കൊച്ചി മെട്രോ ഇനി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക്; മൂന്നാം ഘട്ടം അങ്കമാലിയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു - KOCHI METRO EXTENSION PROJECT

പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് (ഡിപിആർ) തയ്യാറാക്കാൻ ഹരിയാനയിലെ കമ്പനിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഈ പദ്ധതി ഈ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കും.

Kochi Metro Phase 3 to Connect Aluva to Angamaly and Airport (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 25, 2025 at 8:15 PM IST

എറണാകുളം: കൊച്ചി മെട്രോയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടം ആലുവയിൽ നിന്ന് അങ്കമാലിയിലേക്ക് നീട്ടുന്നു. നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇൻ്റർനാഷണൽ വിമാനത്താവളവുമായി മെട്രോയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന റൂട്ടാണിത്. പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് (ഡിപിആർ) പഠനം ആരംഭിച്ചു.

ഹരിയാന ആസ്ഥാനമായുള്ള സിസ്ട്ര എംവിഎ കൺസൾട്ടിങ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡാണ് ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കുന്നത്. 1.03 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചുള്ള ഡിപിആർ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദേശം. ഈ പദ്ധതി ഈ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള യാത്രാസൗകര്യവും പ്രദേശത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (കെഎംആർഎൽ) മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു.

ഒന്നാം ഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം 2017ൽ പ്രധാനമന്ത്രി

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം 2017 ജൂൺ 17ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. പാലാരിവട്ടത്ത് നിന്ന് പേട്ടയിലേക്കുള്ള വിപുലീകരണം 2020 സെപ്റ്റംബർ 7ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പേട്ടയിൽനിന്ന് എസ്എൻ ജങ്ഷൻ വരെയുള്ള റൂട്ട് 2022 സെപ്റ്റംബർ 1നും തൃപ്പൂണിത്തുറ ടെർമിനൽ വരെ 2024 മാർച്ച് 6നും നീട്ടി. ഇതോടെ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർണമായി.

കൊച്ചി മെട്രോ മൂന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാകുന്നത് വഴി കൊച്ചി നഗരവും വിമാനത്താവളവും അങ്കമാലിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടും. ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കും. പുതിയ പാതയുടെ നിർമാണം പ്രദേശത്തെ വാണിജ്യ, വ്യാപാര മേഖലകളിൽ വലിയ ഉണർവുണ്ടാക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ: മെട്രോയുമായുള്ള സംയോജനം

കൊച്ചി മെട്രോയെ കരയിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ ജലഗതാഗതവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ. ഇന്ത്യയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ സംരംഭമാണിത്. 2023 ഏപ്രിൽ 25ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് വാട്ടർ മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

വൈറ്റില മെട്രോ സ്റ്റേഷനും വാട്ടർ മെട്രോ ടെർമിനലും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. കൊച്ചി വൺ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് മെട്രോ ട്രെയിനുകളിലും വാട്ടർ മെട്രോ ബോട്ടുകളിലും യാത്ര ചെയ്യാം. വാട്ടർ മെട്രോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂർണമായും ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ശബ്ദരഹിതവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ ബോട്ടുകളാണ്. ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളും തമ്മിലുള്ള സംയോജനം കൊച്ചിയിലെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും സമഗ്രവുമാക്കുന്നു.

പുതിയ പാതയ്ക്ക് 17.5 കിലോമീറ്റർ

ആലുവയിൽ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് വഴി അങ്കമാലിയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന പാതയ്ക്ക് 17.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. എലിവേറ്റഡ് പാതയും ഭൂഗർഭ പാതയും ചേർന്നതാണിത്. ഡിപിആർ പഠനത്തിനുള്ള ചിലവ് കേന്ദ്ര ഭവന, നഗര വികസന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് സ്കീമിൽനിന്നാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിനായി കെഎംആർഎൽ പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നും ആശയങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു. പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളും ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വികസനത്തിനാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിർദേശങ്ങൾ contact@kmrl.co.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.

