കേരള നഗരനയം: കേരള അർബൻ കോൺക്ലേവിന് കൊച്ചിയിൽ; മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

സെപ്റ്റംബർ 12, 13 തീയതികളിലാണ് കോൺക്ലേവ്. 'അസ്പിറിങ് സിറ്റീസ്, ത്രൈവിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്' എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

Kerala Urban Conclave to Formulate State Urban Policy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2025 at 10:06 PM IST

എറണാകുളം: സംസ്ഥാന നഗരനയം രൂപീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള കേരള അർബൻ കോൺക്ലേവ് സെപ്റ്റംബർ 12, 13 തീയതികളിൽ കൊച്ചിയിൽ നടക്കും. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു സംസ്ഥാനം ശാസ്ത്രീയമായ നഗരനയത്തിന് രൂപം നൽകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. 'അസ്പിറിങ് സിറ്റീസ്, ത്രൈവിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്' എന്ന ആശയം മുൻനിർത്തിയാണ് കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

നഗരനയ രൂപീകരണത്തിനായി പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളെ 10 മേഖലകളായി തിരിച്ച് നഗരനയ കമ്മിഷൻ സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തി, സാമൂഹിക നീതി, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം, സാംസ്‌കാരിക വൈവിധ്യം എന്നിവക്ക് ഊന്നൽ നൽകുകയെന്നതാണ് നഗരനയത്തിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധി, ജനസംഖ്യ, തൊഴിൽ-വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ വെല്ലുവിളികൾ തുടങ്ങിയവ കോൺക്ലേവിൽ ചർച്ചയാകും.

സെപ്റ്റംബർ 12ന് രാവിലെ 9.30ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോൺക്ലേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കേന്ദ്ര ഭവനനിർമാണ, നഗരകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി മനോഹർലാൽ ഖട്ടാർ, കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ സഹമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ, ശ്രീലങ്കൻ നഗരവികസന മന്ത്രി അനുര കരുണതിലക, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽനിന്നുള്ള മാർട്ടിൻ മെയർ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളാകും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ, കേന്ദ്ര നഗരകാര്യ സെക്രട്ടറി കെ ശ്രീനിവാസ, മന്ത്രിമാരായ കെഎൻ ബാലഗോപാൽ, കെ രാജൻ, എകെ ശശീന്ദ്രൻ, പി രാജീവ് തുടങ്ങിയവരും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഹൈ ലെവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറം ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ്, വിവിധ നഗരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മേയർമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഹൈ -ലെവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറം ഓഫ് മേയേഴ്‌സ് എന്നിവ കോൺക്ലേവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ കോർപറേഷൻ മേയർമാരും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർപേഴ്‌സൺമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന കൗൺസിലേഴ്സ് അസംബ്ലിയും കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഭാഗമായുണ്ട്.

ഹൈ ലെവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറം ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്‌സിൽ ശ്രീലങ്ക, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മന്ത്രിമാരും തമിഴ്നാട്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മന്ത്രിമാരായ കെഎൻ നെഹ്റു, വിക്രമാദിത്യ സിങ്, ഹർദീപ് സിങ് മുണ്ടിയൻ, കൈലാഷ് വിജയ്‌വർഗ്യ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും. മുൻ രാജ്യസഭാംഗം രാജീവ് ഗൗഡ, കശ്മീരിൽനിന്നുള്ള എംഎൽഎ തൻവീർ സാദിഖ് എന്നിവരും യോഗത്തിനെത്തും.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഡർബൻ മേയർ സിറിൽ സാബ, കൊളംബോ സിറ്റി മേയർ പ്രൈ കാല്ലി ബൽത്താസർ, മാലിദ്വീപ് മേയർ ആദം അസിം, നേപ്പാളിലെ നിൽക്കന്ത, രത്നനഗർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേയർമാരായ ഭിം പ്രസാദ്, പ്രഹ്ളാദ് സപ്കോട്ട എന്നിവർ ഹൈ -ലെവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറം ഓഫ് മേയേഴ്‌സിൽ വിദേശ പ്രതിനിധികളായി പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ മേയർമാരും കേരളത്തിലെ ആറ് കോർപറേഷനുകളിലെ മേയർമാരും കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഭാഗമാകും.

കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഭാഗമായി 10 നയരൂപീകരണ സെഷനുകൾ, അഞ്ച് പ്ലീനറി സെഷനുകൾ, രണ്ട് ഫോക്കസ് സെഷനുകൾ, അഞ്ച് ഫയർസൈഡ് ചാറ്റുകൾ, 11 റൗണ്ട് ടേബിൾ സെഷനുകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 13ന് വൈകിട്ട് നാലിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇന്ത്യ റെസിഡൻ്റ് കോഓർഡിനേറ്റർ ഷോംബി ഷാർപ്പ് മുഖ്യാതിഥിയാകും. മന്ത്രിമാരായ എംബി രാജേഷ്, പി രാജീവ്, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ജെ ചിഞ്ചുറാണി, പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ പ്രൊഫ. വികെ രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരും സമാപനച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും.

കോൺക്ലേവിനോടനുബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ 15 വരെ കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ വിപുലമായ പ്രദർശനം നടക്കും. കേരളത്തിൻ്റെ നഗരവികസന യാത്ര, പുതിയ ആശയങ്ങൾ, നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, സുസ്ഥിര മാതൃകകൾ, നഗര സൗകര്യങ്ങളിലെ പുരോഗതി എന്നിവയെല്ലാം പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയിരത്തിലധികം പ്രതിനിധികൾ കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

