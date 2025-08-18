ETV Bharat / state

വിദ്യാർഥിയുടെ കർണപുടം തകർന്ന സംഭവം: അധ്യാപകൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്തു; ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമം, അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് മന്ത്രി - KERALA EDUCATION NEWS

കാലുകൊണ്ട് ചരൽ നീക്കിയതാണ് അധ്യാപകനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.

Education Minister V Sivankutty Vows Action After Teacher's Assault on Student
Published : August 18, 2025

തിരുവനന്തപുരം: കാസർകോട് കുണ്ടംകുഴി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർഥിയുടെ കർണപുടം തകർന്ന സംഭവത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. കാസർകോട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. വിദ്യാർഥികൾ തെറ്റുചെയ്താൽ നിയമം നോക്കി മാത്രമേ ശിക്ഷ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നും കുട്ടികളെ ഒരു കാരണവശാലും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നും മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

വിദ്യാർഥിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും

പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ അഭിനവ് കൃഷ്ണനാണ് പ്രധാനാധ്യാപകൻ അശോകൻ്റെ മർദനത്തെ തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റത്. ഓഗസ്റ്റ് 11 ന് സ്കൂളിലെ അസംബ്ലിക്കിടെ കാലുകൊണ്ട് ചരൽ നീക്കിയതാണ് അധ്യാപകനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. താൻ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാത്തതിനാലാണ് അധ്യാപകൻ അടിച്ചതെന്ന് കുട്ടി മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു.

അസംബ്ലി നടക്കുന്നതിനിടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ച് എല്ലാ വിദ്യാർഥികളുടെയും മുന്നിൽ വച്ച് കോളറിൽ പിടിച്ച് ചെവിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അടിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് അധ്യാപകൻ ചായ വാങ്ങിത്തന്നുവെന്നും പൊലീസ് വന്നപ്പോൾ തലകറങ്ങി വീണതാണെന്നാണ് താൻ പറഞ്ഞതെന്നും അഭിനവ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമം, ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാഗ്‌ദാനം

സംഭവം ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ അധ്യാപകൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി വിദ്യാർഥിയുടെ അമ്മ ആരോപിച്ചു. പി ടി എ പ്രസിഡൻ്റും അധ്യാപകനും ചേർന്നാണ് വീട്ടിൽ വന്നത്. തെറ്റ് സമ്മതിച്ച അധ്യാപകൻ ചികിത്സാസഹായമായി പണം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞുവെന്നും കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു. കുട്ടിയുടെ വലത് ചെവിക്ക് കേൾവിക്കുറവുണ്ടെന്നും കർണപുടം പൊട്ടിയതിനാൽ ശസ്ത്രക്രിയ വേണമെന്നും ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് രേഖാമൂലം പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് വിവരം അറിഞ്ഞതെന്നും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തു

അടിയേറ്റ വിദ്യാർഥിയുടെ മൊഴി ഡിഡിഇ രേഖപ്പെടുത്തും. കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ബേഡകം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകും. അധ്യാപകനെതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്കൂൾ അധികൃതർ ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമിച്ചതായി കുട്ടിയുടെ മാതാവ് ആരോപിച്ചു.

സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയും വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധത്തിന് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടുവരുന്നതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

