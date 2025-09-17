കൊച്ചി മെട്രോ: ഇൻഫോപാർക്ക് ഫേസ്-2 ലേക്ക് ഫീഡർ ബസ് സർവീസ് തുടങ്ങി; രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
Published : September 17, 2025 at 10:44 PM IST
എറണാകുളം: ഇൻഫോപാർക്കിലെ ഐടി ജീവനക്കാരുടെ യാത്രാക്ലേശത്തിന് ആശ്വാസമായി, കൊച്ചി മെട്രോ ഫീഡർ ബസ് സർവീസ് ഇൻഫോപാർക്ക് ഫേസ്-2 ലേക്ക് നീട്ടി. കളമശ്ശേരി മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇൻഫോപാർക്ക് ഫേസ്-2 ലേക്ക് സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചതോടെ, യാത്രാ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 14,000 ഐടി പ്രൊഫഷണലുകളാണ് ഇൻഫോപാർക്ക് ഫേസ്-2 വിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.
പുതിയ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച്, കളമശ്ശേരി മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രാവിലെ 7.50, 8.10, 9.01 എന്നീ സമയങ്ങളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2.42 നുമാണ് ഫേസ്-2 ലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബസ് സർവീസുകൾ ഉള്ളത്. കൂടാതെ, ഫേസ്-2 ൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് 6.15-ന് കളമശ്ശേരിയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള സർവീസും ലഭ്യമാണ്. ഇതിനുപുറമേ, കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കാക്കനാട് വാട്ടർ മെട്രോയിലേക്കും ഇൻഫോപാർക്ക് ഫേസ്-1 ലേക്കും നിലവിലുള്ള സർവീസുകൾ തുടരും.
അതേസമയം, ഇൻഫോപാർക്കിലേക്കുള്ള കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി, മെട്രോ തൂണുകൾക്ക് മുകളിൽ പിയർ ക്യാപ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികൾ നടന്നുവരികയാണ്.
ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് രാത്രി 11 മണി മുതൽ രാവിലെ 6 മണി വരെ സിവിൽ ലൈൻ റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത്, പാലാരിവട്ടത്തുനിന്ന് കാക്കനാടേക്കുള്ള വഴിയിൽ (പാടിവട്ടം ജംഗ്ഷൻ മുതൽ അസീസിയ വരെ) ഗതാഗതം ഒറ്റവരിയാക്കി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് പൈപ്പ്ലൈൻ റോഡ്, കെന്നഡിമുക്ക്, ദേശീയമുക്ക് വഴി എൻജിഒ ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരെയും പുതിയ റോഡ് വഴി സീ പോർട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡിലേക്കും സഞ്ചരിക്കാവുന്നതാണ്.
ഭാരം കൂടിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇടപ്പള്ളി-പൂക്കാട്ടുപടി റോഡ് വഴി സീ പോർട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡിൽ പ്രവേശിക്കാം. മെട്രോ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഈ മേഖലയിലെ യാത്രാദുരിതത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
അതേസമയം, കൊച്ചി മെട്രോയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടം ആലുവയിൽ നിന്ന് അങ്കമാലിയിലേക്ക് നീട്ടാനുള്ള പ്രവര്ത്തനം അവസാന ഘട്ടത്തിലണ്. നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇൻ്റർനാഷണൽ വിമാനത്താവളവുമായി മെട്രോയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന റൂട്ടാണിത്. പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് (ഡിപിആർ) പഠനം ആരംഭിച്ചു.
ഹരിയാന ആസ്ഥാനമായുള്ള സിസ്ട്ര എംവിഎ കൺസൾട്ടിങ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡാണ് ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കുന്നത്. 1.03 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചുള്ള ഡിപിആർ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദേശം. ഈ പദ്ധതി ഈ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള യാത്രാസൗകര്യവും പ്രദേശത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (കെഎംആർഎൽ) മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.