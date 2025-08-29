കോഴിക്കോട്: ഓണം അടുത്തിരിക്കെ സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ വ്യാപാരികൾ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു. സർക്കാരിൽ നിന്ന് നേരിടുന്ന കടുത്ത അവഗണനയെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നതെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു. പതിനാലായിരം റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള് പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കില് റേഷൻ കടകള് അടച്ചിട്ട് പ്രതിഷേദം നടത്തേണ്ട സ്ഥിതിയിലെത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും വ്യാപാരികള് നല്കുന്നു.
95 ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് റേഷൻ വിതരണം നടത്തുന്ന റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് ഓണറേറിയുമോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ നൽകാത്തതാണ് പ്രതിഷേധ സമരത്തിലേക്ക് റേഷൻ വ്യാപാരികളെ നയിക്കുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആയിരം രൂപ വരെ ഓണറേറിയം സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞവർഷം അത് വെറും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു.
നിരാലംബരായ വയോധികർ, വിധവകൾ, വികലാംഗർ തുടങ്ങിയ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പെൻഷൻ മസ്റ്ററിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം സേവനത്തിന് പ്രതിഫലം ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്, കെ.വൈ.സി അപ്ഡേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും, ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഓണക്കിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പോലും പ്രവർത്തിച്ച് സൗജന്യ സേവനം നൽകുന്ന റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്കും സെയിൽസ്മാൻമാർക്കും യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നില്ലെന്നും റേഷൻ വ്യാപാരികള് പരാതിപ്പെടുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രി, ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി, ധനവകുപ്പ് മന്ത്രി മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി നിരന്തരം ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് ഓൾ കേരള റീറ്റെയിൽ റേഷൻ ഡീലേഴ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞു. റേഷൻ വ്യാപാരികളോടുള്ള ഈ കടുത്ത അവഗണന അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതം സർക്കാറിന് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും റേഷൻ വ്യാപാരികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും സർക്കാർ വാരിക്കോരി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ റേഷൻ വ്യാപാരികളെയും തൊഴിലാളികളെയും അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2018 ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ വേതന പാക്കേജ് ഇതുവരെ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു കമ്മിഷനെ സർക്കാർ നിയമിച്ചു. കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇതിനോട് മുഖം തിരിക്കുന്ന നടപടിയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായതെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു. പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിമാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പരിഹരിക്കാമെന്ന ഉറപ്പ് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ യാതൊന്നും പരിഹരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. കൊവിഡ് കാലത്ത് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് റേഷൻ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വച്ചാണ്. അറുപത്തി അഞ്ച് ജീവനുകളാണ് റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽനിന്നും കൊവിഡ് കാലത്ത് പൊലിഞ്ഞു പോയത്. എന്നിട്ടും സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി റേഷൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ മുന്നിട്ടുനിന്നവരാണ് തങ്ങളെന്ന് റേഷൻ വ്യാപാരികള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
