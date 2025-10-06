ETV Bharat / state

രക്തം വേണോ? 'പോല്‍ ബ്ലഡി'ല്‍ കിട്ടും; രക്തം നല്‍കണോ? അതിനും സൗകര്യമുണ്ട്, കേരള പൊലീസിന്‍റെ ആപ്പില്‍ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

രക്തദാനം മഹാദാനം എന്നാണല്ലോ. ആവശ്യക്കാരനും ദാതാവിനും ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ് കേരള പൊലീസിന്‍റെ പോല്‍ ബ്ലഡ്. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

KERALA POLICE BLOOD DONATION POL BLOOD FOR BLOOD RECIPIENT POL APP AND POL BLOOD കേരള പൊലീസ് പോല്‍ ബ്ലഡ്
Representative Image (Facebook (Kerala Police))
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 6, 2025 at 10:36 AM IST

ക്തം അത്യാവശ്യമായി വരുന്ന പല ഘട്ടങ്ങളും നമുക്ക് ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടാകാം. പലരും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പോയവരുമാണ്. ഇതുപോലുള്ള അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില്‍ പകച്ചു നില്‍ക്കുന്നവരും ഏറെ.

ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് റെയർ ഗ്രൂപ്പ് രക്തമാണെങ്കില്‍ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പലപ്പോഴും പാടുപെടാറുമുണ്ട്. പലരും രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ തയാറായി മുന്നോട്ടുവരുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. രക്തദാനം മഹാദാനം എന്നാണല്ലോ.

രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും രക്തം ആവശ്യമുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേരള പൊലീസ്. പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയ കയ്യടി നേടിയ പൊലീസ് തങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ ആപ്പ് ആയ പോല്‍ ആപ്പ് വഴിയാണ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ രക്തം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്.

പോല്‍ ബ്ലഡ് എന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ രക്തദാന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സേവനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേര്. പോല്‍ ബ്ലഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് എയ്‌ഡ്‌സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആർക്കുവേണമെങ്കിലും പോല്‍ ബ്ലഡില്‍ അംഗങ്ങളാകാം എന്നതാണ് പ്രത്യേകത.

എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

പൊലീസിന്‍റെ പോല്‍ ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌ത് രക്തദാനത്തിനും സ്വീകരണത്തിനുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പോല്‍ ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം ആപ്പിൽ പോൽ ബ്ലഡ് എന്ന വിഭാഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുക. രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഡോണർ (Donor) എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമും രക്തം ആവശ്യമുള്ളവർ റെസീപ്യന്‍റ് (Recipient) എന്ന ഫോമും പൂരിപ്പിക്കുക. രജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്‌ക്ക് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ നിന്നും നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും.

പൊലീസിന്‍റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളിൽ രക്തത്തിനായി കേരള പോലീസിന്‍റെ പോൽ ബ്ലഡ്

ഈ സേവനം നിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

കേരള പോലീസിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയ പോൽ ആപ്പിന്‍റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് പോൽ ബ്ലഡിന്‍റെ പ്രവർത്തനം. കേരള സ്റ്റേറ്റ് എയ്‌ഡ്‌സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോൽ ബ്ലഡിൽ ആർക്കും അംഗങ്ങളാകാം. രക്തദാനത്തിനും സ്വീകരണത്തിനുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കേരള പോലീസിന്‍റെ പോൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ആപ്പിൽ പോൽ ബ്ലഡ് എന്ന വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. രക്തം നൽകാൻ ഡോണർ (Donor) എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോറം പൂരിപ്പിക്കുക. രക്തം ആവശ്യമുള്ളവർ റെസീപ്യന്‍റ് (Recipient) എന്ന ഫോറം പൂരിപ്പിക്കുക. രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായാൽ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്നു നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും.

രക്തം അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല, രക്ത ദാനത്തിനും നാം തയ്യാറാകണം. രക്തദാനത്തിന് നിങ്ങളും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സേവനം സുഗമമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂവെന്നതും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

