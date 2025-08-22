ETV Bharat / state

വേനലവധി മാറ്റം: 'പഠിച്ചിട്ട് പറയാം' എന്ന് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി; അങ്ങനെ പറയുന്നത് ബുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണമെന്ന് കാന്തപുരം

താൻ എന്തു മാറ്റം വരുത്തിയാലും ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. സ്കൂൾ അവധി മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ സമസ്തയും മന്ത്രിയും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു.

Kerala education reform School vacation controversy Samastha Madrasa issue Minister Sivankutty statement
മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാരും (ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 2:41 PM IST

കോഴിക്കോട്: സ്കൂൾ വേനലവധി മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയെ വേദിയിലിരുത്തി കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചു. ചൂട് കൂടുന്ന മെയ് മാസവും മഴ കൂടുതലുള്ള ജൂൺ മാസവും സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകണമെന്നും, വർഷത്തിലെ മൂന്ന് പരീക്ഷകൾ രണ്ടായി ചുരുക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചർച്ചകളിലൂടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ തർക്കങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കാന്തപുരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മർക്കസിലെ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടന വേദിയിലായിരുന്നു കാന്തപുരത്തിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ. പരാതികളും അപേക്ഷകളും നൽകുമ്പോൾ 'പഠിച്ചിട്ട് പറയാം' എന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നത് ബുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണമാണെന്നും കാന്തപുരം പ്രശംസിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി താൻ ഉസ്താദിൻ്റെ ആരാധകനാണെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വേണം, എന്തു മാറ്റം വരുത്തിയാലും ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി.

Kanthapuram AP Musliyar Proposes New School Vacation Schedule (ETV Bharat)

ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഏകാധിപത്യമാണെന്നും, ബിജെപിയുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്താണ് താൻ നിയമസഭയിലെത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിൽ തർക്കമില്ല. എയ്ഡഡ്, അൺ എയ്ഡഡ് മേഖലകളോട് തുല്യ സ്നേഹമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, വേനലവധി വിഷയത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും സമസ്ത ഇകെ വിഭാഗവും തമ്മിൽ പരസ്യമായി കൊമ്പു കോർത്തിരുന്നു.

വേനലവധി കാലത്താണ് മദ്രസകളിൽ പഠനവും പരീക്ഷകളും നടക്കുന്നത്. സ്കൂൾ അവധി മാറ്റുന്നത് മദ്രസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് സമസ്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും പരിഗണിക്കണം എന്നതാണ് അവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. അതിനാൽ, വേനലവധി മാറ്റുന്നതിനോട് സമസ്തയ്ക്ക് ശക്തമായ വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി (ETV Bharat)

മന്ത്രിയും സമസ്തയും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പൂർണമായും അവസാനിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, മർക്കസ് വേദിയിൽ ഈ പ്രശ്നം വളരെ രമ്യമായാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. സർക്കാരിനോട് മയത്തിൽ നിന്നാൽ സർക്കാരും മയപ്പെടുമെന്നതിൻ്റെ തുറന്ന സാക്ഷ്യമായിരുന്നു ഈ സംഭവം. സിഎച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് വേനലവധി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നു.

ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങളിൽ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിച്ച് ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ അവധി നൽകാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആലോചന. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പകർപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വി ശിവൻകുട്ടി മുന്നോട്ടുവച്ചത്. സാധാരണയായി ജൂൺ മാസത്തിലാണ് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഈ സമയത്തെ കനത്ത മഴ കാരണം അധ്യയന ദിവസങ്ങൾ നഷ്ടമാകാറുണ്ട്. വേനലവധി മഴക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിലൂടെ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി.

മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാരും (ETV Bharat)

എന്നാൽ, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അധ്യയന വർഷത്തെയും ദേശീയ പരീക്ഷകളെയും ഇത് ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക കാരണം ആ നിർദേശം നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോഴത് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊതുജനാഭിപ്രായം തേടിയതോടെ വിഷയം വലിയ ചർച്ചയായി. കനത്ത ചൂടിൽ നിന്നും മഴയിൽ നിന്നും വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ നിർദേശത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി (ETV Bharat)

അവധിക്കാലം മാറ്റുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും അധ്യാപകരുമെല്ലാം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇടതുപക്ഷത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന സമസ്ത എപിയുടെ ഉസ്താദ് കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ പരസ്യമാക്കിയ ഈ നിർദേശത്തെ ശിവൻകുട്ടിയും സർക്കാരും അംഗീകരിക്കുമോ എന്നാണ് ഇനി ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

Kanthapuram AP Musliyar Proposes New School Vacation Schedule (ETV Bharat)

മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി (ETV Bharat)

മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാരും (ETV Bharat)

മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി (ETV Bharat)

