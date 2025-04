ETV Bharat / state

കേരളത്തിൽ നിഴലില്ലാനേരം വരുന്നു... നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ദിവസവും സമയവും അറിയാം - ZERO SHADOW DAY KERALA

ZERO SHADOW DAY KERALA ( ETV Bharat )

Published : April 10, 2025

ദക്ഷിണായന കാലത്തും ഉത്തരായന കാലത്തും ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകും. ഭൂമിയിൽ +23.5 ഡിഗ്രിക്കും -23.5 ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിൽ അക്ഷാംശം (latitude) വരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം നിഴലില്ലാദിവസങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമാകൂ. കേരളം മുഴുവനായും ഈ പരിധിയിൽ വരുന്നു. അതേസമയം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഡൽഹിയിൽ ഒരിക്കലും സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയുടെ നേരെ മുകളിൽ വരില്ല. കാരണം, അവിടുത്തെ അക്ഷാംശം 28.7 ഡിഗ്രിയാണ്. ഭൂമിയുടെ സാങ്കൽപ്പിക അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവും സൂര്യനുചുറ്റുമുള്ള ഭ്രമണവും ചേർന്നാണിത് ഒരുങ്ങുന്നത്.

അതേസമയം ലോകത്തെമ്പാടും നോക്കുമ്പോൾ നേരിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതായി പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും നിഴലില്ലാത്ത പ്രദേശം നോർത്ത് പോൾ ആണ്. എന്നാൽ അത് തൊട്ടടുത്ത അലാസ്കയിലേക്ക് നീങ്ങി വരുന്നതായാണ് കണ്ടത്തെൽ. കേരളത്തിൽ ശാസ്‌ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്‌, പരിഷത്ത്‌ യുവസമിതി എന്നിവയുടെയും സ്‌കൂളുകളിൽ ശാസ്‌ത്രക്ലബ്ബുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ്‌ അളക്കാറുണ്ട്‌. നിഴലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ നിഴലിൻ്റെ നീളവും അവിടെ നിന്ന് നിഴലില്ല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരവും ഉപയോഗിച്ചാണിത്‌. പരിഷത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ചാനലായ ലൂക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലും വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ലൂക്ക സന്ദർശിക്കാൻ: https://luca.co.in/



കേരളത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ നിഴലില്ലാദിനങ്ങളും സമയവും തിരുവനന്തപുരം 11 ഏപ്രിൽ 12.24 PM കൊല്ലം 12 ഏപ്രിൽ 12. 25 PM പത്തനംതിട്ട 13 ഏപ്രിൽ 12.24 PM ആലപ്പുഴ 14 ഏപ്രിൽ 12.25 PM കോട്ടയം 14 ഏപ്രിൽ 12.25 PM ഇടുക്കി 15 ഏപ്രിൽ 12.22 PM കൊച്ചി 15 ഏപ്രിൽ 12.25 PM തൃശൂർ 17 ഏപ്രിൽ 12.25 PM പാലക്കാട് 18 ഏപ്രിൽ 12.23 PM മലപ്പുറം 18 ഏപ്രിൽ 12.25 PM കോഴിക്കോട് 19 ഏപ്രിൽ 12:26 PM വയനാട് 20 ഏപ്രിൽ 12.25 PM കണ്ണൂർ 21 ഏപ്രിൽ 12.27 PM കാസർകോട് ഏപ്രിൽ 22 12.29 PM



കോഴിക്കോട്: സൂര്യന് താഴെ ഭൂമിയിൽ നിഴലില്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ വരുന്നു. ഏപ്രിൽ 11 മുതൽ 23 വരെയാണ് കേരളം ഇതിന് സാക്ഷിയാവുക. വെള്ളിയാഴ്‌ച (ഏപ്രിൽ 11, 2025) തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രതിഭാസം 23ന്‌ കാസർകോട്‌ അവസാനിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏപ്രിൽ 11ന് 12.24നാണ് നിഴലില്ല പ്രതിഭാസം തെളിയുക. 29ന് കാസർകോട് എത്തുമ്പോൾ സമയം 12.29 ആകും. ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം മാത്രമാണ് സൂര്യന് നിഴലില്ലാദിനങ്ങൾ വരുന്നത്. അത് ഏപ്രിലിലും ഓഗസ്റ്റിലുമാണ്. ആ ദിവസങ്ങൾ നിഴലില്ലാദിവസങ്ങൾ (zero shadow day) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ടു സൺ എന്നതാണ് ഈ പ്രതിഭാസമെന്ന് വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ പ്രൊഫ: ആർ ജയകൃഷ്ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

