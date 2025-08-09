മലപ്പുറം: അവൾക്കത് വെറുമൊരു ലൈസൻസായിരുന്നില്ല, ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള താക്കോലായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിൻ്റെ വളയം പിടിക്കാൻ കൊതിച്ച ആര്യനന്ദ, ഇപ്പോൾ അതേ പാതയിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.
പൊന്നാനി കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ഹെവി ലൈസൻസ് നേടുന്ന ആദ്യ വനിതയായി അവൾ മാറിയപ്പോൾ, അത് തൻ്റെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിനൊപ്പം അച്ഛൻ പ്രസന്നകുമാറിൻ്റെ ഓർമകൾക്ക് നൽകിയ ആദരം കൂടിയായി.
തൃപ്രങ്ങോട് സ്വദേശിനിയായ ആര്യനന്ദ ചെറുപ്പം മുതലേ അച്ഛൻ ബസ് ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടാണ് വളർന്നത്. വലിയൊരു വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിലിരുന്ന് ദൂരങ്ങൾ താണ്ടാനുള്ള ആ മോഹം മനസിൽ കൊണ്ടുനടന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് പൊന്നാനിയിലെ എംഐബിഎഡ് കോളജിൽ പഠിക്കുന്നതിനിടെ ഡിപ്പോയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടത്.
കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഡ്രൈവിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്! അച്ഛൻ്റെ തൊഴിലിടം തന്നെ തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ള വഴി തുറന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അമ്മയുടെ സമ്പൂര്ണ പിന്തുണയും കൂടി ആയതോടെ ഡിപ്പോയിലെ ഡ്രൈവിങ് ക്ലാസില് അവള് ജോയിന് ചെയ്തു. ഒരു മാസം നീണ്ട തിയറി ക്ലാസുകളും പ്രാക്ടിക്കൽ പരിശീലനവും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആര്യനന്ദ ഹെവി ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റ് പാസായി. അങ്ങനെ പൊന്നാനി ഡിപ്പോയില് നിന്നും ഹെവി ലൈസന്സ് എടുക്കുന്ന ആദ്യ വനിതയായി ആര്യനന്ദ മാറി.
"ചെലവ് വളരെ കുറച്ച് ലൈസൻസ് എടുക്കാം"
സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തെക്കാൾ മികച്ചതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമാണ് ഇവിടത്തെ ക്ലാസുകളെന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത്. പ്രാഥമിക ചികിത്സ, റോഡ് സുരക്ഷ, വാഹനങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസുകൾ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകി.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരിയിൽ മരണപ്പെട്ട അച്ഛന് ഈ നേട്ടം നേരിട്ടുകാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും, അച്ഛൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്ന ആര്യനന്ദയുടെ ഈ വിജയം കുടുംബത്തിന് വലിയ അഭിമാനമായി. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ബസ് സ്റ്റിയറിങ് കൈയിലെടുത്ത് നിരത്തിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയായെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ആര്യനന്ദ പറയുന്നു.
'പുറത്തെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോള് കെഎസ്ആര്ടിസി നല്കിവരുന്ന പരിശീലനം എത്രയോ മികച്ചതാണ്, കൂടാതെ വലിയ പണച്ചെലവും ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെക്കുറിച്ചും വാഹനങ്ങളുടെ മറ്റു വിഷയങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് തരുന്ന തിയറി ക്ലാസുകള് മികച്ച അവബോധമാണ് നൽകുന്നത്.
ഇന്സ്ട്രക്ടര്മാരുടെ സമ്പൂര്ണ സഹകരണം തൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്തുണയായതായി ആര്യനന്ദ പറയുന്നു. ഇപ്പോള് അധ്യാപികയായ അമ്മയുടെ സഹപ്രവര്ത്തകര് തൻ്റെ ഈ നേട്ടം കണ്ട് ഡ്രൈവിങ് ക്ലാസില് ചേരാന് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായും ആര്യനന്ദ പറയുന്നു.
ചെറിയ പറപ്പൂര് എ എം എല് പി സ്കൂള് അധ്യാപികയാണ് ആര്യനന്ദയുടെ അമ്മ പ്രസീന. സഹോദരന് ശരത്ത് മിലിട്ടറിയില് ആണ്. മകളുടെ ഈ നേട്ടം നേരിട്ട് കാണാന് സാധിക്കാതെ കഴിഞ്ഞവര്ഷം ജനുവരി14നാണ് പ്രസന്നകുമാര് മരണപ്പെടുന്നത്.
പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് മിതമായ നിരക്കില് ശാസ്ത്രീയമായി ഡ്രൈവിങ് പരിശീലിപ്പിച്ച് ഗുണമേന്മയുള്ള ഡ്രൈവിങ് സംസ്കാരം നല്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കെഎസ്ആര്ടിസി ഡിപ്പോകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് ഡ്രൈവിങ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകള് ആരംഭിച്ചത്.
കേരളത്തില് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് ആറുമാസം പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും 27 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം നേടിയതായി ഗതാഗത മന്ത്രി കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാര് പറഞ്ഞു. 2024 ജൂണ് 26ന് നടന്ന പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഓണ്ലൈനായി നിര്വഹിച്ചിരുന്നു. എസ് സി, എസ് ടി വിഭാഗത്തിൻ്റെ പരിശീലനത്തിന് 20% ഫീസിളവും നല്കി വരുന്നുണ്ട്.
പൊന്നാനിയിലെ ഡ്രൈവിങ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ വര്ഷം മാര്ച്ച് 13നാണ് പ്രവര്ത്തനമാരംഭിച്ചത്. മലപ്പുറം ജില്ലയില് പൊന്നാനിയെ കൂടാതെ കണ്ടനകം റീജിയണല് വര്ക്ക്ഷോപ്പിലും നിലമ്പൂര് ഡിപ്പോയിലും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പൊന്നാനിയില് നിലവില് ഹെവിലോഡും ഫോര്വീലറും ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അധികം വൈകാതെ ടൂവീലര് ക്ലാസുകള്ക്കും തുടക്കം കുറിക്കും.
55 പഠിതാക്കളാണ് ഇപ്പോള് ഉള്ളത്. ഹെവിലോഡിനും ഫോര്വീലറിനും ആദ്യ രണ്ടു ദിവസം തിയറി ക്ലാസുകള് ഉണ്ടായിരിക്കും. തിയറി ക്ലാസുകളില് വാഹനങ്ങളെകുറിച്ചും റോഡ് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും പ്രാഥമിക ചികിത്സയെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. പ്രാഥമിക ചികിത്സാ ക്ലാസുകള് നയിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരാണ്. റോഡ് സുരക്ഷാ ക്ലാസുകള് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡിപ്പോ എന്ജിനീയര് സുനില് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്.
തുടര്ന്നുള്ള ഡ്രൈവിങ് പ്രാക്ടീസിന് ഡ്രൈവിങ് ഇന്സ്ട്രക്ടര് രമേശാണ് നേതൃത്വം നല്കുന്നത്. രണ്ട് ക്ലാസുകള്ക്കും 30 ദിവസമാണ് കാലാവധി. ഒമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത്. ഡ്രൈവിങ് പ്രാക്ടീസ് ഡിപ്പോക്ക് അകത്ത് തന്നെ നടക്കും. നിലവില് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവര്ക്കെല്ലാം ലൈസന്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
