക്കൂ, ലൈഫ് കൂളാക്കൂ' എന്ന സന്ദേശവുമായാണ് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരാഴ്ച നീളുന്ന പരിപാടികൾ.

ലഹരി ഉപയോഗം തടയാൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന 'ഉദയം' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇതിനോടകം 300-ൽ അധികം സ്കൂളുകളിൽ 20,000-ത്തിലധികം കുട്ടികൾക്ക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ലഹരി, ഡിജിറ്റൽ ദുരുപയോഗം, കുട്ടികളിലെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ പുട്ട വിമലാദിത്യ അറിയിച്ചു.

കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസും ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, എക്സൈസ് വകുപ്പുകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിപാടികൾ. ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഫ്ലാഷ് മോബ് മത്സരത്തോടെയാണ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് വീക്കിന് തുടക്കമാവുക.

ഒക്ടോബർ 10-ന് രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കി കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അഭ്യർഥിച്ചു. 'ഡിസ്‌കണക്ട് ഓൺ ഗാഡ്‌ജെറ്റ്‌സ്, റീകണക്ട് ഓൺ റിയൽ ലൈഫ്' എന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രമേയം. ഈ സമയത്തെ കുടുംബാനുഭവം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പോലീസുമായി പങ്കുവെക്കാം.

ഇതിനു പുറമെ, 'അവർ ഫാമിലി ടൈം' എന്ന വിഷയത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെയുള്ള റീൽസ് മത്സരവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന റീലുകൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ സംഘടിപ്പിച്ചാണ് മൈന്‍റ്ഫുൾനെസ് വീക്കിന്‍റെ സമാപന പരിപാടി. മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ വിദഗ്ദ്ധരുടെ സഹായം തേടാന്‍ ആവശ്യമായ സഹായം പൊലീസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

ലഹരി ഉപയോഗം നിർത്താൻ സ്വമേധയാ മുന്നോട്ട് വരുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കില്ലെന്ന് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി. എൻ.ഡി.പി.എസ്. ആക്‌ട് 64 (എ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് നിയമ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കി ഇവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമം. കളമശ്ശേരിയിലും മട്ടാഞ്ചേരിയിലുമായി ഇതിനോടകം അഞ്ച് പേരെ നടപടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

ലഹരി ഉപയോഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സന്നദ്ധരായവർക്ക് 'ഉദയം' പദ്ധതിയുടെ 9497932777 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം. വിദഗ്ദ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ ലഹരിമുക്തരാകാൻ പോലീസ് സഹായം നൽകും. മക്കൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് സഹായം തേടാം. വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും, ഇവരെ നല്ല പൗരന്മാരാക്കുകയാണ് പൊലീസിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് അഡിക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിക്കുന്ന കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഡിജിറ്റൽ ഡി-അഡിക്ഷൻ സെന്റർ (D-DAD) പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൗൺസിലിംഗ് നൽകി കുട്ടികളെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മാത്രം 38 കുട്ടികളെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത്. മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് വീക്കിലൂടെ സമൂഹത്തിന്‍റെയാകെ മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും പൊലീസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

MINDFULNESS WEEKKOCHI POLICEDRUG FIGHTMENTAL HEALTHMINDFULNESS WEEK BY KOCHI POLICE

