എറണാകുളം: കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പാലാരിവട്ടം മുതൽ കാക്കനാട് വരെയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട നിർമാണം നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. പിങ്ക് ലൈനിലെ ആദ്യ പിയർ ക്യാപ് ഇൻഫോപാർക്ക് എക്സ്പ്രസ് വേ പാതയിലുള്ള 281-ാം നമ്പർ തൂണിൽ വിജയകരമായി സ്ഥാപിച്ചു. തൂണുകളുടെ നിർമാണം അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പിയർ ക്യാപ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികൾ ആരംഭിച്ചത്.
കളമശ്ശേരിയിലെ കാസ്റ്റിംഗ് യാർഡിൽ നിർമിച്ച 80 ടൺ ഭാരമുള്ള പിയർ ക്യാപ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ക്രയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 284 വരെയുള്ള തൂണുകളിലും പിയർ ക്യാപുകൾ സ്ഥാപിക്കും. ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയാണ് ജോലികൾ നടക്കുന്നത്.
ഇതുവരെ സെസ്, ആലിൻചുവട്, വാഴക്കാല സ്റ്റേഷനുകളുടെ സമീപത്തായി 22 തൂണുകളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. മെട്രോ പാതയ്ക്കായുള്ള 670 പൈലുകളും സ്റ്റേഷനുകൾക്കുള്ള 228 പൈലുകളും ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം 898 പൈലുകളുടെ നിർമാണവും പൂർത്തിയായി. കളമശ്ശേരിയിലെ കാസ്റ്റിംഗ് യാർഡിൽ 64 യു ഗർഡറുകളുടെയും 30 ഐ ഗർഡറുകളുടെയും 56 പിയർ ക്യാപുകളുടെയും നിർമാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
മെട്രോ മൂന്നാം ഘട്ടം അങ്കമാലിയിലേക്ക്
അതേസമയം, കൊച്ചി മെട്രോയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടം ആലുവയിൽ നിന്ന് അങ്കമാലിയിലേക്ക് നീട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു. നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവുമായി മെട്രോയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ സുപ്രധാന റൂട്ടിന്റെ വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് (ഡി.പി.ആർ.) തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പഠനം ആരംഭിച്ചു. ഹരിയാന ആസ്ഥാനമായുള്ള സിസ്ട്ര എം.വി.എ. കൺസൾട്ടിങ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനാണ് ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല. 1.03 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചുള്ള ഡി.പി.ആർ. ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദേശം.
ഈ പദ്ധതി ഈ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള യാത്രാസൗകര്യവും പ്രദേശത്തിന്റെ വളർച്ചയും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (കെ.എം.ആർ.എൽ) മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു. കൊച്ചി നഗരവും വിമാനത്താവളവും അങ്കമാലിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോടെ യാത്രക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര സാധ്യമാകും.
പുതിയ പാതയുടെ നിർമാണം പ്രദേശത്തെ വാണിജ്യ, വ്യാപാര മേഖലകളിൽ വലിയ ഉണർവുണ്ടാക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ആലുവയിൽ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് വഴി അങ്കമാലിയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന പാതയ്ക്ക് 17.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. എലിവേറ്റഡ് പാതയും ഭൂഗർഭ പാതയും ചേർന്നതാണിത്. ഡി.പി.ആർ. പഠനത്തിനുള്ള ചിലവ് കേന്ദ്ര ഭവന, നഗര വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് സ്കീമിൽനിന്നാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.
കൊച്ചി മെട്രോയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിനായി കെ.എം.ആർ.എൽ. പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നും ആശയങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളും ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വികസനത്തിനാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിർദേശങ്ങൾ contact@kmrl.co.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.