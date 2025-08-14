ETV Bharat / state

'പരിധിയും പരിഗണനയുമില്ല'; തേങ്ങാ കള്ളിലെ ആൽക്കഹോൾ അളവ് പരിമിതപ്പെടുത്തിയ കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് തള്ളി സുപ്രീം കോടതി - KERALA TODDY ALCOHOL LIMIT

ആല്‍ക്കഹോള്‍ അളവ് കൂടുതലുള്ള കള്ള് വിറ്റെന്ന കേസുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അബ്‌കാരികൾ നൽകിയ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വിധി.

Repersentative image (Getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 4:46 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: തേങ്ങാ കള്ളിൽ പരമാവധി ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ അളവ് 8.1% ആയി നിശ്ചയിച്ച 2007 ലെ കേരള സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കി സുപ്രീം കോടതി. ഈ നിയമ പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ കേസുകളും മറ്റ് നടപടികളും അസാധുവാണെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. അബ്‌കാരികള്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഉത്തരവ് തള്ളിയത്.

ജസ്‌റ്റിസ് പമിദിഘണ്ടം ശ്രീ നരസിംഹ, ജസ്‌റ്റിസ് അതുൽ എസ്. ചന്ദൂർക്കർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് നിയമം റദ്ദാക്കിയത്. ആല്‍ക്കഹോള്‍ അളവ് കൂടുതലുള്ള കള്ള് വിറ്റെന്ന കേസുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അബ്‌കാരികൾ നൽകിയ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വിധി. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് കള്ളിലെ പരാമവധി ആൽക്കഹോൾ ശതമാനം 8.1 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 8.98 ശതമാനത്തിലേയ്‌ക്ക് ഉയർത്തിയത്.

കോടതി ഉത്തരവ്

"വിദഗ്‌ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ വ്യക്തത കണക്കിലെടുത്ത്, തേങ്ങാ കള്ളിൻ്റെ പരമാവധി ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ അളവ് v/v 8.1% കവിയാൻ പാടില്ല എന്ന അനുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രോസിക്യൂഷനുകൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ, എസ്ആർഒ നമ്പർ 145/2007 ലെ 14.02.2007 ലെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ജിഒ (പി) നമ്പർ 25/2007/ടിഡി റദ്ദാക്കുന്നു. തൽഫലമായി, പറഞ്ഞ എസ്ആർഒ നമ്പർ 145/2007 ൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച എല്ലാ പ്രോസിക്യൂഷനുകളും റദ്ദാക്കി ", കോടതി ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

14.02.2007 ലെ GO (P) No.25/2007/TD (SRO No.145/2007) പ്രകാരമാണ് തർക്കം ആരംഭിക്കുന്നത്. തേങ്ങാ കള്ളിൽ പരമാവധി ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ അളവ് 8.1% ആയി നിശ്ചയിച്ചു. അതോടെ പരിധി കവിഞ്ഞ കള്ള് വിറ്റതിന് നിരവധി കള്ള് ഷാപ്പ് ഉടമകൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.

പഞ്ചസാരയുടെ അളവിലെ വ്യത്യാസമാണ് കള്ളിലെ ആൽക്കഹോൾ അംശം നിർണയിക്കുന്നത്. 2007ൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്‌റ്റാൻഡേഡ്‌സ് നടത്തിയ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇത് നിർണയിച്ചത്. കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ കള്ളു വിറ്റതിനു കേസിൽ കുടുങ്ങിയ ചില ഷാപ്പുടമകൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

പിന്നാലെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ടിഎൻ അനിരുദ്ധൻ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പരമാവധി ആൽക്കഹോൾ 9.59 % വരെ ആകാമെന്നു ശുപാർശ ചെയ്‌തു. എന്നാൽ എക്സൈസ് എതിർത്തതിനാൽ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം കള്ളിലെ പരാമവധി ആൽക്കഹോൾ ശതമാനം 8.98 ആയി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

അബ്‌കാരി നിയമം

അബ്‌കാരി നിയമം അനുസരിച്ച് തെങ്ങിൻ കള്ളിൽ 8.1 ശതമാനവും പനങ്കള്ളിൽ 5.2 ശതമാനവും ചൂണ്ടപ്പന കള്ളിൽ 5.9 ശതമാനം മാത്രമെ ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ അംശം പാടുള്ളൂ. ആൽക്കഹോൾ അംശം കൂടുതലുള്ള കള്ളു വിറ്റാൽ ഷാപ്പുടമയ്ക്ക് 10 വർഷം തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാം.

