വീട് പൂട്ടി യാത്ര പോകുമ്പോള്‍ മോഷ്‌ടാക്കളെ പേടിയുണ്ടോ? ഇനി കാവലിനുണ്ട് പോൽ ആപ്പ് - POL APPLICATION

ഓണക്കാലമല്ലേ.. ഇനി യാത്രകളുടെ തിരക്കാവും അല്ലേ? ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് പോകുമ്പോള്‍ വീട് കാക്കാൻ ഇതാ കേരളാ പൊലീസിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ. പോൽ ആപ്പിലൂടെ വിവരമറിയിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം.

Kerala Police (FB@Kerala Police)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2025 at 5:33 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ഓണക്കാലമാണ്, അവധിക്കാലമാണ്. ആഘോഷം ഗംഭീരമാക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളോടും കുടുംബത്തോടും ഒക്കെ ഒപ്പം യാത്ര പോകാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവരാകും മിക്കവരും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം വീടും പൂട്ടി യാത്രക്കിറങ്ങുമ്പോള്‍ പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി കാണും.

തിരിച്ചു വരുമ്പോള്‍ വീട് സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ലേ എന്ന പേടി. എന്നാൽ അവധി ദിവസങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ വീട് പൂട്ടി യാത്ര പോകുന്നവർക്ക് ഇനി ആ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നാണ് കേരള പൊലീസ് പറയുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ദീർഘനാളത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഇത്തരമൊരു പുതിയ നീക്കവുമായി കേരളാ പൊലീസ് മുന്നോട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത്.

പൊതുജനങ്ങൾ വീട് പൂട്ടിയിട്ട് യാത്രകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ അക്കാര്യം പൊലീസുകാരെ അറിയിക്കാൻ സാധിക്കുകയും പുരയിടത്തിൻ്റെ മേൽ പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പുതിയ അപ്‌ഡേഷൻ ആണ് കേരള പൊലീസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പൊലീസിൻ്റെ തന്നെ പോള്‍ ആപ്പിലാണ് ഈ സേവനം ലഭ്യമാകുക.

കേരളാ പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ആപ്ലിക്കേഷനായ പോൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ പുതിയ സംവിധാനം വഴിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് കേരളാ പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്‌ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ചു.

പോൽ ആപ്പിലെ 'ലോക്ക്ഡ് ഹൗസ് ഇൻഫൊർമേഷനി'ലൂടെയാണ് ഈ സൗകര്യം വിനിയോഗിക്കാനാവുന്നത്. ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് പോകുമ്പോള്‍ വീട്ടുടമസ്ഥന് പോൽ ആപ്പ് വഴി കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സമീപത്തുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉടൻ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുകയും വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പൊലീസ് പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യും.

പതിനാല് ദിവസം വരെ വീടും പരിസരവും പൊലീസിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. യാത്രപോകുന്ന ദിവസം, വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ, വീട്ടുപേര്, വീടിനു സമീപത്തുള്ള ബന്ധുക്കളുടെയോ അയൽവാസികളുടെയോ പേരും ഫോൺ നമ്പറും എന്നിവ ആപ്പിൽ നൽകണം. ഗൂഗിൾപ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും പോൽ ആപ്പ് ലഭ്യമാണ്.

ആഘോഷങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതമാക്കാനും പൊലീസ് പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. 'ഓണാഘോഷം സുരക്ഷിതമായിരിക്കട്ടെ. വാഹനങ്ങളിലെ അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങളും അപകടകരമായ ഗെയിമുകളും ഒഴിവാക്കുക. ലഹരി ഉപയോഗമോ വിപണനമോ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ ഉടൻതന്നെ 9995966666 (യോദ്ധാവ്) എന്ന വാട്‌സ്ആപ് നമ്പറിലേക്ക് വിശദവിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുക.' എന്നും പൊലീസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

അപ്പോ എങ്ങനെയാ... ഓണാവധിക്ക് വീടും പൂട്ടി ഇറങ്ങുകയല്ലേ???

