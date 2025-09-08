ETV Bharat / state

കാലപ്പഴക്കം ചെന്നവ ഒഴിവാക്കും; പകരം പുതിയ 373 വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനൊരുങ്ങി കേരള പൊലീസ്

വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് 42.33 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു.

KP TO PROCURE NEW VEHICLES KERALA POLICE KERALA STATE HOME DEPARTMENT KERALA POLICE ASSAULT ROW
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read

തിരുവനന്തപുരം : കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പകരം പുതിയവ വാങ്ങാനൊരുങ്ങി കേരള പൊലീസ്. 373 പുതിയ വാഹനങ്ങളാണ് വാങ്ങുന്നത്. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് 42.33 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വാഹനങ്ങള്‍ മാറ്റി വാങ്ങാൻ പൊലീസ് സേന ഒരുങ്ങുന്നത്.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, പൊലീസിലെ 1,182 വാഹനങ്ങൾ ഇതിനോടകം 15 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയവ ആണ്. ഇതിൽ 737 എണ്ണം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. 445 എണ്ണം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടവയാണ്. ഇതിന് പുറമെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ 282 വാഹനങ്ങൾ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററില്‍ അലധികം ഓടി പത്ത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ അവ ഉപയോഗശൂന്യമായതായും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

ആകെ 1,464 വാഹനങ്ങൾ മാറ്റി പുതിയവ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷ അവസാനം 33.15 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 241 വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയതായും, 1,223 എണ്ണം മാറ്റി വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും തീർപ്പാകാത്തതായും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, പുതിയ പദ്ധതിയിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കായി 149 കാറുകളും എസ്‌യുവികളും, കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള 20 എസ്‌യുവികളും, ഹൈവേ പട്രോളിങ് യൂണിറ്റുകൾക്കായി 40 വാഹനങ്ങളും, കൺട്രോൾ റൂമുകൾക്കായി 100 വാഹനങ്ങളും, സായുധ ബറ്റാലിയനുകൾക്കും പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകൾക്കുമായി 20 വാഹനങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകളിലെ മുപ്പത് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാർക്ക് പുതിയ വാഹനങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രവർത്തന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അഞ്ച് കാറുകളും വാങ്ങും.

കൂടാതെ, എട്ട് ആംബുലൻസുകളും വാങ്ങും. ഒപ്പം കോസ്റ്റൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനായി (തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ) ഒരു ഇന്‍റർസെപ്റ്റർ ബോട്ട് നല്‍കുമെന്നും സർക്കാർ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. 15 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങളോ പിഡബ്ല്യുഡി മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് ഉപയോഗ യോഗ്യമല്ലെന്ന് കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവയോ മാത്രമേ മാറ്റി വാങ്ങൂ എന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈവേ പട്രോളിങ് വാഹനങ്ങളുടെ വില 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടരുതെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

അതേസമയം, കുന്നംകുളം, പീച്ചി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ മർദന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ പൊലീസിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി എസ്എഫ്ഐ പത്തനംതിട്ട മുന്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജയകൃഷ്‌ണന്‍ തണ്ണിത്തോട് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. മുൻ കോന്നി സിഐ ആയിരുന്ന ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ഡിവൈഎസ്‌പിയായ മധു ബാബുവിനെതിരെയാണ് ജയകൃഷ്‌ണൻ്റെ ആരോപണം.

(പിടിഐയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വാർത്ത)

Also Read: കണ്ണിൽ മുളക് സ്‌പ്രേ ചെയ്‌തു, കാലിൻ്റെ വെള്ളയും ചെവിയുടെ ഡയഫ്രവും അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു; യുഡിഎഫ്‌ ഭരണകാലത്ത് ലോക്കപ്പ് മർദനത്തിന് ഇരയായതായി എസ്‌എഫ്‌ഐ മുന്‍ നേതാവ്

For All Latest Updates

TAGGED:

KP TO PROCURE NEW VEHICLESKERALA POLICEKERALA STATE HOME DEPARTMENTKERALA POLICE ASSAULT ROWKERALA POLICE NEW VEHICLES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.