വെല്ലുവിളികള് ഏറ്റെടുത്തും സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയും സർക്കാർ മുന്നോട്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; കേരള അർബൻ കോൺക്ലേവിന് തുടക്കം
ആദ്യ ദിവസമായ ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാരും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഹൈലെവല് പൊളിറ്റിക്കല് ഫോറം ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും കേരളത്തിലെ മുഴുവന് കോര്പറേഷന് മേയര്മാരും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയര്പേഴ്സണ്മാരും പങ്കെടുക്കുന്ന കൗണ്സിലേഴ്സ് അസംബ്ലിയും നടക്കും
Published : September 12, 2025 at 12:24 PM IST
എറണാകുളം: നഗരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്നു വരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ഏറ്റെടുത്തും സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയും സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമഗ്ര നഗരനയം രൂപപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച കേരള അര്ബന് കോണ്ക്ലേവ് കൊച്ചിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെ സർക്കാർ നഗരവൽക്കരണത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു മുന്നോട്ട് പോവുകയാണന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായി. ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന പല പദ്ധതികളും യാഥാർഥ്യമാക്കി. മൈക്രൊ ലെവൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വികസനവും ഏറ്റെടുത്തു.അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വീടുകൾ ലൈഫ് മിഷൻ വഴി ലഭ്യമാക്കി. പുതിയ സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടും തൊഴിൽ ക്ഷേമവുമെല്ലാം അർബൻ കോൺക്ലേവിൽ ചർച്ചയാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
പുതിയ തൊഴിൽ സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് ചേരുന്ന വിധത്തിൽ നഗര വികസനം യാഥാർഥ്യമാക്കണം. മഹാമാരികൾ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. നഗരം ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ചർച്ചകളും ഉയർന്നു വരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതിദരദ്രരില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമായി വരുന്ന കേരള പിറവി ദിനത്തോടെ കേരളം മാറുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
അസ്പിറിങ് സിറ്റീസ്, ത്രൈവിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്' എന്ന ആശയവുമായാണ് കേരള അര്ബന് കോണ്ക്ലേവ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഭവനനിര്മാണ, നഗരകാര്യമന്ത്രി മനോഹര്ലാല് ഖട്ടര് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. ശ്രീലങ്ക നഗരവികസന മന്ത്രി അനുര കരുണതിലക, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് നിന്നുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗണ്സില് അംഗം മാര്ട്ടിന് മെയര്, മന്ത്രിമാരായ കെ എന് ബാലഗോപാല്, പി രാജീവ് തുടങ്ങിയവരും ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ സംബന്ധിച്ചു. കേരള നഗരനയ കമ്മീഷന് ചെയര്മാന് പ്രൊഫ. എം. സതീഷ്കുമാറും, സഹ അധ്യക്ഷനും കൊച്ചി മേയറുമായ അഡ്വ. എം അനില്കുമാറും കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോര്ട്ട് കോണ്ക്ലേവില് അവതരിപ്പിക്കും.
രണ്ടു ദിവസങ്ങളില് 36 സെഷനുകളിലായി 295 പ്രഭാഷകര് കോണ്ക്ലേവില് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് ഹൈലെവല് പൊളിറ്റിക്കല് ഫോറങ്ങളും അഞ്ച് പ്ലീനറി സെഷനുകളും 10 നയരൂപീകരണ സെഷനുകളും രണ്ടു ഫോക്കസ് സെഷനുകളും അഞ്ച് ഫയര്സൈഡ് ചാറ്റുകളും 11 വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളുമാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ആദ്യ ദിവസമായ ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാരും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഹൈലെവല് പൊളിറ്റിക്കല് ഫോറം ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലെ മുഴുവന് കോര്പറേഷന് മേയര്മാരും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയര്പേഴ്സണ്മാരും പങ്കെടുക്കുന്ന കൗണ്സിലേഴ്സ് അസംബ്ലിയും നടക്കും. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി ആറ് നയരൂപീകരണ സെഷനുകളും അഞ്ച് പ്ലീനറി സെഷനുകളും അഞ്ച് ഫയര്സൈഡ് ചാറ്റുകളും, ആറ് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളും ഒരു ഫോക്കസ് സെഷനും ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്.
സെപ്റ്റംബർ 13ന് വൈകിട്ട് നാലിനു നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇന്ത്യ റസിഡൻ്റ് കോഓർഡിനേറ്റർ ഷോംബി ഷാർപ്പ് മുഖ്യാതിഥിയാകും. മന്ത്രിമാരായ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ജെ ചിഞ്ചുറാണി, പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ പ്രൊഫ. വി കെ രാമചന്ദ്രൻ, എൽഎസ്ജിഡി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ ജെറോമിക് ജോർജ് തുടങ്ങിയവരും മറ്റു ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും.
