കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന നഗരവികസനം അനിവാര്യം: കേരള അർബൻ കോൺക്ലേവ്

നഗരവത്‌കരണത്തിൽ പ്രകൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിഹാരങ്ങളും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും ആവശ്യമാണെന്ന് വിദഗ്‌ധർ

Kerala Urban Conclave Focuses on Climate-Resilient Urban Policy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2025 at 7:59 PM IST

3 Min Read
എറണാകുളം: കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ശേഷിയുള്ള നഗരവികസനം കേരളത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് കേരള അർബൻ കോൺക്ലേവ്. കോൺക്ലേവിൻ്റെ ആദ്യ ദിനം സംഘടിപ്പിച്ച 'ഹൈലെവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറം'ലും 'കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള നഗരവത്‌കരണം' എന്ന വിഷയത്തിലെ നയരൂപീകരണ സെഷനിലും ഈ വിഷയമാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ചയായത്. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്ധർ സമാനമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.

'അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കണം'

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ജനങ്ങളെയും അവരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളെയും പരിഗണിക്കുന്നതുമായ ഒരു നഗരവികസന നയമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ നഗരവികസന മന്ത്രി അനുര കരുണതിലക അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേരളവും ശ്രീലങ്കയും സമാനമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനാൽ, നഗരവികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈജ്ഞാനിക കൈമാറ്റത്തിന് സഹകരിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ജമ്മു-കശ്മീരിലെ എംഎൽഎ തൻവീർ സാദിഖ്, ദുരന്തപ്രതിരോധശേഷി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള മാർട്ടിൻ മെയർ, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കെഎൻ നെഹ്റു, ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള വിക്രമാദിത്യ സിങ്, മുൻ രാജ്യസഭാംഗം രാജീവ് ഗൗഡ തുടങ്ങിയവരും ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

Kerala Urban Conclave Focuses on Climate-Resilient Urban Policy (ETV Bharat)

'പ്രകൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിഹാരങ്ങളാണ് വേണ്ടത്'

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നഗരാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത നയരൂപീകരണ സെഷനിലും ചർച്ചയായി. കേരള നഗരനയ കമ്മിഷൻ ലീഡ് മെംബർ ഡോ. വൈവിഎൻ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ റവന്യു-ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എംജി രാജമാണിക്യം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. കേരളത്തിലെ ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയും താമസയോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളുടെ കുറവും കണക്കിലെടുത്ത്, പ്രകൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിഹാരങ്ങളും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും നഗരവികസനവും തമ്മിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അർബൻ ഡയറക്ടർ സൂരജ് ഷാജി വിശദീകരിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ ബ്ലൂ-ഗ്രീൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഹൈഡ്രജൻ വാലി, പച്ചത്തുരുത്ത് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു.

'കേരളം ഒരു മാതൃക'

കേരളം അതിവേഗം നഗരവത്‌കരിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, രാജ്യത്തും ആഗോളതലത്തിലും നടക്കുന്ന നഗരവത്‌കരണത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി, അതിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ, സാമൂഹിക പ്രത്യേകതകൾ എന്നിവ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കേരള നഗര കമ്മിഷൻ വൈസ് ചെയർമാനും കൊച്ചി മേയറുമായ എം അനിൽകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കേരളം നേടിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾ നഷ്ടമാവാതെ നഗരവികസനത്തിന് പുതിയ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അർബൻ കമ്മിഷൻ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തത്. ഈ നിർദേശങ്ങൾ വിപുലമായ അന്താരാഷ്ട്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനും വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾകൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് അർബൻ കോൺക്ലേവ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കോൺക്ലേവിനെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കോൺക്ലേവിൽ ഉയരുന്ന നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളും നിയമഭേദഗതികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഏകോപിച്ച അഭിപ്രായവും ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് മേയർ എം അനിൽകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യേകതകൾ പരിഗണിച്ച് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ദുരന്താനുഭവങ്ങളും കേരളം നേരിട്ട പ്രളയങ്ങളും മുന്നിലുണ്ട്. അതിനാൽ, ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നതാണ് പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയായ ഈ കോൺക്ലേവ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മേയർമാർക്ക് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനവും കോൺക്ലേവിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

36 സെഷനുകൾ 295 പ്രഭാഷകർ

രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി 36 സെഷനുകളിൽ 295 പ്രഭാഷകരാണ് കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ മൂന്ന് ഹൈലെവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറങ്ങൾ, അഞ്ച് പ്ലീനറി സെഷനുകൾ, 10 നയരൂപീകരണ സെഷനുകൾ, രണ്ട് ഫോക്കസ് സെഷനുകൾ, അഞ്ച് ഫയർസൈഡ് ചാറ്റുകൾ, 11 വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആദ്യ ദിവസം വിദേശ, കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുത്ത ഹൈലെവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറം ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും കേരളത്തിലെ എല്ലാ കോർപറേഷൻ മേയർമാരും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാരും പങ്കെടുത്ത കൗൺസിലേഴ്സ് അസംബ്ലിയും നടന്നു. കൂടാതെ, ആറ് നയരൂപീകരണ സെഷനുകൾ, അഞ്ച് പ്ലീനറി സെഷനുകൾ, അഞ്ച് ഫയർസൈഡ് ചാറ്റുകൾ, ആറ് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ, ഒരു ഫോക്കസ് സെഷൻ എന്നിവയും ആദ്യ ദിവസം നടന്നു.

