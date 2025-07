ETV Bharat / state

പ്രായം ഒരു 'നമ്പർ' മാത്രം! 69-ാം വയസിൽ ഫസ്‌റ്റ് ക്ലാസിൽ ബിരുദം നേടിയ കാർത്യായനി പിജി ക്ലാസിലേക്ക് - LATE LIFE EDUCATION

Kerala Woman Achieves First Class Degree At 69 After Retirement ( ETV Bharat )