തുടർച്ചയായി മൂന്നാം വർഷവും കൊച്ചി മെട്രോ പ്രവർത്തന ലാഭത്തിൽ - KOCHI METRO

കൊച്ചി മെട്രോ സർവീസ് ആരംഭിച്ച 2017-18 കാലയളവിൽ 24.19 കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തന നഷ്ടമാണ് നേരിട്ടിരുന്നത്.

KOCHI METRO
KOCHI METRO (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2025 at 11:02 PM IST

1 Min Read

എറണാകുളം: തുടർച്ചയായി മൂന്നാം വർഷവും കൊച്ചി മെട്രോ പ്രവർത്തന ലാഭത്തിൽ. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 33.34 കോടി രൂപയുടെ റെക്കോർഡ് പ്രവർത്തന ലാഭമാണ് കൊച്ചി മെട്രോ നേടിയത്. മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 10.4 കോടി രൂപയുടെ വർധനവാണിത്. 2023-24 കാലയളവിൽ 22.94 കോടി രൂപയുടെ ലാഭമാണ് കൊച്ചി മെട്രോ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നത്.

കൊച്ചി മെട്രോ സർവീസ് ആരംഭിച്ച 2017-18 കാലയളവിൽ 24.19 കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തന നഷ്ടമാണ് നേരിട്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് നഷ്ടം കുറഞ്ഞു വരികയും 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കൊച്ചി മെട്രോ ആദ്യമായി പ്രവർത്തന ലാഭത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ആ വർഷം 5.35 കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തന ലാഭമാണ് നേടിയത്. തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലെ ഈ നേട്ടം കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പ്രവർത്തന മികവിന്റെ പ്രതിഫലനമാണെന്ന് കെ.എം.ആർ.എൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റ പറഞ്ഞു.

വരുമാനത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർധന

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പ്രവർത്തന വരുമാനം 182.37 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ ടിക്കറ്റ് വരുമാനം 111.88 കോടി രൂപയും ടിക്കറ്റിതര വരുമാനം 55.41 കോടി രൂപയുമാണ്. കൺസൾട്ടൻസിയിൽ നിന്ന് 1.56 കോടി രൂപയും ഇതര മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 13.52 കോടി രൂപയും വരുമാനം ലഭിച്ചു. 149.03 കോടി രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്രവർത്തന ചിലവ്.

മികവാർന്ന ട്രെയിൻ ഓപ്പറേഷൻ, യാത്രാസൗകര്യങ്ങളിലെ വർധന, കൂടുതൽ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തൽ, ടിക്കറ്റിതര വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്നിവയിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തന ലാഭം വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റ വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തികമായി സുസ്ഥിരവും യാത്രാസൗഹാർദപരവുമായ ഒരു മെട്രോ സിസ്റ്റം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് കെ.എം.ആർ.എല്ലിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

TAGGED:

KOCHI METRO METRO RAIL KOCHI

