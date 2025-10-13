ആവേശം വിതറി ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ്; അഴീക്കോടൻ അച്ചാംതുരുത്തി ജേതാക്കൾ
ചാലിയാർ പുഴയെ ആവേശത്തിലാക്കി ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് വള്ളംകളി. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വള്ളംകളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
Published : October 13, 2025 at 11:50 AM IST|
Updated : October 13, 2025 at 11:57 AM IST
കോഴിക്കോട്: ചാലിയാറിൻ്റെ ഓളപ്പരപ്പുകളെ കീറിമുറിച്ച് ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങൾ കുതിച്ചു പാഞ്ഞപ്പോൾ വള്ളംകളി കാണാനെത്തിയ ആയിരങ്ങൾക്ക് ആവേശം അലതല്ലി. ഫറോക്കിലെ ചാലിയാർ പുഴയിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് വള്ളംകളി മത്സരമാണ് കാണികൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത്.
മത്സരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ടൂറിസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർവഹിച്ചു. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത തുഴച്ചിൽ താരങ്ങളെ ഇരുകരകളിലും എത്തിയ വള്ളംകളി പ്രേമികൾ ആർപ്പുവിളിച്ചും ബലൂൺ പറത്തിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.
അഞ്ചാമത് ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രഗത്ഭരായ പതിനഞ്ച് ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളാണ് മാറ്റുരച്ചത്. മൂന്ന് തലങ്ങളിലായി നടന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിൻ്റെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിൽ അഴീക്കോടൻ അച്ചാംതുരുത്തി മറ്റ് വള്ളങ്ങളെ ഏറെ വള്ളപ്പാട് അകലെ പിന്നിലാക്കി ഒന്നാം സ്ഥാനംകരസ്ഥമാക്കി. പാലിച്ചോൻ അച്ചാം തുരുത്തിഎ ടീമിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം. എകെജി പാടോതുരുത്തി എ ടീമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത്.
ഫറോക്ക് പുതിയ പാലത്തിന് അരികിൽ നിന്നും പഴയ പാലം വരെയുള്ള എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് തുഴയെറിയേണ്ടത്. അഞ്ച് ഹീറ്റ്സുകളിലായി നടന്ന മത്സരത്തിൽ നാനൂറ്റിഅൻപതോളം തുഴച്ചിൽ താരങ്ങൾ പതിനഞ്ച് വള്ളങ്ങളിലായി തുഴയാനെത്തി.
സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്ത്വത്തിലാണ് ഐ പി എൽ മാതൃകയിൽ സി ബി എൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. മത്സരത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി ചാലിയാറിൽ വിവിധതരത്തിലുള്ള ജല കായിക പ്രദർശനങ്ങളും കലാപരിപാടികളും നടന്നു. മലബാറിൽ ടൂറിസത്തിന് ഏറെ പ്രചാരം വരാൻ സി ബി എൽ മത്സരത്തിന് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു.
മത്സരങ്ങൾ ജനങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ സ്വീകരിച്ചതായും എല്ലാ വർഷവും കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിൽ കൂടി ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് നടത്താനുള്ള ആലോചന ഉണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മത്സര ശേഷം നടന്ന ചടങ്ങിൽ പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വിജയികൾക്ക് ട്രോഫികൾ കൈമാറി.
ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ്
കേരളത്തിലെ വള്ളംകളി മത്സരങ്ങൾക്ക് ആമുഖം ആവശ്യമില്ല. വള്ളംകളി കേരള സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകവും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണവുമാണ്. സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൻ്റെ മാതൃകയിൽ അവതരിപ്പിച്ച വള്ളം കളി മത്സരമാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലേയ്ക്ക് കൂടുതൽ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പരമ്പരാഗത വള്ളംകളി വേദികൾക്കൊപ്പം, വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് കൂടുതലുള്ള പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കായിക വിനോദത്തിൻ്റെ ആവേശം ലീഗ് കൊണ്ടുവരുന്നു. കൊച്ചിയിലെ മറൈൻ ഡ്രൈവ്, കോഴിക്കോടുള്ള ബേപ്പൂർ, കാസർഗോഡിലെ ചെറുവത്തൂർ എന്നിവ ഈ വർഷം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യേതര വേദികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
