യാത്രക്കാർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത: ഓണത്തിന് കൊച്ചി മെട്രോയും വാട്ടർ മെട്രോയും അധിക സർവീസുകൾ നടത്തും - KOCHI METRO SERVICES

സെപ്റ്റംബർ 2 മുതൽ 4 വരെ മെട്രോ സർവീസുകൾ രാത്രി 10.45 വരെയായിരിക്കും.

Kochi Metro Adds Onam Services, Announces Phase 3 Airport Link (Etv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2025 at 8:53 PM IST

എറണാകുളം: ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ കൊച്ചി മെട്രോയും വാട്ടർ മെട്രോയും അധിക സർവീസുകൾ നടത്തും. ഓണക്കാലത്തെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനം. സെപ്റ്റംബർ 2 മുതൽ 4 വരെ രാത്രി 10.45 വരെ സർവീസുണ്ടാകും; അവസാന സർവീസ് ആലുവയിൽ നിന്നും തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്നും 10.45നായിരിക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആറ് അധിക സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്നും പ്രസ്താവനയിലുണ്ട്. വാട്ടർ മെട്രോ 10 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് കൂടുതൽ സർവീസുകൾ നടത്തും. കൂടാതെ, ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഹൈക്കോർട്ടിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ 2 മുതൽ 7 വരെ രാത്രി 9 വരെ സർവീസുണ്ടായിരിക്കും.

കൊച്ചി വാട്ടർമെട്രോ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക്

കൊച്ചി വാട്ടർമെട്രോ സർവീസ് നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ സാധ്യത പഠനം കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് ആരംഭിച്ചു. ഇതിനായി രൂപീകരിച്ച ആഭ്യന്തര ഉന്നതതല കമ്മിറ്റി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വാട്ടർമെട്രോ സർവീസ് ആരംഭിക്കണമെന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഈ നീക്കം. കൊച്ചി മെട്രോയെ വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമാന്തര ഗതാഗത മാർഗമായി ഈ പാത വികസിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള വാട്ടർമെട്രോ കണക്ടിവിറ്റി കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്കും സിയാലിനും കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കാനും ഗതാഗത തടസം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏതുതരം ബോട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും ആലുവ സ്റ്റേഷനുമായും എയർപോർട്ടുമായും ഏതുതരത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്നും പരിശോധിക്കും. എയർ വോക്ക് വേയെക്കുറിച്ചും ഏകദേശം 8 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഈ പാതയിൽ പോയിൻ്റ്-ടു-പോയിൻ്റ് സർവീസാണോ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിക്കണോ എന്നും പഠനവിധേയമാക്കും.

കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമാണം

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമാണം നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു. പിങ്ക് ലൈനിലെ ആദ്യ പിയർ കാപ് ഇൻഫോപാർക്ക് എക്സ്പ്രസ് വേയിലെ 281-ാം നമ്പർ തൂണിൽ വിജയകരമായി സ്ഥാപിച്ചു. കളമശ്ശേരിയിലെ കാസ്റ്റിങ് യാർഡിൽ നിർമിച്ച 80 ടൺ ഭാരമുള്ള പിയർ കാപ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ക്രയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 284 വരെയുള്ള തൂണുകളിലും പിയർ കാപുകൾ സ്ഥാപിക്കും.

ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയാണ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ 22 തൂണുകളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയായി. മെട്രോ പാതയ്ക്കുള്ള 670 പൈലുകളും സ്റ്റേഷനുകൾക്കുള്ള 228 പൈലുകളും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 898 പൈലുകളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കളമശ്ശേരിയിലെ കാസ്റ്റിങ് യാർഡിൽ 64 യു ഗർഡറുകളും 30 ഐ ഗർഡറുകളും 56 പിയർ കാപുകളും നിർമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മെട്രോ മൂന്നാം ഘട്ടം അങ്കമാലിയിലേക്ക്

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടം ആലുവയിൽ നിന്ന് അങ്കമാലിയിലേക്ക് നീട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ റൂട്ടിൻ്റെ വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് (ഡിപിആർ) തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പഠനം തുടങ്ങി. ഹരിയാന ആസ്ഥാനമായുള്ള സിസ്ട്ര എംവിഎ കൺസൾട്ടിങ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനാണ് ഇതിൻ്റെ ചുമതല. 1.03 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചുള്ള ഡിപിആർ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദേശം.

പുതിയ പാത യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച യാത്രാസൗകര്യവും പ്രദേശത്തിന് വലിയ വളർച്ചയും നൽകുമെന്ന് കെഎംആർഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു. വാണിജ്യ, വ്യാപാര മേഖലകളിൽ വലിയ ഉണർവുണ്ടാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 17.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഈ പാതയിൽ എലിവേറ്റഡ് പാതയും ഭൂഗർഭ പാതയും ഉണ്ടാകും. ഡിപിആർ പഠനത്തിനുള്ള ചിലവ് കേന്ദ്ര ഭവന, നഗര വികസന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ്.

