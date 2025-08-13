തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ ശമിക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് മുതലുള്ള അടുത്ത ആറ് ദിവസങ്ങളില് നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് കണ്ണൂർ, കാസർകോഡ് ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്.
യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ് ഈ ജില്ലകളില് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 mm മുതൽ 115.5 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ടുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിലവിലെ സാഹചര്യം
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത്, സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 3.1 കിലോമീറ്ററിനും 5.8 കിലോമീറ്ററിനും മധ്യേ ഉയരത്തിൽ ഒരു ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 13-ന് മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുമായി ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടാനും, തുടർന്ന് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ശക്തിയാർജിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
വടക്കൻ കർണാടകത്തിനും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലുമായി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 5.8 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മറ്റൊരു ചക്രവാതചുഴിയും കാണപ്പെടുന്നു. മധ്യബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ചക്രവാത ചുഴിയിൽ നിന്നും മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് കുറുകെ, വടക്കൻ കർണാടകയിലെ ചക്രവാതചുഴിയിലേക്ക് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 5.8 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കിഴക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ ന്യൂനമർദ്ദപ്പാത്തി നിലകൊള്ളുന്നു.
വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തെലങ്കാനയിലുമായി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 3.1 കിലോമീറ്ററിനും 5.8 കിലോമീറ്ററിനും മധ്യേ ഉയരത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ചക്രവാതചുഴി നിലവിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല.
അടുത്ത ആറ് ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം
13 ഓഗസ്റ്റ് 2025: കേരളത്തില് വ്യാപകമായ മഴയ്ക്കോ ഇടിയോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കോ സാധ്യതയുണ്ട്.
14 ഓഗസ്റ്റ് 2025: കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായ മഴയ്ക്കോ ഇടിയോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കോ സാധ്യതയുണ്ട്.
15 ഓഗസ്റ്റ് 2025: കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായ മഴയ്ക്കോ ഇടിയോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കോ സാധ്യതയുണ്ട്.
16 ഓഗസ്റ്റ് 2025: കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായ മഴയ്ക്കോ ഇടിയോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കോ സാധ്യതയുണ്ട്.
17 ഓഗസ്റ്റ് 2025: കേരളത്തില് വ്യാപകമായ മഴയ്ക്കോ ഇടിയോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കോ സാധ്യതയുണ്ട്.
18 ഓഗസ്റ്റ് 2025: കേരളത്തില് വ്യാപകമായ മഴയ്ക്കോ ഇടിയോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കോ സാധ്യതയുണ്ട്.
അടുത്ത ആറ് ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്
ഓഗസ്റ്റ് 13, 2025: കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
ഓഗസ്റ്റ് 14, 2025: മുന്നറിയിപ്പില്ല.
ഓഗസ്റ്റ് 15, 2025: മുന്നറിയിപ്പില്ല.
ഓഗസ്റ്റ് 16, 2025: മുന്നറിയിപ്പില്ല.
ഓഗസ്റ്റ് 17, 2025: കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
ഓഗസ്റ്റ് 18, 2025: കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
