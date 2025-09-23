'ഈ കണ്ണട വീണു കിട്ടിയതാണ്, ആരും എടുക്കരുത്, ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ വന്നു എടുത്തോളും'; മാതൃകയായി ആദിയും പാച്ചുവും ശങ്കുവും
പഠനത്തിലും പൊതുജീവിതത്തിലും കുട്ടികൾ മാതൃകയായി മാറുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ പാതയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
Published : September 23, 2025 at 3:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വഴിയിൽ വീണുകിട്ടിയ ഒരു കണ്ണട അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് തിരികെ കിട്ടാനായി കുറിപ്പെഴുതി വെച്ച മൂന്ന് വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രവൃത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലാകുന്നു. ചീമേനിയിലാണ് ഏവരുടെയും ഹൃദയം തൊടുന്ന സംഭവം. കൂളിയാട് ഗവ: ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളായ ആദിദേവ് (ആദി), ആര്യതേജ് (പാച്ചു), നവനീത് (ശങ്കു) എന്നിവർ സ്കൂൾ ബസിൽ കയറുന്നതിനിടയിൽ വഴിയിൽ വീണുകിട്ടിയ ഒരു കണ്ണട അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ തിരിച്ചുകിട്ടാൻ എഴുതി വെച്ചത്. വിദ്യാർഥികളുടെ മാതൃപരമായ ഇടപടെലിനെ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെ പ്രശംസിച്ചു.
"ഈ കണ്ണട വീണു കിട്ടിയതാണ്. ആരും എടുക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ വന്നു എടുത്തോളു" എന്നെഴുതിയ കുറിപ്പോടെയാണ് കുട്ടികൾ കണ്ണട സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചത്. കുട്ടികളുടെ ഈ പ്രവൃത്തി അവരുടെ നിർമ്മലമായ മനസ്സിനെയും സത്യസന്ധതയെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സാധാരണയായി ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവുകയോ അല്ലെങ്കില് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് കണ്ണട കൈക്കലാക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല്, വിദ്യാർഥികൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയാണ് സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു സന്ദേശമായി മാറിയത്. കുട്ടികളുടെ ഈ പ്രവൃത്തി അവരുടെ സത്യസന്ധത, ഉത്തരവാദിത്വബോധം, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കരുതൽ തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. പഠനത്തിലും പൊതുജീവിതത്തിലും കുട്ടികൾ മാതൃകയായി മാറുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ പാതയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂര്ണരൂപം-
"സത്യസന്ധതയും പരസ്പരസഹകരണവും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്."
ചീമേനിയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു ചെറു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഹൃദയം തൊടുന്നത്. കൂളിയാട് ഗവ: ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ആദിദേവ് (ആദി), ആര്യതേജ് (പാച്ചു), നവനീത് (ശങ്കു) എന്നിവർ സ്കൂൾ ബസിൽ കയറുന്നതിനിടയിൽ വഴിയിൽ വീണുകിട്ടിയ ഒരു കണ്ണട അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ തിരിച്ചുകിട്ടാൻ എഴുതി വെച്ച കത്ത് കൊണ്ടാണ് മാതൃകയായിരിക്കുന്നത്.
"ഈ കണ്ണട വീണു കിട്ടിയതാണ്. ആരും എടുക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ വന്നു എടുത്തോളു." – ഈ വാക്കുകൾ, കുട്ടികളുടെ നിർമലമായ മനസ്സിന്റെയും സത്യസന്ധതയുടെയും തെളിവാണ്.
അതിയായ അഭിമാനത്തോടെ പറയാം, നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഠനത്തിലും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള കരുതലിലും മാതൃകകളായി മാറുന്നു.
ആദിയും, പാച്ചുവും, ശങ്കുവും – നിങ്ങളെന്ന കുഞ്ഞുമിടുക്കന്മാരുടെ നീതിബോധം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനൊരു പാഠമാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മെ അറിവിലേക്ക് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്കാണ് നയിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അതിന് തെളിവാകുന്നത്.