ലോക ചാമ്പ്യന്മാരെ വരവേല്ക്കാന് കൊച്ചി ഒരുങ്ങുന്നു; പഴുതടച്ച സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ സിറ്റി പൊലീസ്, ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പണിപ്പുരയില്
Published : October 13, 2025 at 7:16 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചി കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മെസിയുൾപ്പെടുന്ന അര്ജന്റീന ഫുട്ബോള് ടീമിന്റെ മത്സരത്തിന് പഴുതടച്ച സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ സിറ്റി പൊലീസ്.
സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറായി വരികയാണന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ പുട്ട വിമലാദിത്യ പറഞ്ഞു. അടുത്ത മാസം പതിനേഴിന് കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന അര്ജന്റീന ഫുട്ബോള് ടീമിന്റെ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തയ്യാറെടുപ്പുകള് അവലോകനം ചെയ്യാന് സിറ്റി പൊലിസ് കമ്മിഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് യോഗം ചേർന്നു.
തുടർന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കമ്മീഷണർ പരിശോധന നടത്തി. മെസിയുടെ സന്ദർശനവും, അർജൻ്റീന-ഓസ്ട്രേലിയ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു റിവ്യൂ മീറ്റിങ് നടത്തിയതായി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ പുട്ട വിമലാദിത്യ പറഞ്ഞു. ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഒരോ വകുപ്പുകളും ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അമ്പതിനായിരം കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധ സമിതി സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉൾപ്പടെ പരിശോധിച്ച് നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.
പഴുതടച്ച സുരക്ഷ
സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങളെ ഉൾപ്പടെ നിയന്ത്രിക്കും. ടിക്കറ്റ് ഉള്ളവരെ മാത്രമാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുക. നഗരത്തിലെത്തുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ പൊലീസ് നിയന്ത്രിക്കും. മറ്റു ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ സ്ക്രീൻ സ്ഥാപിച്ച് തൽസമയം ജനങ്ങൾക്ക് കളി കാണാനുള അവസരമൊരുക്കും. ഫാൻസ് ഷോ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനാവശ്യമായ സുരക്ഷ പൊലീസ് ഒരുക്കും. സുരക്ഷയ്ക്കായി എത്രത്തോളം പൊലീസുകാരെ വേണ്ടിവരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല. ആവശ്യമായ സി സി ടി വി , ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങൾ സുരക്ഷയുറപ്പാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കും. ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും കമ്മീഷണർ പുട്ട വിമലാദിത്യ പറഞ്ഞു.
ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പണിപ്പുരയില്
സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറായി വരികയാണന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പുട്ട വിമലാദിത്യ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സ്റ്റേഡിയം ലോകോത്തര നിലവാരത്തില് ഉയര്ത്തുന്നതിനായി നടത്തുന്ന അറ്റകുറ്റ പണികളുടെ പുരോഗതി ജില്ലാ കളക്ടർ ജി പ്രിയങ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന യോഗം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, പാര്ക്കിങ്, ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങള്, ശുദ്ധജല വിതരണം, വൈദ്യുതി വിതരണം, മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം തുടങ്ങിയ ക്രമീകരണങ്ങളെ പറ്റിയും യോഗം വിശദമായി ചർച്ചകൾ നടന്നു.
എല്ലാ വകുപ്പുകളും പരസ്പര ഏകോപനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പരമാവധി വേഗത്തിൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും കളക്ടർ നിർദേശിച്ചു. കളക്ടറേറ്റ് സ്പാർക്ക് ഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പുട്ട വിമലാദിത്യ, സബ് കളക്ടർ ഗ്രന്ഥേ സായി കൃഷ്ണ, എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി എം. ഹേമലത, ഡി.സി.പി അശ്വതി ജിജി, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
മെസിയുൾപ്പെടുന്ന അർജൻ്റീന ടീമിൻ്റെ കളിക്കായി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ജിസിഡി എയും സ്പോർട്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് കേരളയും സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടികൾ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കും സീറ്റിങ് ഒരുക്കുകയെന്ന് ജിസിഡി എ അറിയിച്ചു.
സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഡിയം കോപ്ലക്സിന് ചുറ്റുമുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ഓഫിസുകളും കുറച്ച് ദിവസം അടച്ചിടേണ്ടിവരും. മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ തോതിലെത്തുമ്പോഴായിരിക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടാൻ നിർദേശം നൽകുക. കരൂർ ദുരന്തം, കുസാറ്റ് അപകടം ഉൾപ്പടെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ പാഠമായി ഉൾക്കൊണ്ട് എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജിസിഡിഎ ചെയർമാൻ കെ.ചന്ദ്രൻ പിള്ള വ്യക്തമാക്കി.
ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുളള കൃത്യമായ പദ്ധതി പൊലീസും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കും. ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് വഴിയിൽ വെച്ച് മെസിയെ കണ്ട് മടങ്ങേണ്ടിവരും. എല്ലാം കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചായിരുക്കും പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയെന്നും ജിസിഡിയ ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കി.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഉന്നത തലയോഗം
അര്ജന്റീന ഫുട്ബോള് ടീമിന്റെ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തയ്യാറെടുപ്പുകള് ചര്ച്ച ചെയ്യാന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയില് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉന്നതതലയോഗം ചേര്ന്നിരുന്നു. കൊച്ചി ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം ലോകോത്തര നിലവാരത്തില് ഉയര്ത്തുന്നതിനുള്ള അറ്റകുറ്റ പണികള് ഉടന് പൂര്ത്തിയാക്കും. കര്ശന സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കും. ഫാന് മീറ്റ് നടത്താനുള്ള സാധ്യതകള് ചര്ച്ച ചെയ്തു. പാര്ക്കിങ്, ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങള്, ശുദ്ധജല വിതരണം, വൈദ്യതി വിതരണം, മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം തുടങ്ങിയ ക്രമീകരണം ഏര്പ്പാടാക്കും.
വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപിതമായ പ്രവര്ത്തനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്ദേശിച്ചു. മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് ഏകോപിപ്പിക്കാന് ഒരു ഐഎഎസ് ഓഫീസറെ നിയമിക്കും. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി സംസ്ഥാനതലത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കും. ജില്ലാതലത്തില് ജില്ലാ കളക്ടര്ക്കാരിയിരിക്കും ഏകോപന ചുമതല.
