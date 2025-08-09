Essay Contest 2025

നമ്മുടെ കൊച്ചി വെനീസ് ആകുമോ; നഗരത്തിലെ കനാലുകള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃകയില്‍ നവീകരിക്കുന്നു - CANALS IN KOCHI RENOVATING

മലിനമാക്കപ്പെട്ട കനാലുകൾ വൃത്തിയാക്കി, ആഴം കൂട്ടി പുനരുദ്ധരിച്ച് കനാലുകളുടെ തീരങ്ങൾ മനോഹരമാക്കി വെനീസ്, ആംസ്റ്റര്‍ഡാം, സിംഗപ്പൂര്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേതുപോലെ മാറ്റുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്

CANALS IN KOCHI RENOVATING (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 11:32 PM IST

എറണാകുളം: കൊച്ചിയിലെ കനാലുകൾ സിംഗപ്പൂർ മാതൃകയിൽ നവീകരിക്കാനുള്ള ബൃഹത്തായ പദ്ധതി വരുന്നു. കൊച്ചി നഗരത്തിന്‍റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റാൻ ലഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് കനാല്‍ നവീകരണ പദ്ധതി.

ഇന്‍റര്‍ഗ്രേറ്റഡ് അര്‍ബന്‍ റീജനെറേഷൻ ആന്‍ഡ് വാട്ടര്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് സിസ്റ്റം (ഐയുആര്‍ഡബ്ലുറ്റിഎസ്) എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പദ്ധതി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനുവേണ്ടി കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ കൊച്ചി മെട്രോ റെയില്‍ ലിമിറ്റഡും കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയും സംയുക്തമായാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്.

നഗരത്തിന്‍റെ കനാലുകള്‍ മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ അടിഞ്ഞ് കൂടി, കൊതുക് വളർത്തു കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി. ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന കനാലുകളിലൂടെ ശുദ്ധജലമൊഴുകുന്ന കാലം ഒരു വിദൂര സ്വപ്നമാത്രമായിരുന്നു.

എന്നാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട കനാലുകൾ വൃത്തിയാക്കി, ആഴം കൂട്ടി പുനരുദ്ധരിച്ച് കനാലുകളുടെ തീരങ്ങൾ മനോഹരമാക്കി വെനീസ്, ആംസ്റ്റര്‍ഡാം, സിംഗപ്പൂര്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേതുപോലെ മാറ്റുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

കൊച്ചി നഗരവത്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ജലയാനങ്ങളിൽ അരി ഉൾപ്പടെ മാർക്കറ്റിലെത്തിയിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മാർക്കറ്റിലെ പഴയ കാല വ്യാപാരികൾ ഓർമിക്കുന്നു.
നഗര വികസനത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കളമൊരുക്കുന്ന 3716.10 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ ചില കാനാലുകളിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിനും ചരക്കു നീക്കത്തിനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും.

കനാല്‍ തീരങ്ങൾ വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റുകയും ചെയ്യും. കൊച്ചിയിലെ കനാല്‍ കാഴ്ചകള്‍ക്ക് സൗന്ദര്യം ഒരുക്കാനും മഴക്കാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന വെള്ളക്കെട്ടുകള്‍ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും കനാൽ നവീകരണ പദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

നവീകരിക്കുന്ന കനാലുകൾ

നഗരത്തിലെ അര ഡസൻ കനാലുകളാണ് നവീകരിക്കുന്നത് പെരണ്ടൂര്‍, ചിലവന്നൂര്‍, ഇടപ്പള്ളി, തേവര, കോന്തുരുത്തി, മാര്‍ക്കറ്റ് കനാല്‍ എന്നിവയാണവ. എല്ലാ കനാലുകളും ആഴവും വീതിയും കൂട്ടി ഇരുവശത്തും നടപ്പാതകള്‍ നിര്‍മിച്ച് മനോഹരമാക്കും.

ഇതില്‍ ഇടപ്പള്ളി, ചിലവന്നൂര്‍ കനാലുകളിലാണ് ബോട്ട് സര്‍വ്വീസ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങുക. മാർക്കറ്റ് കനാൽ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും. ആഴം കൂട്ടുന്നതിനും മണ്ണം ചെളിയും നീക്കുന്നതിന് പുറമെ നിലവിലുള്ള കനാൽ തീരം പുനർനിർമ്മിക്കുകയും , സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി നടപ്പാത നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും.


സൗന്ദര്യവത്കരണം ലോകോത്തര മാതൃകയില്‍

ഇടപ്പള്ളി കനാല്‍ ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കുന്നതോടെ മുട്ടാര്‍ മുതല്‍ ചിത്രപ്പുഴവരെയുള്ള 11.50 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരത്ത് ബോട്ട് സര്‍വ്വീസ് ആരംഭിക്കാനാകും. കനാൽ നവീകരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി നാലു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള സൗന്ദര്യവല്കരണമാണ് ഇടപ്പള്ളി കനാലിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പാടിവട്ടം പൈപ്പ്‌ലൈൻ പാലം മുതൽ വെണ്ണല വരെയുള്ള കനാലിന്‍റെ സൗന്ദര്യവത്കരണമാണ് ലോകോത്തര മാതൃകയിൽ നടപ്പിലാക്കുക . രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മിയാവാക്കി വനവത്കരണം ഈ ഭാഗത്തു നിർമ്മിക്കുന്നതായിരിക്കും . കൂടാതെ, നടപ്പാതയും ബോട്ട് ജെട്ടിയും മറ്റു കായിക വിനോദങ്ങൾക്കുള്ള വേദിയുമുള്ള നഗരത്തിലെ ഒരു വ്യത്യസ്മായ ഇടനാഴി ആയി ഇടപ്പള്ളി കനാലിനെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തും.നിലവിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.


കനാലും വാട്ടർ മെട്രോയും ബന്ധിപ്പിക്കും

വൈറ്റില-തേവര റൂട്ടില്‍ വാട്ടര്‍ മെട്രോ സര്‍വ്വീസ് തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ഗതാഗതയോഗ്യമായ ചിലവന്നൂര്‍ കനാലിലൂടെ എളംകുളം മെട്രോയുമായും ബന്ധിപ്പിക്കാനാകും. ചിലവന്നൂർ കനാൽ തീരം സൗന്ദര്യവല്‍ക്കരിച്ച് വാട്ടര്‍സ്പോട്സ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ ഏര്‍പ്പെടുത്താനും കൊച്ചിക്ക് മറ്റൊരു മറൈന്‍ഡ്രൈവ് കൂടി ഒരുക്കാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഉയര്‍ന്നുവരുന്നത്. ഇവിടെ മനോഹരമായ നടപ്പാതകള്‍ നിർമ്മിക്കുകയും വിനോദത്തിനുള്ള ഉപാധികളും ഏര്‍പ്പെടുത്തും.

