കേരള അർബൻ കോൺക്ലേവ്: കൊച്ചിയിലെത്തുന്നത് അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഏഴ് മേയർമാർ

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ശ്രീലങ്ക, മാലിദ്വീപ്, ബ്രസീല്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നേപ്പാളിൽ നിന്നും മേയര്‍മാർ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും.

Kerala Urban Conclave to Formulate State Urban Policy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2025 at 11:44 PM IST

എറണാകുളം: നഗര നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള കേരള അർബൻ കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മേയർമാർ കൊച്ചിയിലെത്തും. നഗരവികസനത്തിൽ മാതൃക കാട്ടിയ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ മേയർമാരാണ് സെപ്റ്റംബർ 12, 13 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ഈ കോൺക്ലേവിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത്. അഞ്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഏഴ് മേയർമാർ കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഹൈ ലെവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറം മേയർമാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

നഗരവികസനത്തിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ശ്രീലങ്ക, മാലിദ്വീപ്, ബ്രസീൽ, നേപ്പാൾ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ മേയർമാരാണ് സമ്മേളനത്തിനെത്തുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ എതെക്വിനി മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേയർ സിറിൽ സാബ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉപാധ്യക്ഷനായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിനു കീഴിൽ എതെക്വിനി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒരു സ്മാർട് സിറ്റിയായി മാറി. എതിരില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോ സിറ്റി മേയർ വ്രൈ കാല്ലി ബൽത്താസർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രമുഖയാണ്. കൊളംബോയുടെ രണ്ടാമത്തെ വനിതാ മേയറാണ് ബൽത്താസർ. മാലിദ്വീപിൽനിന്നുള്ള മാലി മേയർ ആദം അസിം ഗതാഗതം, കെട്ടിടനിർമാണം, ട്രേഡിങ്, ജല ശുദ്ധീകരണം, സീവേജ് സംസ്കരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ദേശീയ ഏജൻസികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പ്രാഗത്ഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബ്രസീലിലെ സാവോ പോളോയിലെ മുൻ മേയറും ബ്രസീലിയൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ എഡ്വേർഡ് ടെഡ്യൂവാണ് പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രമുഖൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സാവോ പോളോ വ്യാവസായിക ഹബ്ബായി മാറിയത്. നേപ്പാളിലെ നിൽക്കാന്ദ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേയർ ഭിം പ്രസാദ് ദുംഗാന, താരകേശ്വർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേയർ കൃഷ്ണ ഹരി മഹർജൻ, രത്നനഗർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേയർ പ്രഹ്ലാദ് സപ്കോട്ട എന്നിവരും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

നിൽക്കാന്ദ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പുതിയ നഗരവികസന പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഭിം പ്രസാദ് ദുംഗാനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. താരകേശ്വർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ലിംഗസമത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗക്കാർക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും കൃഷ്ണ ഹരി മഹർജൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രതിമാസം 5000 രൂപ അലവൻസ് അനുവദിച്ചു. രാജ്യത്തെ ആദ്യ സുസ്ഥിര വികസന മാതൃകാ ഗ്രാമം പദ്ധതി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ധർമസ്ഥലിയിൽ ആരംഭിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്.

രത്നനഗർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനും പരിസ്ഥിതി ശുചീകരണത്തിനും യുണൈറ്റഡ് സിറ്റീസ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻ്റ് ഏഷ്യ-പസഫിക്കിൻ്റെ 5000 യുഎസ് ഡോളർ കാഷ് അവാർഡ് നേടി. മേയർ പ്രഹ്ലാദ് സപ്കോട്ടയുടെ ഭരണ നേതൃത്വമാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളും രത്നനഗർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ തേടിയെത്തി.

സെപ്റ്റംബർ 13ന് രാവിലെ 9 മുതൽ 12.30 വരെ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിലാണ് മേയർമാരുടെ സമ്മേളനം നടക്കുക. വിദേശ മേയർമാരെ കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും വിവിധ കോർപറേഷൻ മേയർമാരും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

