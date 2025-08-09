എറണാകുളം: കൊച്ചിയിൽ പതിനാലുകാരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മദ്യവും കഞ്ചാവും ഉപയോഗിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കടയ്ക്കാവൂർ സ്വദേശി പ്രവീണിനെതിരെ നോർത്ത് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കുട്ടിയുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ സുഹൃത്താണ് പ്രതിയായ പ്രവീൺ. വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് അച്ഛൻ മരിച്ചതിനാൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കുകയും, തുടർന്ന് കുട്ടി അമ്മൂമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയുമായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 24ന് വൈകീട്ട് വീട്ടിൽ ടിവി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയെ പ്രവീൺ നിർബന്ധിച്ച് മദ്യം കുടിപ്പിച്ചു. ആദ്യം കുടിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച കുട്ടിയെ കഴുത്തിൽ കത്തിവച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് ചെയ്യിച്ചത്. ഇതോടെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടായ കുട്ടി, ഭയം കാരണം ആരോടും വിവരം പറഞ്ഞില്ല. ജനുവരി നാലിന് പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ വീട്ടിൽവെച്ച് കഞ്ചാവ് വലിക്കാനും പ്രതി കുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ചു. ഇത് നിരസിച്ചപ്പോഴും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ചെയ്യിക്കുകയായിരുന്നു.
കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടിക്ക് നിർത്താത്ത ചുമയുണ്ടായി. പിറന്നാൾ ദിവസം വീട്ടിലെത്തിയ കൂട്ടുകാരൻ ഈ ചുമ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് നടന്നതെല്ലാം കുട്ടി സുഹൃത്തിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അമ്മൂമ്മ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു പ്രവീൺ കുട്ടിയെ ചൂഷണം ചെയ്തത്. പിറ്റേന്ന് കുട്ടിയുടെ സുഹൃത്ത് രണ്ടാനച്ഛനോട് വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് രണ്ടാനച്ഛനും കുട്ടിയുടെ അമ്മയും ചേർന്ന് വനിത സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവീണിനെതിരെ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.
പൊലീസ് നടപടികളും അന്വേഷണവും
പ്രദേശത്തെ യുവാക്കൾ പ്രതിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തുവന്നതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. ഇതേത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. നിലവിൽ പ്രവീൺ ഒളിവിലാണെന്ന് നോർത്ത് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിയെ ഉടൻ പിടികൂടാനാകുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് ഈ വിഷയത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. കുട്ടിയെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും മദ്യത്തിനും കഞ്ചാവിനും അടിമയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ്. ഇത് കുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയെയും ആരോഗ്യത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ചുമ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് നിർണായകമായതിനാൽ കുട്ടിയെ കൗൺസിലിങ്ങിനും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കും വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കൗമാരക്കാർക്കെതിരെയുള്ള ചൂഷണവും നിയമനടപടികളും
കേരളത്തിൽ കൗമാരക്കാർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങൾ ആശങ്കാജനകമായ നിരക്കിലാണ് വർധിക്കുന്നത്. സാമൂഹികമായി ഒറ്റപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെയാണ് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകൾ പലപ്പോഴും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ കേസിൽ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പതിവായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അമ്മൂമ്മയുടെ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തത് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടികളുമായി അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം അവരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പ്രവണത സമൂഹത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്നതിനാൽ രക്ഷിതാക്കളും സമൂഹവും ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പ്രവീണിനെതിരെ പോക്സോ നിയമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ, സ്കൂളുകൾ വഴിയും പൊതുജന ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾ വഴിയും കുട്ടികളെ ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. മുതിർന്നവരെ ഭയക്കാതെ തങ്ങൾക്ക് നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുറന്നുപറയാൻ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
