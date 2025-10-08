ETV Bharat / state

'ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണ്, ആരോഗ്യമുള്ള വിളകള്‍, ആരോഗ്യമുള്ള ജനത'; കിസാന്‍ മേള 2025ന് കണ്ണൂരിൽ തുടക്കം

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാഷ്‌ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന എന്ന പദ്ധതി പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കിസാന്‍ മേള 2025 സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

Kisan Mela 2025 to begin in Kannur (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 7:37 PM IST

2 Min Read
കണ്ണൂര്‍: ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണ്, ആരോഗ്യമുള്ള വിളകള്‍, ആരോഗ്യമുള്ള ജനത എന്നീ ആശയങ്ങളിലൂന്നി ഭാരതീയ പ്രകൃതി കൃഷി പദ്ധതി കിസാന്‍ മേള 2025ന് കണ്ണൂരിൽ ആരംഭം. മണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം സ്ഥിരമായി നിലനിര്‍ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കാര്‍ഷിക വികസന കര്‍ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പും ഭാരതീയ രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജനയും സംയുക്തമായാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ട് ദിവസം നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന പരിപാടി ജില്ലാ തലത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ ആരംഭിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാഷ്‌ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന എന്ന പദ്ധതി പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കിസാന്‍ മേള 2025 സംഘടിപ്പിച്ച് വരുന്നത്. കൃഷി വികസന ആശയങ്ങളുമായി കാര്‍ഷിക വിദഗ്‌ധര്‍ കിസാന്‍ മേളയിലൂടെ കര്‍ഷകരുമായി സംവദിച്ചു. ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവിധ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കര്‍ഷക പങ്കാളിത്തത്തോടെ ക്ലാസുകള്‍ നടത്തി. വിദഗ്‌ധര്‍ നയിച്ച ക്ലാസുകളില്‍ കര്‍ഷിക മേഖലയിൽ പുതുതലമുറകളുടെ സാന്നിധ്യം ആശാവഹമല്ലെന്ന് വിലയിരുത്തി.

കിസാന്‍ മേള 2025ന് തുടക്കം. (ETV Bharat)

രാസവസ്‌തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കാത്ത കൃഷിരീതിയെക്കുറിച്ച് വിദഗ്‌ധർ കർഷകർക്ക് ബോധവത്‌കരണം നടത്തി. കാർഷിക ഉത്പാദന ക്ഷമത പരമാവധി വർധിപ്പിക്കുക മണ്ണിൻ്റെ ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്തുക എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. ജൈവ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള കൃഷി സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് കർഷകർക്ക് അവബോധം നൽകി. മൂന്ന് വര്‍ഷം തുടര്‍ച്ചയായി പരിശോധനകള്‍ നടത്തി ജൈവ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയാല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം കൃഷിയില്‍ നിന്ന് നേടിയെടുക്കാനാകുമെന്ന് റിട്ട. കൃഷി വകുപ്പ് അഡിഷണല്‍ ഡയറക്‌ടര്‍ എംഎന്‍ പ്രദീപന്‍ ക്ലാസെടുത്തു.

കർഷകര്‍ പുതിയ മാതൃകകള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ രംഗത്തിറങ്ങേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചെന്ന് കര്‍ഷക മേള വിലയിരുത്തി. പുതിയ കാർഷിക രീതികള്‍ കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു. ജൈവാംശമുള്ള ഫലഭൂഷ്‌ഠമായ മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ചേന, ചേമ്പ്, ഇഞ്ചി, വാഴ എന്നിവ ജൈവ രീതിയില്‍ കൃഷി ചെയ്‌താല്‍ മണ്ണിൻ്റെ ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയുമെന്നും കാർഷിക കിസാന്‍ മേള വിലയിരുത്തി.

പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന പ്രകാരം കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ സൂക്ഷ്‌മ ജലസേചന സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കാനുളള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും മേളയില്‍ വിശദീകരിച്ചു. കൃത്യമായ അളവില്‍ ജലസേചനവും വളപ്രയോഗവും നടത്തിക്കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ പരിപാലന ചെലവിലൂടെ ഉയര്‍ന്ന ഉത്പാദന ക്ഷമത നേടിയെടുക്കാമെന്നും കർഷകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേയര്‍ മുസ്‌ളിഹ് മടത്തില്‍ മേള ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തു. കൃഷി വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടര്‍ തുളസി ചെങ്ങാട്ട്, ആത്മ പ്രോജക്‌ട് ഡയറക്‌ടര്‍ എ സുരേന്ദ്രന്‍ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

