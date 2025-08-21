കോഴിക്കോട്: കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീച്ചിൽ പോയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇനി ചിലരെങ്കിലും പറയും, ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം തന്നെ ബീച്ചിൽ വച്ചായിരുന്നു എന്ന്. തിരമാലകളുടെ താളത്തിൽ കടൽക്കാറ്റിൻ്റെ കുളിർമയിൽ നീലക്കടലിൻ്റെ പരവതാനിയിൽ ഇനി താലി കെട്ടാം. വിവാഹവും അനുബന്ധ ചടങ്ങുകളും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും റിസോർട്ടുകളിലും നടത്തുന്ന ഡസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ്ങുകളുടെ കേന്ദ്രമാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ബീച്ചുകൾ.
ടൂറിസം വകുപ്പിന് കീഴിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ആദ്യ ഡസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ്ങിന് കാപ്പാട് ബീച്ച് വേദിയാകും. സെപ്തംബർ 9ന് നടക്കുന്ന വിവാഹനിശ്ചയ ചടങ്ങോടെ ഇതിന് തുടക്കമാകും. 50 പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് ജില്ല ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ (ഡിടിപിസി) അനുമതി നൽകി കഴിഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ ഡസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ്ങിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പാണ് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിവാഹവേദി അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏറെ പേരും കാപ്പാടാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കോഴിക്കോട് ബീച്ച്, തൂവ്വപ്പാറ ബീച്ച്, വടകര സാൻഡ് ബാങ്ക്സ്, ബേപ്പൂർ, പയങ്കുറ്റി മല എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഡസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ് അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥലങ്ങളെന്ന് ഡിടിപിസി മാനേജർ എ കെ അശ്വിൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ചെറിയ വാടക ഈടാക്കിയാണ് സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നത്. തിയതിയും അപേക്ഷയും ഡിടിപിസി ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കണം. ആവശ്യപ്പെടുന്ന തിയ്യതിയിൽ ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ടർ ചെയ്യാം. ചെറിയ ഒരു തുക ഡെപ്പോസിറ്റായി കെട്ടിവയ്ക്കണം. ചടങ്ങിന് ആവശ്യമായ പന്തൽ, ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്, ഭക്ഷണം എന്നിവ ആവശ്യക്കാർ തന്നെ ഒരുക്കണം. പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ മാലിന്യ മുക്തമാക്കുന്നതുൾപ്പെടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് വേദി പരിപാടിക്ക് നൽകുക. നിബന്ധനകൾ തെറ്റിച്ചാലും കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയാലും ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകയിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും അശ്വിൻ പറഞ്ഞു.
ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് തത്കാലം ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ വിട്ടു നൽകാൻ കഴിയില്ല. പരിമിത ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിൽ അനുമതി നൽകുന്നത്. സ്ഥലത്തിൻ്റെ വാടക, കെട്ടി വയ്വക്കേണ്ട തുക എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഉടൻ തന്നെ ധാരണയാകുമെന്നും ഡിടിപിസി അറിയിച്ചു.
മനോഹരമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ബീച്ചുകളും വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ആകർഷകമാക്കുകയാണ് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ്. കാപ്പാട് ബീച്ച് സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് നാലുകോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ശംഖുമുഖത്തും ഇത്തരം കേന്ദ്രം ഒരുക്കിയിരുന്നു. സ്വകാര്യ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വാടക കുറവാണ്. ഒപ്പം ബീച്ചിൻ്റെ മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷം എന്നത് സവിശേഷതയുമാണ്. സ്വകാര്യമേഖലയിൽ റിസോർട്ടുകളിൽ നേരത്തെ ഡസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
