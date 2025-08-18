ETV Bharat / state

കേരളത്തിൽ അടുത്ത രണ്ടുദിവസം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദം ശക്തമായതാണ് മഴക്ക് കാരണം. ഇതോടൊപ്പം തെക്കൻ കൊങ്കൺ മുതൽ വടക്കൻ കേരളം വരെയുള്ള ന്യൂനമർദപ്പാത്തിയും മഴയെ സ്വാധീനിക്കും.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2025 at 4:26 PM IST

കാസർകോട്: കേരളത്തിൽ രണ്ടുദിവസം കൂടി ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ആദ്യത്തെ ന്യൂനമർദം ദുർബലമായെങ്കിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ന്യൂനമർദം ശക്തമായി. അടുത്ത 12 മണിക്കൂറിൽ ഇത് തീവ്രന്യൂനമർദമായി രൂപപ്പെട്ട് നാളെയോടെ തെക്കൻ ഒഡിഷ-വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തേക്ക് കടക്കും.

മഴ സാധ്യത മധ്യ ഇന്ത്യയിൽ മഴ ശക്തമാകുന്നതിൻ്റെ സ്വാധീനം കേരളത്തിലും ഉണ്ടാകും. തെക്കൻ കൊങ്കൺ മുതൽ വടക്കൻ കേരളം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ന്യൂനമർദപ്പാത്തിയും മഴക്ക് കാരണമാകും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പല ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം 21ഓടെ മഴ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ നിഗമനം.

അലർട്ടുകൾ

ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

  • ഓഗസ്റ്റ് 18: വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്
  • ഓഗസ്റ്റ് 19: വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്

മഞ്ഞ അലർട്ട്

  • ഓഗസ്റ്റ് 18: പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്
  • ഓഗസ്റ്റ് 19: ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്
  • ഓഗസ്റ്റ് 20: മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ജാഗ്രത നിർദേശം കേരള-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 18, 19 തീയതികളിലും കർണാടക തീരത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ 20 വരെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നിർദേശം നൽകി.

ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ

ഓഗസ്റ്റ് 18, 19 തീയതികളിൽ:

  • കേരള-ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചിലപ്പോൾ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗത്തിൽ കാറ്റിന് സാധ്യത.

ഓഗസ്റ്റ് 18ന്:

  • കർണാടക തീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചിലപ്പോൾ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗത്തിൽ കാറ്റും മോശം കാലാവസ്ഥയും.
  • മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ, തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ, മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45-65 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റും മോശം കാലാവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാം.
  • ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡിഷ, പശ്ചിമബംഗാൾ, ആൻഡമാൻ കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40-60 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റും മോശം കാലാവസ്ഥയും.
  • ഗുജറാത്ത്, കൊങ്കൺ, ഗോവ, മധ്യ കിഴക്കൻ, വടക്കു കിഴക്കൻ, തെക്കു കിഴക്കൻ അറബിക്കടലുകളിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡിഷ തീരങ്ങളിലും 45-65 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യത.

ഓഗസ്റ്റ് 19ന്:

  • വടക്കൻ ഗുജറാത്ത് തീരം, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡിഷ, പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40-60 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യത.
  • തെക്കൻ ഗുജറാത്ത്, കൊങ്കൺ, ഗോവ, മധ്യ കിഴക്കൻ, വടക്കു കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡിഷ തീരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45-65 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റിന് സാധ്യത.

ഓഗസ്റ്റ് 20ന്:

  • വടക്കൻ ഗുജറാത്ത്, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡിഷ തീരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40-60 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ്.
  • തെക്കൻ ഗുജറാത്ത്, കൊങ്കൺ, ഗോവ, മധ്യ കിഴക്കൻ, വടക്കു കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ, വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45-65 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ്.
  • മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലും വടക്കൻ കൊങ്കൺ തീരത്തും 50-70 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഓഗസ്റ്റ് 21ന്:

  • വടക്കൻ ഗുജറാത്ത്, കർണാടക തീരം, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെക്കൻ ഒഡിഷ തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40-60 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ്.
  • തെക്കൻ ഗുജറാത്ത്, കൊങ്കൺ, ഗോവ, മധ്യ കിഴക്കൻ, വടക്കു കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ, വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45-65 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റ്.

ഓഗസ്റ്റ് 22ന്:

  • പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ, വടക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലുകളിലും മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും 40-60 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റ്.
  • ഗുജറാത്ത്, കൊങ്കൺ തീരങ്ങൾ, മധ്യ കിഴക്കൻ, വടക്കു കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 45-65 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റ്.
  • മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ 50-70 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്

