"മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബം 'തിരുട്ട് ഫാമിലി'": കെ.എം. ഷാജി; ശബരിമല സ്വർണവും കവർന്നുവെന്ന് ഗുരുതര ആരോപണം
അഴിമതിയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരായ ആക്രമണമെന്ന് ഷാജി
Published : October 11, 2025 at 11:18 PM IST
കാസർകോട്: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ കുടുംബത്തെ 'തിരുട്ട് ഫാമിലി' എന്ന് ആക്ഷേപിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെഎം ഷാജി. തമിഴ്നാട്ടിലെ 'തിരുട്ട് ഗ്രാമം' പോലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബമെന്നും ഷാജി പറഞ്ഞു. കാസർകോട് തളങ്കരയിൽ നടന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മകളും മകനും മകൻ്റെ ഭാര്യ പിതാവും കള്ളന്മാരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചത്.
ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കടത്ത് ആരോപണം
ശബരിമലയിലെ സ്വർണം കവർന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി തനിച്ചല്ലെന്നും കൂടുതൽ സ്വർണം കവർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കെഎം ഷാജി ആരോപിച്ചു. സ്വർണം കടത്തി കടത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂട്ടരും ശബരിമലയിലെ സ്വർണവും കവർന്നുവെന്നാണ് ഷാജി ഉന്നയിച്ച ഗുരുതരമായ മറ്റൊരു ആരോപണം. 2023-ൽ ലൈഫ് മിഷൻ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് കാണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൻ വിവേകിന് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നൽകിയ സമൻസ് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഷാജിയുടെ ഈ പരാമർശങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരായ പ്രതികരണം
വെള്ളിയാഴ്ച കോഴിക്കോട് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരെയും കെഎം ഷാജി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. സമുദായത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് വർഗീയതയാണെങ്കിൽ താൻ വർഗീയവാദിയാണെന്നായിരുന്നു ഷാജിയുടെ പ്രതികരണം. "ഞാൻ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചാൽ വർഗീയവാദി, വെള്ളാപ്പള്ളി മറ്റു സമുദായങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചാൽ നവോഥാന നായകൻ. ഇതെന്തൊരു തമാശയാണെന്നും" കെഎം ഷാജി ചോദിച്ചു.
വെള്ളാപ്പള്ളി ഈഴവന് വേണ്ടി വാദിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചീത്തവിളിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളാപ്പള്ളി നവോഥാന നായകനാവുകയും, അതേസമയം സമുദായത്തിന് വേണ്ടി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന താൻ വർഗീയവാദി ആവുകയാണെന്നുമാണ് കെഎം ഷാജി പറഞ്ഞത്. കുറച്ചുകാലമായി മുസ്ലിം ലീഗിനും മുസ്ലിം സമുദായത്തിനും എതിരെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങളെത്തുടർന്നുള്ള വാക്പോരിൻ്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടെ പ്രതികരണം. സമുദായത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് വർഗീയതയല്ല, അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണെന്നാണ് ഷാജി വാദിക്കുന്നത്.
വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം
കേരളത്തിൽ സമീപകാലത്ത് ഉയർന്നുവന്ന ചില സുപ്രധാന വിവാദങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് കെഎം ഷാജിയുടെ ഈ പരാമർശങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ലൈഫ് മിഷൻ തട്ടിപ്പ് കേസ്, സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് തുടങ്ങിയവയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം നിരന്തരം ആരോപിച്ചിരുന്നു. വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലെ കമ്മിഷൻ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിബിഐ, ഇഡി അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഈ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കർ അടക്കമുള്ളവർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. യുഎഇ റെഡ് ക്രസൻ്റിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ കരാർ ലഭിക്കാൻ കോഴ നൽകിയെന്ന ആരോപണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ ആയുധമായിരുന്നു.
സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയുടെ മൊഴികളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മകളുടെയും പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം, കെഎം ഷാജിക്കെതിരെയും നേരത്തെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തിയ കേസുകളുണ്ടായിരുന്നു.
