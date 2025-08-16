ETV Bharat / state

അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറില്‍ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ; 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത, ജാഗ്രത നിര്‍ദേശം നല്‍കി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

ഇന്ന് കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി.

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2025 at 7:52 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്ത മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് അതിശക്ത മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യതയുള്ളത്. മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ എന്നി യെല്ലോ അലര്‍ട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ പെയ്യാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് പ്രവചനം. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 mm മുതൽ 115.5 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് അര്‍ഥമാക്കുന്നത്.

എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 വരെ കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരള, ലക്ഷദ്വീപ്, കർണാടക തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തൃശൂരില്‍ അവധി

അതേസമയം തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ് ഇ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ, അങ്കണവാടികൾ, മദ്രസകൾ, ട്യൂഷൻ സെൻ്ററുകൾ, എന്നിവയ്‌ക്കാണ് കലക്‌ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രൊഫഷണൽ കോളജുകൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

അതേസമയം വരും ദിവസങ്ങളിലും വിവിധ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ (17/08/2025) മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും മറ്റെന്നാള്‍ (18/08/2025) കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്‍ട്ടുണ്ട്.

ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ

  • തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കരുത്. ഇടിമിന്നലിന്‍റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടാലുടൻ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുക.
  • ശക്തമായ കാറ്റിനും മിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ ജനലും വാതിലും അടച്ചിടുക. ജനലിനും വാതിലിനും സമീപത്ത് നിൽക്കാതിരിക്കുക. കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ തുടരുക. ഭിത്തിയിലോ തറയിലോ സ്‌പർശിക്കാതെ ഇരിക്കുക.
  • ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതിബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക, അവയുടെ സാമീപ്യം ഒഴിവാക്കുക.
  • ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത്.
  • അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാണെങ്കിൽ തുറസായ സ്ഥലത്തും ടെറസിലും കളിക്കരുത്.
  • ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ മരച്ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുകയും വാഹനങ്ങൾ പാർക്കുചെയ്യുകയും അരുത്.
  • ഇടിമിന്നലുളളപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്. കൈകാലുകൾ പുറത്തിടരുത്. സൈക്കിൾ, ബൈക്ക്, ട്രാക്‌ടറുകൾ എന്നിവയിലുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കുക.
  • മഴക്കാറ് കാണുമ്പോൾ തുണികൾ എടുക്കാൻ മുറ്റത്തോ ടെറസ്സിലോ പോകരുത്.
  • ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ കുളി ഒഴിവാക്കുക. ടാപ്പുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിക്കരുത്. മിന്നൽ മൂലമുള്ള വൈദ്യുതി പൈപ്പിലൂടെ കടന്നുവന്നേക്കാം.
  • ജലാശയങ്ങളിൽ മീൻപിടിക്കാനോ കുളിക്കാനോ പോകരുത്. കാർമേഘം കണ്ടാൽ മത്സ്യബന്ധനം, ബോട്ടിംഗ് എന്നിവ അവസാനിപ്പിച്ച് അടുത്ത കര പിടിക്കുക. ബോട്ടിന്‍റെ ഡെക്കിൽ നിന്നുള്ള ചൂണ്ടയിടലും വലയെറിയലും വേണ്ട.

