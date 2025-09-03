തിരുവനന്തപുരം: കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മര്ദനത്തില് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് കേസെടുത്തു. കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് 2023 ല് നടന്നതായി മനസിലാക്കുന്ന പൊലീസ് മര്ദ്ദനത്തിന്റെ വിവരങ്ങള് അടിയന്തരമായി അന്വേഷിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് അംഗം വി. ഗീത ത്യശൂര് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
മൂന്നാഴ്ചക്കകം റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കണം. ദ്യശ്യ മാധ്യമങ്ങളില് മര്ദ്ദനത്തിന്റെ ദ്യശ്യങ്ങള് പ്രചരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് സ്വമേധയാ രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസിലാണ് നടപടി.
യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ചൊവ്വന്നൂര് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുജിത്ത് വിഎസിനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് വച്ച് മര്ദിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറുത്തുവന്നത്. വിവരാവകാശ കമ്മിഷന് ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ദൃശ്യങ്ങള് ലഭിച്ചത്. 2023 ഏപ്രിലിലാണ് സംഭവം. വഴിയരികില് നിന്നിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ പൊലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട സുജിത്ത് കാര്യം തിരക്കിയത് ഇഷടപ്പെടാതിരുന്ന കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ നുഹ്മാന് സുജിത്തിനെ പൊലീസ് ജീപ്പില് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി മര്ദിയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
സ്റ്റേഷനില് വച്ച് എസ്ഐ നുഹ്മാന്, സിപിഒമാരായ ശശിന്ദ്രന്, സന്ദീപ്, സജീവന് എന്നിവര് സുജിത്തിനെ മര്ദിച്ചു. മദ്യപിച്ചു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി പൊലീസിന്റെ കൃത്യ നിര്വഹണത്തിന് തടസമുണ്ടാക്കി എന്ന വ്യാജ എഫ്ഐആര് ഉണ്ടാക്കി സുജിത്തിനെ ജയിലില് അടക്കാന് ആയിരുന്നു പൊലീസ് നീക്കം. എന്നാല് വൈദ്യപരിശോധനയില് സുജിത്ത് മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസിലാക്കിയ ചാവക്കാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി സുജിത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
തുടര്ന്ന് കോടതിയുടെ നിര്ദേശാനുസരണം വൈദ്യ പരിശോധനയില് പൊലീസ് ആക്രമണത്തില് സുജിത്തിന്റെ ചെവിക്ക് കേള്വി തകരാര് സംഭവിച്ചതായി മനസിലായി. പിന്നീട് സുജിത്ത് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും പരാതി നല്കി. എന്നാല് പൊലീസ് ഈ പരാതിയില് കേസ് എടുക്കാനോ നടപടി സ്വീകരിക്കാനോ തയാറായില്ല.
മാത്രമല്ല, സുജിത്തിനെ മര്ദിച്ച പൊലീസുകാര് ജില്ലയില് ക്രമസമാധാന ചുമതലയില് തുടര്ന്നു. ഇതിനെതിരെ സുജിത്ത് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് തെളിവുകള് പരിശോധിച്ച കുന്നംകുളം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യല് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി കുന്നംകുളം പൊലീസുകാര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.
ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് പൂജാരി കൂടിയായ തനിക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് ഏറ്റത് ക്രൂര മര്ദനമാണെന്നും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു തൊട്ട് മുന്പ് റോഡില് ജീപ്പ് നിര്ത്തി പുറകിലെ ഡോര് തുറന്ന് സജീവന് എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് തന്നെ മര്ദിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നാലെ സ്റ്റേഷനില് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് സംഘം ചേര്ന്ന് മര്ദിച്ചു എന്നും സുജിത് പറഞ്ഞിരുന്നു.
തന്നെ മര്ദിച്ചതിന്റെ തെളിവ് ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പൊലീസില് അന്നേ ദിവസത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് നല്കാന് സുജിത്ത് അപേക്ഷ നല്കിയിരുന്നു, എന്നാല് പൊലീസ് പല കാരണങ്ങള് പറഞ്ഞു സിസിടിവി ദൃശ്യം നല്കുന്നത് തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടര്ന്ന് സുജിത്ത് വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം സിസിടിവി ദൃശ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും പൊലീസ് സഹകരിച്ചില്ല. തുടര്ന്ന് സുജിത്ത് നല്കിയ അപ്പീലില് സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മിഷന് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് നല്കാനായി ഉത്തരവിട്ടു. കുന്നംകുളം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷണല് മജിസ്ട്രേറ്റ് എല്. ജയന്ത് ഉത്തരവിട്ടത്. സുജിത്തിന് വേണ്ടി കുന്നംകുളം ബ്ലോക്ക് കോണ്ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ക്കൂടിയായ അഡ്വാ. സി ബി രാജീവാണ് ഹാജരായത്