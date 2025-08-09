Essay Contest 2025

പണി വരുന്നുണ്ട് അവറാച്ചാ; ഹോണ്‍ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മതി, സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഇരിക്കട്ടെ കൈയെന്ന് പൊലീസ് - HORNS OFF UNLESS URGENT

അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഈ ഹോണ്‍ അനാവശ്യമായി മുഴക്കുന്ന ദുശീലത്തോട് ബൈ പറയാന്‍ സമയമായി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 12:41 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ഹോണിലല്ല സ്‌റ്റിയറിങ്ങില്‍ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി കൈ....ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് വന്നാലും നീട്ടി അങ്ങ് ഹോണ്‍ അടിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും. ഹോണടിക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഹരമായാണ് ഏറെപ്പേരും കാണുന്നത്.

എന്നാല്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് അതങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഈ ഹോണ്‍ അനാവശ്യമായി മുഴക്കുന്ന ദുശീലത്തോട് ബൈ പറയാന്‍ സമയമായി. റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോള്‍ ചുമ്മാ ഹോണടിക്കുന്നവരോടാണ് കേരള പൊലീസിൻ്റെ പുതിയ അറിയിപ്പ്. അനുസരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ചെറുതായി പണി പാളും. പിഴയടപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് സ്വയം ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാനാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് തങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയ പേജുകളില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത കുറിപ്പ് വൈറലാണ്.

"ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്നതിലും എളുപ്പം ഹോൺ മുഴക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനാണ് ഹോൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ശബ്‌ദ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉറവിടമാണ് നിരന്തരമായ ഹോൺ ഉപയോഗം. തുടർച്ചയായി മുഴങ്ങുന്ന ഹോൺ മൂലം വാഹനമോടിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവരിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാനും അത് അപകട സാധ്യത കൂട്ടാനും കാരണമാകുന്നു.

മാത്രമല്ല, ശബ്‌ദ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉറവിടമാണ് നിരന്തരമായ ഹോൺ ഉപയോഗം. അമിത ശബ്‌ദം സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്നത് സാവധാനത്തിൽ കേൾവി ശക്തി നഷ്‌ടപ്പെടാൻ കാരണമാകും. മറ്റ് റോഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് തന്നെയോ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കാവുന്ന സന്ദർഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഹോൺ മുഴക്കുക" എന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താല്‍ ആവശ്യത്തിനോണോ ഹോണടിക്കുന്നത് അനാവശ്യത്തിനാണോ ഹോണ്‍ മുഴക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്. റോഡിലിറങ്ങിയാല്‍ ഹോണ്‍ നീട്ടി മുഴക്കിയില്ലെങ്കില്‍ എന്തോ ഒരു കുറവ് ഉള്ളത് പോലെ കാണുന്നവരാണ് ചില ഡ്രൈവര്‍മാരെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു.

അതുപോലെ നീട്ടി ഹോണ്‍ അടിച്ച് മത്സരിക്കുന്ന ലോറികളും ബസുകളും ഇനി അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബസുകളും ലോറികളും അല്ലെങ്കില്‍ ട്രാഫിക്കില്‍ കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഹോണടി മത്സരങ്ങളുടെ വീഡിയോകള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയമാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം വീഡിയോകള്‍ക്ക് ലൈക്കും ഷെയറും നല്‍കി ശ്രദ്ധേയമാക്കാന്‍ ശീലിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളില്‍ ഓരോരുത്തരും.

പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാനാണ് ഹോണ്‍ മുഴക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ഥിതി വിപരീതമാണ്. പൊതു നിരത്തില്‍ ശബ്‌ദ മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തില്‍ ഹോണ്‍ അടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി ഇനി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

മറ്റ് മലിനീകരണങ്ങളെപ്പോലെ ശബ്‌ദ മലിനീകരണവും ഇപ്പോള്‍ ദിനം പ്രതി കൂടി വരുകയാണ്. ഹോണ്‍ നിരോധിത മേഖലകളില്‍ ഹോണ്‍ മുഴക്കുന്നത് കര്‍ശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലരും അത് അനുസരിക്കാറ് പോലുമില്ല. നിരന്തരമായ ഹോണ്‍ ഉപയോഗം ശല്യത്തെക്കാളുപരി ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുക്കള്‍ മുതല്‍ മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കു വരെ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത്.

ഈ സഹചര്യവും കണക്കിലെടുത്താണ് പൊലീസ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ബോധവത്ക്കരണവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. ട്രാഫിക് സിഗനലുകള്‍, ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക്, സ്‌കൂളുകള്‍, ആശുപത്രികള്‍, കോടതി പരിസരങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നീട്ടിയുള്ള ഹോണ്‍ അടിച്ചാല്‍ നല്ല പണികിട്ടും. കൂടാതെ 120 ഡെസിബലിന് മുകളിലുള്ള നിരന്തര ശബ്‌ദം കേള്‍ക്കുകയണെങ്കില്‍ ചെവിയുടെ കേള്‍വി ശക്‌തി പൂര്‍ണ്ണമായും നഷ്‌ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിയിയാകുമെന്ന് എംവിഡിയും വ്യക്തമാക്കി.

